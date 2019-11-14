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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4406) Кличко (2772) местное самоуправление (143) Филатов (376) местные бюджеты (9)

 Местное самоуправление цинично грабят, - мэр Днепра Филатов о бюджетном процессе в Раде

Мэр Днепра Борис Филатов возмутился попытками правящей партии оставить местные бюджеты без денег.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Наше місто", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я с непередаваемым удовольствием наблюдаю, как партия, пришедшая к власти под лозунгами народовластия, в прямом эфире цинично пытается ограбить местное самоуправление, и, при этом, искренне надеется выиграть хоть досрочные/хоть срочные местные выборы", - написал мэр Днепра.

Местное самоуправление цинично грабят, - мэр Днепра Филатов о бюджетном процессе в Раде 01

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проект Госбюджета на 2020 год, который парламент собирается принять сегодня, существенно уменьшает доходы местного самоуправления и ставит под угрозу реализацию многих проектов в городах и поселках страны.

Местное самоуправление цинично грабят, - мэр Днепра Филатов о бюджетном процессе в Раде 02

Также он пояснил, что вместо обещанной децентрализации и роста местных бюджетов, общины получают централизацию во многих вопросах развития и урезания своих финансовых возможностей. Так, например, на местные бюджеты перекладывают бремя государственных социальных гарантий, который вытянуть самостоятельно многим городам и поселкам — нереально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансовый коллапс и катастрофа инфраструктуры: мэры украинских городов возмущены проектом Госбюджета-2020

Источник: https://censor.net.ua/n3159653
 
 
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им самим грошей не хватает, вот и хотят. шоб у корыта местными свынями и зеленями не благоухало
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