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 Политика Украины
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Все про:закон (2678) импичмент (424) Голос партия (97) Устинова (8)

 Закон об импичменте президента - это просто насмешка, - нардеп от "Голоса" Устинова

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что закон об импичменте президента полная профанация.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас, чтобы изменить Конституцию, нужно 300 голосов. Чтобы объявить импичмент президенту, по этому закону, надо 337. Ну это же просто насмешка. Только называется - закон об импичменте. Я уже молчу про всю эту длительную процедуру, которую до 337-ми голосов надо пройти", - отметила Устинова.

Напомним, 10 сентября Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

Закон предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Президент, в свою очередь, согласно закону, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

Полный текст интервью с Александрой Устиновой читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ко мне никто не обращались за какими-либо документами по импичменту Трампа, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3159635
 
   
 Топ комментарии
 
Какая насмешка? Это божья роса. Зебилы вон ее натощак принимают, что бы пукалось хорошо.
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Не поздновато проснулась?
Закону уже несколько месяцев и то, что это профанация, а не закон было видно сразу.
Там еще нужно одобрение Высшего Суда и Конституционного Суда.
(привет Портнову)
Я уже давно писал, что проще разломать трон, чем оторвать клоуна от него.
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Точно ... "А вот у папередников ... А вот "слуги" приняли. Ну и что, что херов.й, такой херов.й, что лучше бы его и небыло, так ведь приняли". Мадам, а що робити з тим справжнім "Законом про імпічмент" , який попередня Рада віддала бубочці на підпис, а він не повернув на доопрацювання і не підписав?
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А кто-то сомневался, что там будет как швейцарские часы? Идийоты.
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ДЛЯ ИМПИЧМЕНТА НУЖНО 337 ГОЛОСОВ, А ДЕПУТАТОВ НУЖНО СОКРАТИТЬ ДО 300 ...
ГЕНИАЛЬНО!
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НЕТ. ЭТО "ВЫ ТАК ДУМАЕТЕ"... А У НИХ УЖЕ ДАВНО "2+2=5" (КОММУНАЛКА 4 000 при ЗАРПЛАТЕ 3000 )...
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А ПОШЛО СО СТАЛИНА "Не важно, как голосуют, важно как считают"...
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ПЕРЕШЛО В МАВРОДИЯ ...

И ЗАКОНЧИЛОСЬ "95-ым КВАРТАЛОМ"!
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Какая насмешка? Это божья роса. Зебилы вон ее натощак принимают, что бы пукалось хорошо.
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так ты понимаешь, СЕЙЧАС КОГО НЕ СПРОСИ - ЗА НИХ НЕ ГОЛОСОВАЛ!
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кароче, если зеля все время будет сидеть на измене, его могут попереть из гарантов Закон об импичменте президента - это просто насмешка, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 950
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Не поздновато проснулась?
Закону уже несколько месяцев и то, что это профанация, а не закон было видно сразу.
Там еще нужно одобрение Высшего Суда и Конституционного Суда.
(привет Портнову)
Я уже давно писал, что проще разломать трон, чем оторвать клоуна от него.
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"... проще разломать трон, чем оторвать клоуна от него.")) И сколько же ты времени уже отрываешь от него трон? Аж 7 месяцев из 5 лет? Ты ничего не попутало, может это мы порохатого вальцманоида до сих пор отогнать от трона не можем, так уцепился своими ратицями...Зе сразу сказал, что пришел на 1 срок, и он во вранье замечен не был, в отличии от брехливого Барыги.
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Посмотрим как Зеленский будет отрываться от трона, что-то мне подсказывает, что может войти во вкус.
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Посмотрим через 4 года и 5 месяцев...Сейчас вообще говорить не о чем..
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При Потрохе этого закона вообще не было, он только врал про него и боялся его, как огня...
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Точно ... "А вот у папередников ... А вот "слуги" приняли. Ну и что, что херов.й, такой херов.й, что лучше бы его и небыло, так ведь приняли". Мадам, а що робити з тим справжнім "Законом про імпічмент" , який попередня Рада віддала бубочці на підпис, а він не повернув на доопрацювання і не підписав?
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Не пояснюйте цій блаЗЄнсько-кацапській свині нічого. Вона тут не для цього.
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Це ти тупа й потворна нікчема, ще й до того тупе й триздливе. Свинота порохоботська.
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Такую хрень, какую сейчас вытворяет главный зебил с командой, делал только контуженный яйцом овощ в свои последние дни.
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Конечно насмешка. И чтоже собирается с этим делать проститутская партия певца Славка, котрая пролезла в парламентари чтобы "изменить все"? Что они могут изменить в этом совершенно конкретном случае?
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Ну так клоунов и выбирали чтоб поржать 🤪
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Вот и пришел к власти "честный" человек. Мда. Печаль.
Порохоботы, можете не злорадствовать. До уровня Мародера ему еще лет 10 неустанно трудиться и расти!
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