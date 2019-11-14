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 Политика Украины, Общество
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Все про:Россия (74262) артисты (202) Бородянский Владимир (36)

 "Этот человек не отстаивает украинскую позицию", - Бородянский о выступающих в РФ украинских артистах

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские артисты, которые гастролируют на территории России, не отстаивает украинскую позицию и не понимают, что РФ напала на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на международном форуме "Креативная Украина" в четверг в Киеве.

"Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала", - сказал Бородянский.

Министр отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.

Также Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс "Евровидение" артистов, которые выступают или намерены выступать в России.

"Мы должны четко определить, что есть добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, ранее Бородянский назвал "смелыми" тех украинских артистов, которые едут выступать в оккупированный Россией Крым, не нарушая при этом украинское законодательство относительно правил пересечения админграницы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не должны идти по пути РФ и использовать историю для достижения результатов, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3159641
 
   
 Топ комментарии
 
А вот презЕдент другое дело. Он и о проститутках вспоминал и порноактрис не обидел и о границах на западе красиво говорил. Сразу видно отстаивал национальную позицию 73%.
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газ не агрессорский, а природный

и куплен не у агрессора
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Респект Бородянському! Артистов выступающих в московии,, лишать званий!
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Да все они прекрасно понимают, просо деньги атристам нужны
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А вот презЕдент другое дело. Он и о проститутках вспоминал и порноактрис не обидел и о границах на западе красиво говорил. Сразу видно отстаивал национальную позицию 73%.
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Ну одно и тоже ,что другого текста не подвезли?
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так формально эти артисты никаких законов не нарушают - законодательного запрета ведь на выступления в стране-агрессоре нет!
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Формально ТАК, артисти не порушують закон.
Закон порушує президент, який не піднімає народ (оголошує воєнний стан), коли на країну напав ворог. Тому і всі непорузуміння
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нужен просто закон о запрете концертной деятельности в россии-вот и все или запрет таким артистам выступать на территории Украины, можно ввести огромные штрафы или уголовную ответственность. Но ничего этого пока нет. А на нет - и суда нет!
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газ не агрессорский, а природный

и куплен не у агрессора
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у меня нет шефа.

а тебе сказали, что есть ?
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...расскажи об этом своему припизеденту, чувак... "Этот человек не отстаивает украинскую позицию", - Бородянский о выступающих в РФ украинских артистах - Цензор.НЕТ 8750
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Это он про зебила с фортепьяно или о слугах наРота
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Россия это рынок СНГ, дорогие корпоративы. То есть востребованность и большое бабло. Если артист котируется, он не станет себя хоронить из-за мнимого патриотизма. Никто их за это в лобик не поцелует и денег не даст. На западе никто не нужен. Исключение наверно те самые мальчики на каблуках. То же самое с актерами.
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В интервью изданию «Главком» руководитель Служб безопасности Украины Иван БАКАНОВ назвал манипуляцией слоган пятого президента Петра Порошенко
«Армія, мова, віра».
«С моей точки зрения, «Армія, мова, віра» - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Звучали слоганы о том, что язык - это душа.
А если человек говорит на русском, то он что, без души?», - рассказал Баканов. По словам высокопоставленного чиновника, его мать является русскоязычной, хотя ее родственники - выходцы из западных регионов Украины.

«Точно так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы.
Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату», - высказался Баканов.
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значит землю принадлежащую всем украинцам продать можно! а зарабатывать на своем таланте к которому принадлежность страни сомнительна -нельзя! завязывай бородянский курить что подсовывают а то так досвистеться можно......
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Респект Бородянському! Артистов выступающих в московии,, лишать званий!
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Для этого морального урода Армія, мова, віра - это манипуляция.
А язык это слоган.
Значит армия - это манипуляция?
Вера - это манипуляция?
А язык - это не душа народа, это просто слоган


73% вы с этим согласны?
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А яка відмінність між українцями,які будують палаци новим руським і українськими артистами.які виступають на корпоративах для тих самих?І одні і другі лише заробляють гроші,а коли немає що їсти,про патріотизм якось не думається.
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Бородянский приятно удивляет. Долго ли он продержится на своей посаде?
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