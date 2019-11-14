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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп считал, что Украина должна ему лично и поэтому требовал расследований против Байденов, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что власти Украины ничем не обязаны президенту Дональду Трампу.

Об этом он сказал во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках импичмента Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расшифровку показаний Тейлора.

"Они получали поддержку, и они это высоко ценили, но не были должны президенту Трампу", - сказал он.

По словам высокопоставленного американского дипломата, у Трампа "было ощущение, что украинцы обошлись с ним несправедливо".

"И поэтому он подумал, что они обязаны исправить это", - сказал Тейлор.

На уточняющий вопрос, должен ли был Зеленский исправить несправедливое отношение публично заявив о расследовании против Байденов и вмешательства в выборы, Тейлор ответил утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу было недостаточно личного обещания, он хотел публичного заявления Зеленского о начале расследований по Burisma, - Тейлор

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159644
 
 
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Одно интересно, как угораздило сопливого бедоносца не обьявить публично о расследовании... видно просто времени не хватило
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Саме так, просто не встиг. У перших розмовах не було конкретики, Зєлємойській лєбєзив лише запевняв Трампа, що "генпрокурор України повністю моя людина" (с). Але то були перші розмови. Якщо б в Штатах не піднявся цей скандал, то 100%, що в наступних розмовах додавив би його Трамп на конкретні обіцянки та дії.
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Трамп конечно может скупить всю землю Украины и засеять попкорном. И охранять ее. А мы останемся здесь жить и ...гадить.
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