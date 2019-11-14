 Адвокаты Фирташа затягивают процесс его экстрадиции в США, - глава МИД Австрии Шалленберг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Шалленберг сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Шалленберг отметил, что "с австрийской стороны" проволочек с экстрадицией нет.

"Министерство юстиции уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс, они настаивают на пересмотре дела", - сказал Шалленберг.

Он добавил, что должен завершиться судебный пересмотр дела.

"Когда наши соответствующие силовые структуры получат решение суда, тогда будет принято решение об экстрадиции", - заявил Шалленберг.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Министр принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Демократы в Конгрессе США выясняют, финансировал ли Фирташ избирательную кампанию Трампа