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 Политика Украины
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Все про:МИД (5197) минские соглашения (2683) Пристайко (272)

 Пристайко допускает выход Украины из минского процесса: Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации

Глава МИД Украины Вадим Пристайко допускает, что Киев может выйти из минских соглашений.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью украинской службе Би-Би-Си.

"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал министр.

По его словам, минский процесс не был запланирован как бесконечно долгий. "Он был запланирован на первый год. Почему тогдашнее руководство нашего государства решило пытаться продолжить Минск, а не честно сказать, что он не работает и надо искать другое? Сыграли свою роль санкции, которые были привязаны в Минск. Был целый клубок связанных с этим проблем. Отказаться от Минска - очень сложное политическое решение", – сказал министр.

На вопрос, есть ли дедлайн или что должно произойти, чтобы Украина отказалась от Минска, Пристайко сказал: "Я думаю, что дедлайн существует. Он не прописан четко, но если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров. - Ред.), тогда и будет правильным спросить об этом. И если  ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Минске по Донбассу сняты все препятствия для проведения встречи в "нормандском формате", - Олифер

По его словам, санкции в отношении РФ могут быть отменены и без выхода из Минска. "Мы можем с вами выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода. Сложная эквилибристика между тем, как понять и почувствовать настроения, и могут санкции все еще сыграть сдерживающую роль, или нам нужно все-таки выйти из Минска и искать мир каким-то другим путем - это и есть ответственность главы государства и нынешнего правительства, и всего общества" - сказал он.

Пристайко отметил, что в случае выхода из минского процесса, "у Киева есть видение нескольких возможных вариантов".

"Например, если не Минск, то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира. Этого элемента нет в Минске, и это возможно апгрейд Минска в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью третьей силы. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую миссию. Более того, они вносили свой вариант - вы помните - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - сказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3159627
 
 
 Топ комментарии
 
Никто не сомневается что выйдете. Цель выхода снятие санкций с параши ибо санкции привязаны к Минску. И это ваша цель.
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А санкции, привязанные к Минским договоренностям?
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дристайка, про яку націю йдеться мова?
от бурятіна богдан нещодавно казав, що він "стараєцца" для хуйлопів.
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Давно пора. Петро столько лет дурака валял.
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Откуда вас ЗЕбилов столько взялось! НУ вышли, и что дальше??? Если ничего по нему не делаешь, это тоже самое! Разница только, что санкции сохраняются. А извергать такую хрень-"не понравится нашим западным партнерам", может полный идиот! "Западным" вообще ПОХ, перекрестятся, снимут санкции и будут жить счастливо с засРашкой в обнимку. .
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Если бы "минский процесс" по Порошенко продолжался, партнеры бы поняли что Украина не хочет никакого мира, во всяком случае по минским лекалам.
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Минский процесс не предполагает возвращение Дебальцево под контроль Украины согласно линии разграничения?
А так же ликвидации администраций республик?
Партнерам это не так очевидно?
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Хотели но только после вывода росийских войск и получения контроля за границей
А поскольку это в принципе невозможно то вялотекущая война пока или ишак не сдохнет или император
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Почему это в принципе не возможно?
Может быть это просто не особенно нужно нашим партнерам?
Украина как буферная зона между дикой рашкой и цивилизованной европой их вполне усраивает.
Тем более через забор можно делать передачки.
Они попуасам бусы а попуасы им камушки желтенькие и прозрачные...
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Соромлюся запитати , а про яку націю йдеться? Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 8292
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Так Петя и не собирался никакой Минск выполнять)). Просто был хороший повод для наложения санкций. Отмена Минска означает отмену санкций. Зе-билу трудно это понять?
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Никто не сомневается что выйдете. Цель выхода снятие санкций с параши ибо санкции привязаны к Минску. И это ваша цель.
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А цель Минска - особый статус Донбасса и закрепление его в Конституции. Выбирай что тебе ближе.
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А выход - это снятие санкций с роисси и особый статус для малоросского федерального округа ращмером с Украину.

Выбирай что...Хотя кули тебя,малоросса конченого, спрашивать? И так все знают что ты выберешь.
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Что, уже в порохоботских страшилках Украину даже не по Днепру делят, а всю забирают? И только смелые порохоботы стоят на страже границ?
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Сивоха со своей заботой о лугандонцах бежит впереди "минского" паровоза.
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Это не правда..

Вот текст минска 2.

Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»

Внимание : временный порядок.
Обращаю Ваше внимание что на момент подписания соглашения феврале 2015 года этот Закон уже был принят.

Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.

Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
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Стесняюсь спросить, без Минска ОРДЛО станет совсем украинским и будет выполнять украинские законы и быстренько "интегрируется", одев вышиванки?
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дристайка, про яку націю йдеться мова?
от бурятіна богдан нещодавно казав, що він "стараєцца" для ********.
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А санкции, привязанные к Минским договоренностям?
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"Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций мировых стран, в частности Соединенных Штатов, против России ради восстановления территориальной целостности Украины. -Волкер."

Источник: https://censor.net.ua/n3097390
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Можем выйти, а можем и 100 миллиардов взять
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Та вы ради этого "Минска" уже на самое ДНО легли!
ПАСЕ слили.

Цемаха и еще сотню террористов отпустили.
Войска отвели.
Города террористам сдали.
Что осталось?
Только всех этих "пушилиных" в РАДУ завести, что вы прекрасно и делаете.
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А с санкциями против рф как? Или 100 лярдов илюзорних хотите?
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и статью не читал!!судя по оглавлению!!всё по коломойскому!! Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. Источник: https://censor.net.ua/n3159627эти идиоты(кому полезные и безполезные без разницы!!)судя по их логике!!,,главное ,,выжить"(или выжать кому как нравится)теперь!!и погибнуть потом(или в ближайшем будущем!!)плять!! слава!!зелебобам!!сделавших самих себя и всю нацию ОПТОМ!!тьфу!! Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации, - Пристайко допускает выход Украины из минского процесса - Цензор.НЕТ 9384 Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации, - Пристайко допускает выход Украины из минского процесса - Цензор.НЕТ 7945
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Як кажуть - пізно всрався! Цей ушльопок уже наговорив на свою відставку!
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хто ж його відставить?
він дуже корисний і зєлєні, і бабусі козломойше
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Как нация выживали и в составе империи, хотите снова туда?
А как независимое европейское государство можете обосраться опять
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Чувак пробує взять на понт, але ХЛО не проймеш таким
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...нация в трудные годы своей истории выживала только благодаря патриотам, которые не жалели своей крови и жизни. А Пристайко то каким боком здесь, со своим наркоманом президентом ?
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Про Будапешт ни слова! Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 5388Чего боимся почти 6й год!? Надо тыкать гарантов в их же обязательства! Пошлют, значит пошлют. Ничего ведь уже не потеряем. Они лицо потеряют!
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