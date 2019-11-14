 С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 12:30 сегодня, 14 ноября, враг обстрелял позиции украинских военнослужащих дважды", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на луганском направлении противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Новотошковское.

Также на донецком направлении около 9 утра наемники РФ 20 минут из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции наших войск вблизи н.п. Новомихайловка.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Вместе с тем, по информации ГУР Минобороны, противник активизировал меры по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийских систем и минометов.

"Командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности к применению подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, проводятся мероприятия по проверке наличия материальных средств и уточняются потребности по их поставке при условии активизации боевых действий", - сказано в сообщении.