"Посол Сондланд не говорил нам, и точно не говорил мне, о наличии связи между помощью и расследованиями. Вам следует спросить его. Я не вспомню ни одного разговора со мной как с министром иностранных дел, то это были не мы - официальные представители власти", - сказал Пристайко журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, он не имел контактов с Сондландом в качестве официального лица.
"Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями и помощи в сфере безопастности. Да, расследования упоминались, вы знаете, в разговоре президентов. Но не было четкой связи между этими событиями", - рассказал министр.
Можид самогоном перепились? - думал Вяликий Вошъдь и присылал умирающим "зеленку". Искренне удивляясь, как тот цыган шо коня учил не есть - только-только научился не кушать, правда сдох почему-то.
Источник: https://censor.net.ua/n3159636
А такие пассажи никто на бумаге не прописывает... На то ты и дипломат, чтобы видеть связи там, где другие их не видят... Приставака, на хрена тебе голова дадена?