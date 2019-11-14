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 Политика Украины
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 Большинство обещаний ко второму чтению бюджета-2020 не были выполнены, "Голос" воздержится, - Цабаль

Член бюджетного комитета, нардеп от партии "Голос" Владимир Цабаль заявил, что в проекте бюджета-2020 ко второму чтению не были учтены все обещания, данные правительством и президентом.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во время представления в первом чтении, правительство сказало, что у нас мало времени, 10 дней, и мы ко второму чтению сможем очень сильно доработать, чтобы выполнить все эти обещания, которые были у президента, и в программе президента, и в программе действий правительства. За эти полтора месяца большинство обещаний не были выполнены. То есть проект инкрементально изменился, немножко улучшился, немного ухудшился, но он не соответствует тем обещаниям", - рассказал нардеп.

Он сообщил, что фракция "Голос" скорее всего воздержится при голосования за проект бюджета во втором чтении.

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"Учитывая то, что бюджет - это ответственность правительства, а правительство - ответственность монобольшинства, мы скорее всего не сможем поддержать этот проект. Но мы и не будем голосовать против, потому что там есть некоторые положительные вещи. Например, финансирование медицины, увеличение финансирования образования, которые благодаря активной позиции фракции "Голос" были достигнуты. Поэтому скорее всего позиция нашей фракции будет "воздержаться", - сказал Цабаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3159646
 
 
 Топ комментарии
 
За невиконання обіцянок зевиборці голосували, бо рейтинг СН від цього не падає Большинство обещаний ко второму чтению бюджета-2020 не были выполнены, "Голос" воздержится, - Цабаль - Цензор.НЕТ 581
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Вони в опозиції, тому мають на це право. Вся відповідальність на СН.
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я надеюсь что уже все увидели по вчерашнему голосованию о рынке земли что "Сук..м урода " глубоко наср..ть на мнение других депутатов , потому что даже Зеленые не имеют своей позиции и все решения принимают за них и не в ВР - они просто нажимают зеленые кнопки !!
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Хорошо Голос устроился в Раде, позиция что типа если что то мы не при делах но в целом одобряем, и такое практически на всех голосованиях.
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Вони в опозиції, тому мають на це право. Вся відповідальність на СН.
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А вот и нет, они официально не обьявляли о переходе в оппозицию как например вчера сделала Юлька.
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Какая оппозиция из пустышки Славка? Аморфное, пустое и коньюктурное существо
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Це не обов'язково, бо вони не в коаліції.
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Они в проституции, а не в оппозиции. Неподпустили Славка к корыту вот он и строит из себя. Ничтожество
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За невиконання обіцянок зевиборці голосували, бо рейтинг СН від цього не падає Большинство обещаний ко второму чтению бюджета-2020 не были выполнены, "Голос" воздержится, - Цабаль - Цензор.НЕТ 581
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Нормальная позиция. Они не мешают, так как это не противоречит общей линии Голоса, но и не хотят нести ответственность за навязанные решения.
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я надеюсь что уже все увидели по вчерашнему голосованию о рынке земли что "Сук..м урода " глубоко наср..ть на мнение других депутатов , потому что даже Зеленые не имеют своей позиции и все решения принимают за них и не в ВР - они просто нажимают зеленые кнопки !!
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зря а живешь в стране какой такие управленцы как раз и делают из страны бардель
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И что же предлагает и будет делать по поводу этого циничного кидка парламентар Славко? Который пришел в парламент "изменить все"(с)
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