 Рада рассмотрит Госбюджет-2020 за пять часов, - Арахамия

"Мое видение, что мы рассмотрим бюджет сегодня где-то за пять часов с того момента, с которого мы начнём", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Верховная Рада утром 14 ноября начала рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс, после чего депутаты должны перейти к голосованию за закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".
Нефик традицию ломать!
🤑
Будем пассссматреть!
😁
Скажите им, что "зелёненькая".
"вгадай мелодію"прийми бюджет!
Ми приймемо бюджет за п'ять годин!
- А ми - за чотири!
.........
.........
- А що там читать? давайте вже голосувати!