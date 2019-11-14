EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  549  16
Материалы по теме:
Все про:ВР (23989) госбюджет (699) Арахамия (133)

 Рада рассмотрит Госбюджет-2020 за пять часов, - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что на рассмотрение и принятие государственного бюджета на 2020 год у парламента уйдёт пять часов.

"Мое видение, что мы рассмотрим бюджет сегодня где-то за пять часов с того момента, с которого мы начнём", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада утром 14 ноября начала рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс, после чего депутаты должны перейти к голосованию за закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджетный комитет Рады утвердил изменения в проект Госбюджета-2020 ко второму чтению, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/n3159623
 
 
 Топ комментарии
 
За пять часов и обязательно ночью.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все одно вкрадуть, та й пустопорожній він - нема чого розглядати. Та й думати нікому. Можна було й не розглядати взагалі.
 показать весь комментарий
 
 
Да что-там, - за пять часов? За пять минут! Короче, - всё поделить...
 показать весь комментарий
 
 
В 05:00 утра!
Нефик традицию ломать!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Дык схематозников не допустили к распилу бюджета .
 показать весь комментарий
 
Утро вечера мудренее!
Будем пассссматреть!
😁
 показать весь комментарий
 
Это какой-то заторможенный принтер. Нахрена вы их столько учили в том Трускавецком ВУЗе, есои они 5 часов тратят на то, чтоб найти и нажать кнопку "за" на своих рабочих местах?

Скажите им, что "зелёненькая".
 показать весь комментарий
 
 
А що так можно . А нам ежегодные представления устраивали, с внесением поправок с голоса, за которые потом США/ЕС пендель давали .
 показать весь комментарий
 
 
це трускавецька версія "вгадай мелодію" прийми бюджет!
Ми приймемо бюджет за п'ять годин!
- А ми - за чотири!
.........
.........
- А що там читать? давайте вже голосувати!
 показать весь комментарий
 
Хламидия играет в "Угадай мелодию" ? Попробуй за 5 минут! вытягивай бегемотов из буфета, они брюхом сразу за 10 человек проголосуют.
 показать весь комментарий
 
Ну усьо , шабаш быдла и домработниц с бандюкамы , зебiли ми зробили це разом . Даже в иммиграции страшно
 показать весь комментарий
 
І розбагатіють з того бюджету тільки Ара, Хам і Я.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх