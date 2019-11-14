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 Экономика, Общество
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Все про:акциз (298) сигареты (672) табак (199) Арахамия (133)

 Рада планирует поднять акциз на айкос, - Арахамия

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает рост акциза на айкосы, чтобы приравнять его к налогу на табак.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Айкосы сейчас не считаются сигаретами и они платят гораздо меньший акциз. У нас есть предложение это приравнять, потому что доля айкосов существенно возрастает, а доля обычных сигарет уменьшается и таким образом мы получаем гораздо меньшие поступления в бюджет", - рассказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил перспективы бизнеса в Украине с крупнейшими производителями сигарет

Напомним, ранее Кабинет министров Украины запустил проект по детенизации алкоголя и табака.

Источник: https://censor.net.ua/n3159634
 
   
 Топ комментарии
 
Поднимите акциз на все, зелохи должны страдать!
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Я так зрозумів, що розвитком економіки ніхто не займається, шукають де ще можна щось здерти.
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Поднимите акциз на все, зелохи должны страдать!
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Какая ломка? я не курю, и не пью спиртное.
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Кто не курит и не пйот- тот здаррровеньким памрьот!
😬
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Возмутительно! Ты еще смеешь хвастаться тем, что снижаешь поступления в бюджет.
Нужно срочно ввести налог на непьющих и некурящих.
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я им не дам "подняться" за счет моего здоровья.
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0,2-0,3мл этанола на кг массы желательно ежедневно принимать, параллельно поднимая поступления в бюджет.
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а може і краще. Айкос смердить так, особливо в кімнаті де його курять постійно, просто зле стає
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Лохов надо учить! А что такое айкос, - драп что-ли?
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Вобще надо убрать любые налоги на табачные и алкогольные изделия, чтобы дибилы самовыпиливались
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Инвестклимат неуклонно улучшается... Зее*ись!
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Хламидия, давай поднимем на кокс! Может сопля в себя придет!
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Прилуки всё. Залишився тільки бамбук.
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Я так зрозумів, що розвитком економіки ніхто не займається, шукають де ще можна щось здерти.
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Сегодня с утра в Новусе стики уже по 50, вчера вечером еще 45 стоили... Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1960
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ну это же хорошо)) зелебобики закурят самомада и обрадуются))
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Лучше на кокс для зели и его компашки.
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нада с етіх тоже содрать акциз с етім тоже надо бароцца

Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8497
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Не далее, как вчера, нашёл у себя такое и долго выяснял, что это за фигня.
Да, акциз обязателен!
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Да какие то благовония.
Поджигает - оно тлеет.
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благовонянія, а лижа подставка-пєпєльніца. Адназначно подакцизнойє!!!
Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5817
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Це якщо ти п"єш пиво з рибою, то на рибу теж треба акциз. А чё?
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о! ракі, крівєдкі, чіпси, фісташкі - тож к PIVO ідут
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Роботи не початий край! Добре що Арахамія ЦН не читає.
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Это лишь полумера. Нужно принять закон, обязывающий курить всех граждан старше 18 лет, не меньше пачки в день. А если человек отказывается - пусть просто платит двукратный акциз.
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Акциз поднимают именно для того, чтобы "Блазню" и "блазенятам" ХВАТАЛО на "кокс"!!!...
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Iqos -- штука конечно важная...
Автовиробництво в Україні у жовтні порівняно з вереснем скоротилося на 13% - до 913 одиниць автотранспортної техніки, інформує Асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Виробництво автобусів відносно попереднього місяця знизилося на 12% до 81 шт.
Виробництво молока в Україні у 2019 році вперше за роки незалежності опуститься нижче 10 млн тонн, повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6797
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на зелебобиков налог введите по самые помидорки, они любят приравнивать свое очко к табаку, все равно вас беня продаст в ********* за 100 мыльярдов, а кто знает где зелох пропал? опять на *********е корпоративы обслуживает? чета не видно прямых обращений к зелебобикам с фейсбука.
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Баканов підтримує продаж SIM-карток за паспортом, щоб ловити чортів

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки потрібно продавати за паспортом, що полегшить роботу із пошуку людей, які повідомляють про замінування об'єктів інфраструктури. Про це він сказав в інтервʼю Главкому.

Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5315
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Я не понимаю другого: откуда взялась эта резкая нехватка денег в стране? Были при власти "мародер" Порошенко с "преступницей" Гонтаревой -- всего хватало, не смотря на войну. "Грабители украинского нарида" уже не при власти -- и всё посыпалось. "Где деньги, Зин?"
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точно! Хдє тє лярди, шо прєжняя власть воровала, а новая "нє воруйєт"???
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Если сцать мимо унитаза или играть хнром по ройялю - наступает хаос.
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В 19-20 г.г. подошли сроки выплат по кредитам, которые брал Петя
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Петя никаких кредитов не брал.
Только на погашение кредитов, которых, как ***** блох, нахваталась жуля и Азимов.
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Ну значит Петя не смог их реструктуризировать. Потму что МВФ не верила что он занимается экономическими реформами, а не воровством )
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Что значит не мог, если давали деньги на перекредитование?
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Ну дали самую малость, а потом и этот транш заморозили. Потому что убедились что сколько не давай, все равно разворуют )
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Думали Зелохи с сигарет на айкос соскочите, не выйдет, куму Медведчука бабки нужны😁
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Береза об инициативе Ткаченко: Давайте еще обложим налогами Pornhub и посылки с AliExpress

InfoResist

Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4542Читать материал на украинском

Фото: iPhones.ru

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза предложил партии «Слуга народа» заставить торговые площадки AliExpress и Amazon покупать лицензию на право присылать товары в Украину. Об этом он написал у себя в Facebook.
По его словам, после идеи обложить налогами Netflix в Украине «слуги народа» должны задуматься о введении налогов для YouTube за показ рекламы в Украине, а также компании Sony за продажи игр онлайн для Playstation.
«И на закуску надо не забыть Порнохаб. Им же тоже в Украине пользуются. В общем с интересом смотрю, как после ФОПов занялись стриминговыми сервисами и соцсетями. Правда ситуация тут предсказуемая. Будут посланы. «Слуги», - написал Береза.
Он также напомнил, что на Netflix демонстрируется сериал «Слуга народа», при этом поинтересовался, сколько налогов заплатили собственники сериала за его трансляцию на американском стриминговом сервисе.
«Начните с себя, слуги. А то рассказывать о борьбе с незаконными стройками в Киеве и жить в незаконно построенном доме - это норма для «Слуги народа» Александра Ткаченко. Кстати он же и автор инициативы по Netflix. Видимо так же и с историей с сериалом? Совпадение? Не думаю», - резюмировал экс-нардеп.
Как сообщалось ранее, парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики разрабатывает законопроект, в рамках которого планируется налогообложение стриминговых платформ и соцсетей.
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если и этого фрика заплющило - значит правильной дорогой идете товарисчи ))
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Акциз на хліб. Непогана ідея. Дарую блаЗЄнським Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6122
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Потом на кальяны и на вейпы, ну и спиннеры на подходе
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