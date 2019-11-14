 "Люди всегда были и будут нашим приоритетом", - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганской обасти, Волыни и Львовской области перечислено 1млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что люди всегда были и будут приоритетом, а обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины.
Напомним, ранее президент подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам.
Сейчас дохера прав появилось у Каломойского, который в случае шухера сдрыснет в Израильщину, как это было все год назад..
Почему такие как ты, не способные жить без царя в голове, которые просто взяли и короновали именно Коломойского, и при этом не любите Царя Путина?
Путин же настоящий царь в отличие от Коломойского, и может как принято у царей, плеткой пройтись, а может и отсыпать щедрой рукой так что мало не покажется. Чем же плох настоящий царь, если без царя жить не можете никак?
даже отвечать не буду на этот абсурд..
дает право на получение украинской пенсии???
только израильское...
ты бы помолчал, за умного сошел бы
эта вся ваша сущность.
я навіть бачив декотрих з цих людей
здається, вони ********** швидкість, вчитись в елітних школах за 600К на рік, і таке інше...
ги
типичное мокшанское представление о власти. Либо так - либо на бутылку Про бутылку - Это же чисто кацапская фищка, какцап! не пались так!
спокойно работала, шахтеры регулярно майданили. В 1993 году... в 1996-м.. В 1998-м:
в Луганске шахтерский майдан разгонял луганский "Беркут" с
применением слезоточивого газа и дубинок. Один из луганских шахтеров в знак
протеста сжег себя возле здания Луганской ОГА. И что примечательно, шахтеров
избивали не бандеровцы или американцы, а луганский "Беркут", в
котором служили жители Донбасса. Кто же в то время был кровавой хунтой, если в
Луганской области было свое областное правительство, избранное жителями
Луганской области? "Беркут" в 1998 году на Донбассе выполнял свой
"долг" - избивал мирных жителей Донбасса и доводил их до
самоубийства, а в настоящее время из этого "Беркута" героев сделали…
Далее майданы в 1999-м году, в 2002-м: шахтерский майдан в Киеве. Шахтеры, не нашедшие поддержки от своих же местных
региональных властей и депутатов, которых они сами же и выбирали, пошли стучать
касками на площади в Киеве… В 90-е годы трудно жилось всей стране, но вот
почему-то жители Донбасса считали себя каким-то особенным, богоизбранным
народом, вот вынь да положь всё для них, оторви у других..