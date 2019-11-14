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 Политика Украины
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 Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями по Burisma и военной помощью от США, - Пристайко

Украинская сторона не слышала от посла США в ЕС Гордона Сондленда о наличии взаимосвязи между задержкой военной помощи Украине и проведением расследованием дела в отношении компании "Burisma Holdings", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

"Посол Сондланд не говорил нам, и точно не говорил мне, о наличии связи между помощью и расследованиями. Вам следует спросить его. Я не вспомню ни одного разговора со мной как с министром иностранных дел, то это были не мы - официальные представители власти", - сказал Пристайко журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, он не имел контактов с Сондландом в качестве официального лица.

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"Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями и помощи в сфере безопастности. Да, расследования упоминались, вы знаете, в разговоре президентов. Но не было четкой связи между этими событиями", - рассказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3159636
 
 
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у Пристайко в МИДе погоняло "Кот Базилио"

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Какое унылое дерьмо эта ваша зешобла...
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Сралин тоже не видел связи между голодом и массовым мором рабов.
Можид самогоном перепились? - думал Вяликий Вошъдь и присылал умирающим "зеленку". Искренне удивляясь, как тот цыган шо коня учил не есть - только-только научился не кушать, правда сдох почему-то.
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"Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями и помощи в сфере безопастности."
Источник: https://censor.net.ua/n3159636
А такие пассажи никто на бумаге не прописывает... На то ты и дипломат, чтобы видеть связи там, где другие их не видят... Приставака, на хрена тебе голова дадена?
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шмарклю безусловно нужно было отхерчить еще в марте - 14go
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