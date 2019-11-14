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 Политика Украины
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Все про:армия (7568) еда (165) Бронежилет (32) Труба (188) ГБР (698)

 ГБР проверяет факты закупки продуктов питания для армии в рамках дела о бронежилетах, - Труба

В рамках расследования дела о закупке некачественных бронежилетов для Министерства обороны Украины проверяются также факты закупки продуктов питания для украинской армии, отмечает директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу подчеркнуть, что мы проверяем не только закупку некачественных бронежилетов... эта группировка осуществляла и другие закупки, в том числе, закупку питания для армии", - сказал Труба журналистам в среду в Киеве.

Он добавил, что по результатам проверки будет дана оценка всем высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые были к этому причастны.

Директор ГБР напомнил, что в настоящее время проходят судебные заседания по задержанным чиновникам Минобороны.

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"Надеюсь, что суд сегодня окончательно примет решение по первым пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны", - добавил Труба.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

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Источник: https://censor.net.ua/n3159626
 
 
 Топ комментарии
 
Це така любов до Армії, чи щось інше? чому у ніяких інших силових структурах подібних перевірок не роблять?
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Поїли трохи нормальних продуктів в армії? Досить. Гнила капуста ака "овощноє рагу" і слизь з шматками чогось що не розжуєш ака "тушонка" велкам знову!
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Для него ДА. Это же заРЫГаное существо. Для него как в фильме, или оно идет в ЗАГс с Портновым, или едут на Ростов.
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Сходити в твітер поковиряти паличкою півсосисочного Фалкона, чи шо? 😉
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с этого фалкона-полсосиски до сих пор все ржут)))
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Це така любов до Армії, чи щось інше? чому у ніяких інших силових структурах подібних перевірок не роблять?
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Потому что бюджет Армии раздули в десятки раз. А куда на самом деле уходили эти деньги становится понятным из таких расследований. Армия больше всего пострадала от схематозников, прикрывающихся патриотическими лозунгами.
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Поїли трохи нормальних продуктів в армії? Досить. Гнила капуста ака "овощноє рагу" і слизь з шматками чогось що не розжуєш ака "тушонка" велкам знову!
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Скорее всего и там воровали. Просто поставили цену в несколько раз выше нужным фирмам, а бюджет резиновый - оплатит. А чуть что выяснится - всегда ведь можно скиглить как комментаторы выше "А что, вы хотите чтобы было как раньше?"
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О, а вот и наш зебил. Скорее всего воровали - это квартал 95, которому деньги вкладчиков привата переводили. А вот с марченко - чисто сведение счетов и наезд на армию. Мешает зебилам сдаоться рашке.
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дай инициативному дураку власть, и он уничтожит всё вокруг себя..
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Группировка осуществляла закупки продуктов питания и естественно воровала.
Группировку отодвинули от корыта и почему-то не приняты новые стандарты питания и оно стало хуже.
А лучше вообще Онотоле вернуть и его стандарты питания
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зешобле дай волю -вообще Армию кормить перестанет
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Поки "приймаються рішення", вчора в Гайсині склад з бронежилетами згорів. І їх вже немає. А "на "нет" и суда нет".
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