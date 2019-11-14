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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1923) Зеленский (3644) Минфин (1292) шахтеры (541)

 "Люди всегда были и будут нашим приоритетом", - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение 1 млрд грн на выплату заработных плат и погашения задолженности перед шахтерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганской обасти, Волыни и Львовской области перечислено 1млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что люди всегда были и будут приоритетом, а обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины.

Напомним, ранее президент подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам.

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Люди всегда были и будут нашим приоритетом, - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159639
 
 
 Топ комментарии
 
Дать з/п шахтерам - это обязанность, а не подвиг. Только что проголосовали за то, чтобы оставить хоть какую-то копейку местным бюджетам. Разумков так огорчился, что собрал несогласных слуг на сходняк. Но ты прав в одном, я ошибся в числе существительного. Не гнида, а гниды. У власти. Вот так правильно.
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"Люди всегда были и будут нашим приоритетом"

я навіть бачив декотрих з цих людей
здається, вони полюбляють швидкість, вчитись в елітних школах за 600К на рік, і таке інше...
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Ага, подержи крышечку бубочке...
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ага.. особенно люди с израильским подданством и с фамилией начинается на "Ко"..
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Тебе только израильское подданство стоит голом в горле, или польское, венгерское, кипрское, мальты и т.д тоже?
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Каломойского не интересует польское или мадьярское гражданство..
Сейчас дохера прав появилось у Каломойского, который в случае шухера сдрыснет в Израильщину, как это было все год назад..
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а причому тут коломойша до шахтерів, можна дізнатися?)))
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он сейчас при всем в Украине - где деньги - шо зря он монику презиком сделал ?
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Знаешь чего я не понимаю.
Почему такие как ты, не способные жить без царя в голове, которые просто взяли и короновали именно Коломойского, и при этом не любите Царя Путина?
Путин же настоящий царь в отличие от Коломойского, и может как принято у царей, плеткой пройтись, а может и отсыпать щедрой рукой так что мало не покажется. Чем же плох настоящий царь, если без царя жить не можете никак?
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бред какой-то.. какие-то взаимопротиворечащие сентенции в одном абзаце..
даже отвечать не буду на этот абсурд..
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И кто же рассказывает все время, что частное лицо, пусть и довольно богатое, всех и вся на обрезе вдруг стал крутит, да что там крутить, он уже судя по комментариям целую 40 миллионую страну может продать и купить, так, ради прикола.
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Не кіпішуйте, йдеться тільки про одну людину, яку Ізраїль в супереч своєму законодавству був готовий видати США.
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Те вроде не вредятУкраинцам,так что не за что.
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а разве "польское, венгерское, кипрское, мальты "
дает право на получение украинской пенсии???
только израильское...
ты бы помолчал, за умного сошел бы
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у шахтеров израильское гражданство? Межушный ганглий не свербит от мудрости?
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Конечно приоритет за них 100 лярдов запрошено
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он этого не обещал. это раздутый грамотный фейк
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хорош - без скрина диплома и договора от монике про защиту - больше туточки его не абвакотируй))))
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Вся Зюзя - раздутый фейк (грамотный, не спорю)...
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То Порох виходить не вбив свого брата? "Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом", - Зеленський подякував Мінфіну за погашення заборгованостей із зарплати перед шахтарями - Цензор.НЕТ 8036
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дали зп шахтерам. реакция соевого существа - Гнида.
"Люди всегда были и будут нашим приоритетом", - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами - Цензор.НЕТ 9586 эта вся ваша сущность.
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Дать з/п шахтерам - это обязанность, а не подвиг. Только что проголосовали за то, чтобы оставить хоть какую-то копейку местным бюджетам. Разумков так огорчился, что собрал несогласных слуг на сходняк. Но ты прав в одном, я ошибся в числе существительного. Не гнида, а гниды. У власти. Вот так правильно.
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так называемое преступное сообщество - слуги воши народные))))
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ааа, понял. Ну , это привычка. наследие от старой власти, соевых паразитов, вшей и гнид. Нужно с этим бороться. активно бороться.
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а просветите меня, любезный ? дали зп шатерам - гниды, не дали - гниды. А в чем разница?
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В тотальном вранье. Вот в чем разница. Еще раз. З/п - обязанность. Если правильно помню, з/п - защищенная статья расходов любого предприятия. Она первична, все остальное - потом. А тут это преподносится "отцом всенародным" как подвиг, что есть лицемерие. З/п - будни и норма. Не справляешься с выплатами зарплаты - убирайся. И это тоже норма. А вот корчить из себя героя по этому поводу - гнилье. Вот отсюда и "гнида".
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Данеужели ? В задницу подпекло. Кинул чёрствый пряник.
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"Люди всегда были и будут нашим приоритетом"

я навіть бачив декотрих з цих людей
здається, вони ********** швидкість, вчитись в елітних школах за 600К на рік, і таке інше...
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насчет скорости - не все - я бы не обобщал ))))
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а так он не издох сученок. Коментирует. А Беню прокоментируешь и дрыстайка своего?
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це мабуть в ного від покращень "в зобу дихань'є спьорло"
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Это настоящий, геройский поступок президента, отдать зарплату людям. Браво!
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И подал это за победу,надо просто не давать честно заработанные деньги людям,а потом отдать когда люди конечно будут счастливы
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А получить зарплату це звичайна справа, поки що це мало хто розуміє, попривикали, панимаєш, каналоармейці
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А вот кстати хорошо. он заручается поддержкой рабочего класса. Отличный сработано, пан президент!
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ты на коленях или на бутылки? - герой отдал заработанную и не плаченную несколько месяцев зарплату - послушал бы ты какой он у них херой)))))))
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ты на коленях или на бутылки?

типичное мокшанское представление о власти. Либо так - либо на бутылку "Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом", - Зеленський подякував Мінфіну за погашення заборгованостей із зарплати перед шахтарями - Цензор.НЕТ 74 Про бутылку - Это же чисто кацапская фищка, какцап! не пались так!
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У одних людей забрал, другим дал, так и живем. А недоторканисть так и не снята
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Вообще-то за невыплату зарплаты предусмотрена уголовка. Похоже, однако, что никто из чиновников не пострадал. Деньги взяли не у тех, кто украл, а из бюджета, и немало. "Государство не обеднеет!"
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Пока Украина
спокойно работала, шахтеры регулярно майданили. В 1993 году... в 1996-м.. В 1998-м:
в Луганске шахтерский майдан разгонял луганский "Беркут" с
применением слезоточивого газа и дубинок. Один из луганских шахтеров в знак
протеста сжег себя возле здания Луганской ОГА. И что примечательно, шахтеров
избивали не бандеровцы или американцы, а луганский "Беркут", в
котором служили жители Донбасса. Кто же в то время был кровавой хунтой, если в
Луганской области было свое областное правительство, избранное жителями
Луганской области? "Беркут" в 1998 году на Донбассе выполнял свой
"долг" - избивал мирных жителей Донбасса и доводил их до
самоубийства, а в настоящее время из этого "Беркута" героев сделали…
Далее майданы в 1999-м году, в 2002-м: шахтерский майдан в Киеве. Шахтеры, не нашедшие поддержки от своих же местных
региональных властей и депутатов, которых они сами же и выбирали, пошли стучать
касками на площади в Киеве… В 90-е годы трудно жилось всей стране, но вот
почему-то жители Донбасса считали себя каким-то особенным, богоизбранным
народом, вот вынь да положь всё для них, оторви у других..
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То есть он постит только комфортные посты в фейсбуке чтоб ставили лайки и аплодировали,а по поводу шефа Коломойского ничего не хочет написать?
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О чем думает гарант продающий землю, надра, активы и суверенитет стран? Что он бессмертный Янелох нет он думает что быдлу все равно
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А те, кого ты предлагал "бить эбонитовыми палочками" - просто НЕ ЛЮДИ, да?

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Зеля на ЮМЗ в Днепре с апреля месяца не платят бабло звони в минфин !
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