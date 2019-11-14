 "Голос" предложил 3 шага для улучшения земельного закона: дешевое финансирование фермеров, техническое обеспечение, целевое использование вырученных средств

:Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

Так, в политсиле убеждены, что основными бенефициарами земельной реформы должны стать украинские малые и средние фермеры, а закон (о рынке земли. - Ред.) и новая концепция должны дать толчок к развитию малого и среднего бизнеса в селе.

Однако, как говорится в заявлении, проголосованный закон №2178-10 вместе с комментариями президента этого не предусматривает.

"Чтобы решить проблему нужно:

1. Обеспечить четкий и понятный доступ к дешевому финансированию для выкупа земли фермерами на следующие 5-10 лет. Это необходимо предусмотреть на законодательном уровне.

2. Обеспечить прозрачную и справедливую имплементацию земельной реформы технически: работа Геокадастра, работа реестров, работа других государственных органов. Для всего этого необходимо предусмотреть значительные средства.

3. Убедиться, что деньги от продажи государственной земли будут направлены на развитие сельских территорий: дороги, газ, садики, школы. Это тоже должно быть прописано в законе", - отмечают в "Голосе".

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