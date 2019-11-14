 Пристайко допускает выход Украины из минского процесса: Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью украинской службе Би-Би-Си.
"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал министр.
По его словам, минский процесс не был запланирован как бесконечно долгий. "Он был запланирован на первый год. Почему тогдашнее руководство нашего государства решило пытаться продолжить Минск, а не честно сказать, что он не работает и надо искать другое? Сыграли свою роль санкции, которые были привязаны в Минск. Был целый клубок связанных с этим проблем. Отказаться от Минска - очень сложное политическое решение", – сказал министр.
На вопрос, есть ли дедлайн или что должно произойти, чтобы Украина отказалась от Минска, Пристайко сказал: "Я думаю, что дедлайн существует. Он не прописан четко, но если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров. - Ред.), тогда и будет правильным спросить об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен".
По его словам, санкции в отношении РФ могут быть отменены и без выхода из Минска. "Мы можем с вами выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода. Сложная эквилибристика между тем, как понять и почувствовать настроения, и могут санкции все еще сыграть сдерживающую роль, или нам нужно все-таки выйти из Минска и искать мир каким-то другим путем - это и есть ответственность главы государства и нынешнего правительства, и всего общества" - сказал он.
Пристайко отметил, что в случае выхода из минского процесса, "у Киева есть видение нескольких возможных вариантов".
"Например, если не Минск, то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира. Этого элемента нет в Минске, и это возможно апгрейд Минска в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью третьей силы. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую миссию. Более того, они вносили свой вариант - вы помните - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - сказал министр.
А так же ликвидации администраций республик?
Партнерам это не так очевидно?
А поскольку это в принципе невозможно то вялотекущая война пока или ишак не сдохнет или император
Может быть это просто не особенно нужно нашим партнерам?
Украина как буферная зона между дикой рашкой и цивилизованной европой их вполне усраивает.
Тем более через забор можно делать передачки.
Они попуасам бусы а попуасы им камушки желтенькие и прозрачные...
Выбирай что...Хотя кули тебя,малоросса конченого, спрашивать? И так все знают что ты выберешь.
Вот текст минска 2.
Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»
Внимание : временный порядок.
Обращаю Ваше внимание что на момент подписания соглашения феврале 2015 года этот Закон уже был принят.
Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.
Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
от бурятіна богдан нещодавно казав, що він "стараєцца" для ********.
Источник: https://censor.net.ua/n3097390
ПАСЕ слили.
Цемаха и еще сотню террористов отпустили.
Войска отвели.
Города террористам сдали.
Что осталось?
Только всех этих "пушилиных" в РАДУ завести, что вы прекрасно и делаете.
він дуже корисний і зєлєні, і бабусі козломойше
А как независимое европейское государство можете обосраться опять