 Местное самоуправление цинично грабят, - мэр Днепра Филатов о бюджетном процессе в Раде

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Наше місто", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я с непередаваемым удовольствием наблюдаю, как партия, пришедшая к власти под лозунгами народовластия, в прямом эфире цинично пытается ограбить местное самоуправление, и, при этом, искренне надеется выиграть хоть досрочные/хоть срочные местные выборы", - написал мэр Днепра.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проект Госбюджета на 2020 год, который парламент собирается принять сегодня, существенно уменьшает доходы местного самоуправления и ставит под угрозу реализацию многих проектов в городах и поселках страны.

Также он пояснил, что вместо обещанной децентрализации и роста местных бюджетов, общины получают централизацию во многих вопросах развития и урезания своих финансовых возможностей. Так, например, на местные бюджеты перекладывают бремя государственных социальных гарантий, который вытянуть самостоятельно многим городам и поселкам — нереально.

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