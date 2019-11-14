 Рада приняла отклоненную комитетом поправку об акцизе от горючего в Бюджетный кодекс: в заседании объявлен перерыв

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 275 народных депутатов, из которых 156 - члены фракции "Слуга народа".

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что такие результаты голосования вызвали "истерику" у руководства монобольшинства.

"Вчера на комитете эта поправка была отклонена... А сегодня большинство фракции "слуг" - 156 депутатов, ну и конечно наша фракция в полном составе и другие проголосовали за эту правку в бюджетный кодекс, которая предусматривает пункт о том, чтобы оставить деньги в местных бюджетах на ремонт дорог. Это вызвало истерику, не голосовал Разумков и другие. Это вызвало истерику у руководства "слуг" и они остановили заседания Верховной Рады на 5 минут и сейчас там разбираются, что теперь с этим делать", - сказал Гончаренко.

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Нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль пояснил, что эта поправка предлагает оставлять средства от налога на горючее в местных бюджетах.

"Это поправка №209 об акцизе от горючего - где он должен оставаться. Прошедшие годы этот акциз - 13,4% от него (это примерно 7 млрд гривен) шло в местные бюджеты. В этом году, в связи с созданием Дорожного фонда, этот акциз в изменениях в Бюджетный кодекс предложили перенести в дорожный фонд. Это означает, что по факту местные бюджеты должны недополучить 7 млрд гривен. Позиция Министерства финансов и правительства, эти 7 млрд грн пойдут в Дорожный фонд и затем уже будут распределяться между местными бюджетами, чтобы на местах строили дороги. Позиция многих депутатов, которые поддержали эту поправку - нет, надо оставить это в местных бюджетах", - рассказал Цабаль.