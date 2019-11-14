 Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями по Burisma и военной помощью от США, - Пристайко

"Посол Сондланд не говорил нам, и точно не говорил мне, о наличии связи между помощью и расследованиями. Вам следует спросить его. Я не вспомню ни одного разговора со мной как с министром иностранных дел, то это были не мы - официальные представители власти", - сказал Пристайко журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, он не имел контактов с Сондландом в качестве официального лица.

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"Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями и помощи в сфере безопастности. Да, расследования упоминались, вы знаете, в разговоре президентов. Но не было четкой связи между этими событиями", - рассказал министр.