 "Политической воли что-то радикально менять в структуре СБУ нет", - нардеп от "Голоса" Устинова

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Первое, что нужно сделать в этой стране, это ликвидировать два так называемых коррупционных крыла: это подразделение по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и подразделение контрразведывательной защиты экономики. Это все те, кто чморит бизнес, устраивает маски-шоу и в отношении которых уже есть много журналистских расследований об автомобилях, имениях и т.д.", - считает нардеп.

По словам Устиновой, в первую неделю работы депутатом она подала законопроект, который не касался комплексно реформы СБУ, но решал важные вещи, о которых говорил президент и "Слуги народа", когда шли на выборы.

Она отметила, что это пожалуй, единственный законопроект в Верховной Раде, по которому до сих пор нет заключения Главного научно-экспертного управления. При том, что он небольшой по объему и довольно простой.

"Что касается других проектов законов происходит так: сегодня регистрируют, завтра уже вывод, послезавтра - комитет. Вокруг же этого происходят какие-то словесные баталии, мол, перебросим его на другой комитет. То есть политической воли что-то радикально менять в структуре СБУ нет. Я это поняла, когда услышала два разных выступления господина Баканова: когда его назначали исполняющим обязанности и когда за него голосовали как за председателя СБУ. Сначала он говорил, что эти подразделения нужно ликвидировать, а уже через несколько месяцев его риторика кардинально изменилась. Когда я его послушала, поняла, что нужно быстро регистрировать законопроект, потому что эти ребята ничего не сделают", - заявила Устинова.

Читайте полное интервью члена Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой.

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