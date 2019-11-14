 Миссия МВФ начала работу в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщили в постоянном представительстве Фонда в Киеве.
"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - заявил представитель фонда.
Отметим, ожидается, что миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно нового транша.
Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.
The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что МВФ якобы приостановил финансовую помощь Украине из-за беспокойства, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков".
В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о заморозке финпомощи МВФ и назвал это "манипуляцией".
Ранее директор управления Международного валютного фонда по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.
Сколько?
Как на российской "Петровке 38", где намедни у какого-то начальника 2 тонны денег нашли.
Сразу понятно, что то человек знающий, а "не лох"(С)
А если сыграть креативно на рояле?
А шаурмой угостить?
Деньги нужно просить креативно.
В РФ просят на коленях, традиционно, скрепа там такая.
А Вы что предлагаете?
Самогоном поить МВФ, как в сериале "Слуга Народа"?
Так от этого страдает печень!
Вы предложите, что возьмете под 200% годовых, может, и рассмотрят.
Вы обещайте, обещайте.
Нисколько.
Это же не у меня долги, а у вас.
Это же вы, а не я, на счетчике стоите.
Неужто бабушку трясти заставят?
Дешево продают.
Вероятно, поджимают сроки.