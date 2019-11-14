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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (461) Фирташ (1020) экстрадиция (438)

 Адвокаты Фирташа затягивают процесс его экстрадиции в США, - глава МИД Австрии Шалленберг

Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг заявил, что адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа затягивают его экстрадицию в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Шалленберг сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Шалленберг отметил, что "с австрийской стороны" проволочек с экстрадицией нет.

"Министерство юстиции уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс, они настаивают на пересмотре дела", - сказал Шалленберг.

Он добавил, что должен завершиться судебный пересмотр дела.

"Когда наши соответствующие силовые структуры получат решение суда, тогда будет принято решение об экстрадиции", - заявил Шалленберг.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Министр принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Демократы в Конгрессе США выясняют, финансировал ли Фирташ избирательную кампанию Трампа

Источник: https://censor.net.ua/n3159647
 
 
 Топ комментарии
 
мечтаю о том светлом дне, когда Каломойский и Боголюбов уедут в наручниках в США и предстанут там перед Высоким судом, который обеспечит им по два пожизненых срока..
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Американцям пофіг - Фірташ, Бєня, Лазаренко чи ще хтось там. Завдали збитків США - треба покарати!
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Мальчик хочет в Ростов, ты знаешь чики-чики-чики-чикита..............
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Как же как же.
Так что там оказывается петя порошенко встречался с фирташем в Вене и теперь американцы за это политически преследуют фирташа.
Логика австрийского суда не понятна но она ест.
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Американцям пофіг - Фірташ, Бєня, Лазаренко чи ще хтось там. Завдали збитків США - треба покарати!
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Скажите, почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен
умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для
управления государством - всенародно избранные недоумки?
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мечтаю о том светлом дне, когда Каломойский и Боголюбов уедут в наручниках в США и предстанут там перед Высоким судом, который обеспечит им по два пожизненых срока..
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Может им стоит встретиться с петей в Вене?
Говорят это к тому что не выдадут США...
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єврейське лобі або відмаже, або зробить покарання майже умовним
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О да, а министР то и "не знал" что в его стране "малина" КГБ?
Короче у Фирташа такие крутые адвокаты что проводят по губам Госдепу. министР и хотел бы выдать олигарха в тот же день когда он сбежал в австрию, но только вот адвокаты.... вызвали министрА "на ковер" ииии кааааак затяяяянут..... экстрадицию то.
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Просто адвокаты ждут пока Фирташу из РФ подвезут "новичок".....
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Мальчик хочет в Ростов, ты знаешь чики-чики-чики-чикита..............
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рано чи пізно фірташівській шидівській рожі кранти ФБР вже не відпустять . ЛА ЕМЕ чекає не дочекається продуть труби
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Закон бумеранга слугам урода не під силу скасувати. Бєня наступний.
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Сивочолий гетьман напруживсч і стиснив сфінктер "працьовитими, офшорними" руками...
🤑
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Твоя зебільна орієнтація - нікого не цікавить , крім мокшанських @ідарасів та 73%малоросів☝☝☝
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А чого ти зацікавився????!
Ти з тих ,мокшанських петерастів??!
🤣🤣🤣
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У украинских заключенных, не смотря на преклонный возраст, в тюрьмах много деточек рождается.
В них они мужают, даже если сидят в женской тюрьме.
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