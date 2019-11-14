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 Политика Украины
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Все про:Греция (540) Лубинец Дмитрий (7)

 Рабочая группа при Комитете по правам человека наработала план действий по возвращению украинцев из тюрем Греции, - Лубинец

Рабочая группа по поиску путей возвращения украинских граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Греции, наработала план первоочередных шагов по запуску процесса возвращения их на родину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины, председатель рабочей группы и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, разработанный план предусматривает применение Конвенции о передаче осужденных лиц, подписание двустороннего соглашения о передаче Украине условно-досрочно освобожденных, усиление адвокатской защиты украинцев во время суда и передаче греческой стороне информации, которая доказывает, что заключенные украинцы являются жертвами транснациональной организованной преступности.

"Сейчас почти 6180 наших граждан находятся за решеткой в ​​чужих странах. В тюрьмах Греции - 168 украинцев, которых обвиняют в транзите нелегальных мигрантов. Организованные преступные группы очень часто обманом вербовали их якобы для работы на туристических судах, а на самом деле, втягивали в противозаконные сделки. Сроки наказания - от 20 и до 280 лет! Именно поэтому мы приняли решение о создании рабочей группы с привлечением представителей МИДа, Минюста, Нацполиции и Минсоцполитики. Она призвана в кратчайшие сроки разработать конкретные шаги для возвращения украинцев на родину", - заявил Лубинец.

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По его словам, рабочая группа уже наработала предварительный план действий.

"Во-первых, мы предлагаем применить Конвенцию о передаче осужденных лиц. То есть дать возможность отбывать наказание в Украине. Во-вторых, следует актуализировать работу по подписанию двустороннего соглашения о передаче Украине условно-досрочно освобожденных лиц. Сейчас таких в Греции - 29. Сейчас они вынуждены периодически отмечаться в органах правопорядка Греции, а чтобы там жить должны искать работу и жилье. В их статусе это сделать очень трудно. В-третьих, необходимо усилить адвокатскую защиту украинцев во время суда. Уже есть два прецедента, когда качественная юридическая защита на стадии апелляции позволила оправдать украинцев Виктора Мельника и Дениса Щербину. В-четвертых, в рамках соглашения между правительствами Украины и Греции о борьбе с организованной преступностью нужно рассмотреть возможность предоставления греческой стороне дополнительной информации о расследовании в отношении преступных групп, которые вовлекают простых граждан в нелегальный транзит мигрантов. Такие факты будут свидетельствовать, что заключенные украинцы являются лишь жертвами транснациональной организованной преступности", - сообщил Лубинец.

Он выразил уверенность, что вопрос возвращения заключенных украинцев из тюрем Греции может быть решен после наработки институционального механизма и очень четкой координации действий между всеми ответственными учреждениями.

Источник: https://censor.net.ua/n3159643
 
 
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украинских моряков, которые перевозили мигрантов, прговорили к сотне лет каждого.. Они преступники??!
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Идиот - в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, несведущий человек. Человек, который не видит разницы в контрабанде и незаконной миграции либо идиот либо кретин. Я привык думать о людях всегда лучше, чем они есть. Предпологаю, что ты, все-таки идиот!
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Тобто: хтось має злочинний бізнес, потрапляє в руки правосуддя, а український платник податків має оплачувати їх звільнення? Та ви з глузду з'їхали, блаЗЄнські. Нехай, принаймні, Греція годує цю наволоч.
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Чепухой не занимайтесь ! Пусть сидят в Греции! Наши тюрьмы-сплошное нарушение прав человека! Вы даже реформы полиции настоящей не в состоянии сделать, а не то что пенетенциарных заведений.
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180 лет за незаконную миграцию. Пусть сидят???
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В Греции украинских моряков, музыкантов ивано-франковской группы "Перкалаба", Сергея Шваюка и Петра Литвинчука приговорили к 180 годам за решеткой тюрьмы . Суд над украинцами состоялся 20 июля, обоих признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов. Родные моряков говорят, что мужчины принудительно оказались в этой ситуации и не имели умысла совершать преступление. По словам матери Петра Литвинчука, они поехали работать в Турцию, где им предложили быть помощниками капитана на прогулочной яхте. Но, уже в Турции, работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.
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