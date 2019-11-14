 Трамп считал, что Украина должна ему лично и поэтому требовал расследований против Байденов, - Тейлор

Об этом он сказал во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках импичмента Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расшифровку показаний Тейлора.

"Они получали поддержку, и они это высоко ценили, но не были должны президенту Трампу", - сказал он.

По словам высокопоставленного американского дипломата, у Трампа "было ощущение, что украинцы обошлись с ним несправедливо".

"И поэтому он подумал, что они обязаны исправить это", - сказал Тейлор.

На уточняющий вопрос, должен ли был Зеленский исправить несправедливое отношение публично заявив о расследовании против Байденов и вмешательства в выборы, Тейлор ответил утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу было недостаточно личного обещания, он хотел публичного заявления Зеленского о начале расследований по Burisma, - Тейлор

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.