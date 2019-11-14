 Рабочая группа при Комитете по правам человека наработала план действий по возвращению украинцев из тюрем Греции, - Лубинец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины, председатель рабочей группы и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, разработанный план предусматривает применение Конвенции о передаче осужденных лиц, подписание двустороннего соглашения о передаче Украине условно-досрочно освобожденных, усиление адвокатской защиты украинцев во время суда и передаче греческой стороне информации, которая доказывает, что заключенные украинцы являются жертвами транснациональной организованной преступности.

"Сейчас почти 6180 наших граждан находятся за решеткой в ​​чужих странах. В тюрьмах Греции - 168 украинцев, которых обвиняют в транзите нелегальных мигрантов. Организованные преступные группы очень часто обманом вербовали их якобы для работы на туристических судах, а на самом деле, втягивали в противозаконные сделки. Сроки наказания - от 20 и до 280 лет! Именно поэтому мы приняли решение о создании рабочей группы с привлечением представителей МИДа, Минюста, Нацполиции и Минсоцполитики. Она призвана в кратчайшие сроки разработать конкретные шаги для возвращения украинцев на родину", - заявил Лубинец.

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По его словам, рабочая группа уже наработала предварительный план действий.

"Во-первых, мы предлагаем применить Конвенцию о передаче осужденных лиц. То есть дать возможность отбывать наказание в Украине. Во-вторых, следует актуализировать работу по подписанию двустороннего соглашения о передаче Украине условно-досрочно освобожденных лиц. Сейчас таких в Греции - 29. Сейчас они вынуждены периодически отмечаться в органах правопорядка Греции, а чтобы там жить должны искать работу и жилье. В их статусе это сделать очень трудно. В-третьих, необходимо усилить адвокатскую защиту украинцев во время суда. Уже есть два прецедента, когда качественная юридическая защита на стадии апелляции позволила оправдать украинцев Виктора Мельника и Дениса Щербину. В-четвертых, в рамках соглашения между правительствами Украины и Греции о борьбе с организованной преступностью нужно рассмотреть возможность предоставления греческой стороне дополнительной информации о расследовании в отношении преступных групп, которые вовлекают простых граждан в нелегальный транзит мигрантов. Такие факты будут свидетельствовать, что заключенные украинцы являются лишь жертвами транснациональной организованной преступности", - сообщил Лубинец.

Он выразил уверенность, что вопрос возвращения заключенных украинцев из тюрем Греции может быть решен после наработки институционального механизма и очень четкой координации действий между всеми ответственными учреждениями.