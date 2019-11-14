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 "Политической воли что-то радикально менять в структуре СБУ нет", - нардеп от "Голоса" Устинова

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Александра Устинова считает, что подразделение по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и подразделение контрразведывательной защиты экономики нужно ликвидировать.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Первое, что нужно сделать в этой стране, это ликвидировать два так называемых коррупционных крыла: это подразделение по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и подразделение контрразведывательной защиты экономики. Это все те, кто чморит бизнес, устраивает маски-шоу и в отношении которых уже есть много журналистских расследований об автомобилях, имениях и т.д.", - считает нардеп.

По словам Устиновой, в первую неделю работы депутатом она подала законопроект, который не касался комплексно реформы СБУ, но решал важные вещи, о которых говорил президент и "Слуги народа", когда шли на выборы.

Она отметила, что это пожалуй, единственный законопроект в Верховной Раде, по которому до сих пор нет заключения Главного научно-экспертного управления. При том, что он небольшой по объему и довольно простой.

"Что касается других проектов законов происходит так: сегодня регистрируют, завтра уже вывод, послезавтра - комитет. Вокруг же этого происходят какие-то словесные баталии, мол, перебросим его на другой комитет. То есть политической воли что-то радикально менять в структуре СБУ нет. Я это поняла, когда услышала два разных выступления господина Баканова: когда его назначали исполняющим обязанности и когда за него голосовали как за председателя СБУ. Сначала он говорил, что эти подразделения нужно ликвидировать, а уже через несколько месяцев его риторика кардинально изменилась. Когда я его послушала, поняла, что нужно быстро регистрировать законопроект, потому что эти ребята ничего не сделают", - заявила Устинова.

Читайте полное интервью члена Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159628
 
 
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На посаду керівника СБУ поставили не реформатора, а свою людину, тому і немає політичної волі щось змінювати! Якби була політична воля щось змінювати потрібно було б шукати команду фахових реформаторів, запрошувати фахівців з США, Великобританії, Ізраїлю і створювати нову спецслужбу по новим лекалам! У Зеленського немає таких зв'язків щоб залучити таких фахівців для роботи в Україні по реформуванню СБУ, тому на СБУ поставили кореша Зеленського, який і просре всю роботу!
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