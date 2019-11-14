 Военные угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за России, - Загороднюк

"Военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновата в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии", - сказал Загороднюк в ходе 3-й Международной конференции по морской безопасности в Одессе в четверг, опубликовав тезисы своего выступления на странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что без мощных ВМС эти проблемы не решить.

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В свою очередь пресс-служба Минобороны приводит слова Загороднюка о постоянных провокационных действиях России в акватории Черного и Азовского моря.

"Россия блокирует значительные участки акватории, начинает учения, которые в действительности не проводятся для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческому судоходству", - сказал министр.

Министр обороны также отметил, что Российская Федерация и в дальнейшем продолжает вести агрессивные действия против Украины, унося жизни украинских защитников, которые защищают Украину на Востоке.

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"Эта война, к сожалению, не стихает, несмотря на то, что она перешла несколько в менее активную фазу, чем в предыдущие годы, но, тем не менее, продолжается. Каждые несколько дней мы получаем информацию о погибших украинских Героях", - отметил Загороднюк.

"Мы все знаем, что год назад Россией были захвачены украинские корабли. Мы до сих пор работаем, чтобы их вернуть. Мы вернули наших моряков и до сих пор мы имеем ситуацию с блокировкой Керченского пролива. Так фактически Азовское море является регионом чрезвычайной опасности, - отметил Андрей Загороднюк. - Украина делает шаги для того, чтобы решить эту проблему, но это невозможно сделать без международной поддержки. Это вопрос не только Украины - это вопрос всего цивилизованного мира".

"Черноморский регион должен быть регионом верховенства права, человеческих ценностей и уважения к Украине и ее суверенитету", - отметил Загороднюк.

"В следующем году будет еще три катера. Конечно, мы не собираемся на этом останавливаться, мы будем строить объекты береговой инфраструктуры, покупать корабли, будем их ремонтировать и ставить на вооружение", - добавил министр обороны.