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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9475) Голос партия (97) Устинова (3)

 За закон о прокуратуре мы не голосовали, потому что он дает карт-бланш одному человеку в этой стране, - нардеп от "Голоса" Устинова

Фракция "Голос" воздержалась при голосовании за закон о прокуратуре, потому что он выписан так, что понятно: решение о том, кого увольнять, будет единоличным.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

"Мы не голосовали за этот закон, потому что он дает карт-бланш одному человеку в этой стране. Он выписан так, что понятно: решение о том, кого увольнять, будет единоличным", - заявила Устинова.

Она отметила, что хорошим показателем стал принцип формирования кадровых комиссий, в которые вошли представители общественных организаций. Такое привлечение людей не из системы демонстрирует определенную открытость.

"Важно посмотреть, как прокуроры пройдут проверку на доброчестность, и проанализировать в целом результаты их работы в должности. Нужно учитывать не то, сколько открыто уголовных производств, а сколько доведено до суда. И это касается любого правоохранительного органа", - считает нардеп.

Полный текст интервью с Александрой Устиновой читайте здесь.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о реформе ГПУ во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СН в законопроекте о снятии неприкосновенности прописали процедуру задержания так, что задержать нардепа было бы невозможно, - Устинова

Источник: https://censor.net.ua/n3159624
 
 
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Не хочу його розчаровувати але карт-бланш на все у однієї людини вже два місяці як є.
Бабусею ту "людину" кличуть.
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После того как Славик обоср@лся на президентских, вообще к нему никакого уважения! Кукарекайте, на вас никто не обращает внимание.
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зато на гильдию клоунов очень даже обращают. Славы геростратов захотелось?
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