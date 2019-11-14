 "Этот человек не отстаивает украинскую позицию", - Бородянский о выступающих в РФ украинских артистах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на международном форуме "Креативная Украина" в четверг в Киеве.
"Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала", - сказал Бородянский.
Министр отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.
Также Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс "Евровидение" артистов, которые выступают или намерены выступать в России.
"Мы должны четко определить, что есть добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла", - подчеркнул Бородянский.
Напомним, ранее Бородянский назвал "смелыми" тех украинских артистов, которые едут выступать в оккупированный Россией Крым, не нарушая при этом украинское законодательство относительно правил пересечения админграницы.
Закон порушує президент, який не піднімає народ (оголошує воєнний стан), коли на країну напав ворог. Тому і всі непорузуміння
и куплен не у агрессора
а тебе сказали, что есть ?
«Армія, мова, віра».
«С моей точки зрения, «Армія, мова, віра» - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Звучали слоганы о том, что язык - это душа.
А если человек говорит на русском, то он что, без души?», - рассказал Баканов. По словам высокопоставленного чиновника, его мать является русскоязычной, хотя ее родственники - выходцы из западных регионов Украины.
«Точно так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы.
Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату», - высказался Баканов.
А язык это слоган.
Значит армия - это манипуляция?
Вера - это манипуляция?
А язык - это не душа народа, это просто слоган
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