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Все про:Беларусь (2908) граница (3271) Лукашенко (1743) ПВО (137) Россия (74262)

 Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы не являются "нахлебниками" России, и предложил подсчитать стоимость защиты западной границы, а также совместной системы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас постоянно упрекают (в России): "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем и главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

Также Лукашенко считает необходимым "напомнить им (России) о системе противовоздушной обороны".

"Они (РФ) долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники!" - возмутился президент.

Он пояснил, что "между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов".

Лукашенко заявил о необходимости подсчета стоимости всех услуг, которые она оказывает России, при подготовке к очередным переговорам об углубленной интеграции.

"Все возникающие вопросы (в переговорах с РФ) необходимо свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево", - сказал Лукашенко.

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При этом Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры об углублении интеграции.

Лукашенко заявил, что Беларусь выполняет функции защиты России на западном направлении, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке самолетов Су-30СМ.

"Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?" – сказал Лукашенко.

"Мы умеем им (оружием. - Ред.) пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3159650
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Что -то в Австрии бацьке пообещали ...
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во всем этом интервью, главный акцент передан в слове "не надо вякать"..
это своего рода, дипломатическая пощечина Путена и Шойгу..
хммм.. батька из Австрии вернулся другим человеком..
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"старшие братья-россияне..." - тьфуууууууууу, ***! Какие нах старшие братья?! Лукашенко контужен кремлевской деникинско-власовской пропагандой.
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решил испугать пчёл измазав жопу мёдом......
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кацапы с оплатой опаздывают -лука всегда себя так ведет в этом случае
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Не обижайте Бацьку, ато НАТА нападёт
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и предложил подсчитать стоимость защиты западной границы Источник: https://censor.net.ua/n3159650\\\\\\\\\

Это совковое говно реально считает что кто-то хочет на них напасть и отжать урожай бульбы?

Тут или психиатры нужны, или тов. Линч.
Так как оно либо больное, либо сознательно разводит своих посполитых. Это как Китай - в случае чего может хоть 100млн. пушмяса выставить, а если противник даже и завоюет Китай, то прокормить 1.4млрд. азиатов, ..... данунах Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах - Цензор.НЕТ 3789
Но тем не менее, Китай наращивает флот и прочее. Надо думать "для защиты"))
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???
А оккупационная администрация не будет "кормить"?

Нууу, тогда - "прокормить 400млн. азиатов".... или 350млн.
....

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***** как-то вякнуло, что Белоруссия только безвозмездной помощи получила от *****стана в размере 150 млрд. зелёных
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"От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию."

Источник: https://censor.net.ua/n3159650

Такова участь всех, работающих на россию.
Вы работаете на них, они вытирают о вас ноги.
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Вони не витирают ноги , вони навіть дозволяють йому побути трохи гаспідаром,а він невдячний, чи є сумніви що виникни бажання на ресее про зміну преза Б. , то це реалізується ?
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Таким собі госпідаром ... Військова кремлівська база на його території є, спецслужби рф гуляють і творять що хочуть. Проти України в ООН Білорусь постійно голосує, хоча Лука клянеться в любові до України.
Де і в чому він справжній і хазяїн самому собі і своїй країні?
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Страшно сурово так сказал , справжний бацька. Только памперсы подмокли😁😁😁
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Вякают они для своего кацобыдла. На козлостане же все уверены, что они кормят все государства бывшего совка. А это мнение нужно постоянно подпитывать...
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