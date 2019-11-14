 Миссия МВФ начала работу в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщили в постоянном представительстве Фонда в Киеве.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - заявил представитель фонда.

Отметим, ожидается, что миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно нового транша.

Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

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The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что МВФ якобы приостановил финансовую помощь Украине из-за беспокойства, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков".

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о заморозке финпомощи МВФ и назвал это "манипуляцией".

Ранее директор управления Международного валютного фонда по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.