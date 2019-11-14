 Закон об импичменте президента - это просто насмешка, - нардеп от "Голоса" Устинова

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас, чтобы изменить Конституцию, нужно 300 голосов. Чтобы объявить импичмент президенту, по этому закону, надо 337. Ну это же просто насмешка. Только называется - закон об импичменте. Я уже молчу про всю эту длительную процедуру, которую до 337-ми голосов надо пройти", - отметила Устинова.

Напомним, 10 сентября Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

Закон предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Президент, в свою очередь, согласно закону, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

Полный текст интервью с Александрой Устиновой читайте здесь.

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