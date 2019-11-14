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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Киев (18198) кредит (2133) МВФ (2757)

 Миссия МВФ начала работу в Киеве

Миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, начала работу в Киеве 14 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщили в постоянном представительстве Фонда в Киеве.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - заявил представитель фонда.

Отметим, ожидается, что миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно нового транша.

Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

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The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что МВФ якобы приостановил финансовую помощь Украине из-за беспокойства, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков".

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о заморозке финпомощи МВФ и назвал это "манипуляцией".

Ранее директор управления Международного валютного фонда по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством. 

Источник: https://censor.net.ua/n3159642
 
 
 Топ комментарии
 
гоните их пока бабушка Беня не осерчала и зелени яичко не оторвала. Дефолт это замечательно.
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Хто, порохоботи? Та вони й не таке вигадають.
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В рублях нужно будет мерять тоннами.
Как на российской "Петровке 38", где намедни у какого-то начальника 2 тонны денег нашли.
Сразу понятно, что то человек знающий, а "не лох"(С)
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Не дали пока денег, значит?
А если сыграть креативно на рояле? Місія МВФ почала роботу в Києві - Цензор.НЕТ 9280
А шаурмой угостить?
Деньги нужно просить креативно.
В РФ просят на коленях, традиционно, скрепа там такая.
А Вы что предлагаете?
Самогоном поить МВФ, как в сериале "Слуга Народа"?
Так от этого страдает печень!
Вы предложите, что возьмете под 200% годовых, может, и рассмотрят. Місія МВФ почала роботу в Києві - Цензор.НЕТ 9280
Вы обещайте, обещайте.
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Мне?
Нисколько.
Это же не у меня долги, а у вас.
Это же вы, а не я, на счетчике стоите. Місія МВФ почала роботу в Києві - Цензор.НЕТ 5552
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ти дійсно думаєш, що МВФ - це манна небесна, чи просто дурний від народження?
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гоните их пока бабушка Беня не осерчала и зелени яичко не оторвала. Дефолт это замечательно.
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та, невже, интервью бени дало результат и оон, таки, предоставит Украине заем?!
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Шо хотят эти лоботрясы?
Неужто бабушку трясти заставят?
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Бабушка на все согласная, даже всего на 100 миллиардов за Украину из РФ.
Дешево продают.
Вероятно, поджимают сроки.
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Баня потролил 100млрд.от рахи и танки под Люблином-быстро примчались!
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"Примчались" по ранее оговоренному графику. Пока с Бени денег новая власть не стрясет, или хотя бы продемонстрирует готовность стрясти, денег не дадут
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