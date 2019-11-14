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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2961) обыск (1378) Сытник (721) Офис Президента (156) Кондзеля Светлана (1)

 НАБУ провело обыск в ОП по факту получения взятки в $150 тыс. директором департамента Кондзелей

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыск в Офисе Президента по делу о мошенничестве начальника департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, разрешение на обыск дал Высший антикоррупционный суд.

Целью обыска было изъятие документов, которые дал человек, от которого вымогали деньги для назначения на должность.

Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц.

Читайте также: Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Напоминаем, 12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Позднее при получении части упомянутой взятки в размере 150 тыс. долларов задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлану Кондзелю.

Источник: https://censor.net.ua/n3159655
 
 
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Ента коза должность занимала с 2005 года...
ПЕСики, ФАС!
🤑
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Підловили одну із тисячі . А решта працівників ОП святі та чисті?
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Ще не вечір, як кажуть кацапи. Можливо цю "козу" треба буде випускати назад на пашу НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею - Цензор.НЕТ 5165
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слуги уродов за 30ку голоса продают -фас, зебанаты!
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Как много девушек хороших мечтают в тайне о плохом.
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Сообщницей чиновницы ОП Кондзели оказалась экс-замминистра культуры Лесничая.
В общем, две дамочки «бальзаковского возраста», считающие себя «крутыми» и супер успешными, решили «срубить бабла» для красивой жизни (наверняка далеко не в первые). Но на этот раз «залетели»…
🤑
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Зе-тыпил!
Твой "Моника" со своими увольнениями уже дошел до младших помощников старших дворников.
По всем каналам рекламировали, аж "Баканову звонили".
От Львова до Харькова разъезжал "героически увольняя".
Так что же такое, под самым носом в одном здании, до сих пор не уволенные?!!!
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мешно както смотреть за нападением баклана на скорпиона или наоборот
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После двух дней кипиша в СМИ наконец-то решили провести обыск...
И что же они там надеются найти?

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Написано "по делу о мошенничестве". Т.е. за взятку ее судить не будут, а мошенничества все равно не докажут. Так наши чиновники и избегают наказаний. Может нужно сначала посадить НАБУ за целенаправленное избавление от наказаний?
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А как же конкурсы, комиссии, активисты . Как бы на себя с шоколадником, не вышел

Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц. Источник: https://censor.net.ua/n3159655
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