 Рада планирует поднять акциз на айкос, - Арахамия

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Айкосы сейчас не считаются сигаретами и они платят гораздо меньший акциз. У нас есть предложение это приравнять, потому что доля айкосов существенно возрастает, а доля обычных сигарет уменьшается и таким образом мы получаем гораздо меньшие поступления в бюджет", - рассказал Арахамия.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины запустил проект по детенизации алкоголя и табака.