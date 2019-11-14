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Все про:Днепр_город (2876) Нацполиция (10405) пытки (459) суд (22713) ГБР (698)

 Четырех полицейских, которые "выбивали" у мужчины признание в краже в Днепре, будут судить за пытки, - ГБР

В суд направлено обвинительный акт в отношении четырех полицейских Днепропетровской области. Их обвиняют в пытках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным расследованием установлено: правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Задержанный отказался признавать свою вину, поэтому обвиняемые начали "выбивать" у него признание в помещении отделения полиции", - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Действия полицейских квалифицированы по ч. 2 ст. 127 УК Украины - пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц. А также по ч. 3. ст. 365 - превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Департамент ГПУ, занимающийся расследованием пыток в правоохранительных органах, откроет первое производство через 2 недели, - глава департамента Белоусов

Источник: https://censor.net.ua/n3159652
 
 
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Да как жиж , Аваков самый честный главкоп. Нет пыток в полиции . Это игры такие , похожие на пытки...
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Садить просто на обычную зону.
8 лет без "УДО".
Говно при погонах очень любит безнаказанность.
Но только "кто его посадит, он же памятник"
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та надо было одеть подозреваемому рюкзак на голову иэтапов -в кыйив
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Тема кражи не раскрыта- признался или невиновен потерпевший .
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