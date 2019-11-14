 Рада рассмотрит Госбюджет-2020 за пять часов, - Арахамия

"Мое видение, что мы рассмотрим бюджет сегодня где-то за пять часов с того момента, с которого мы начнём", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада утром 14 ноября начала рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс, после чего депутаты должны перейти к голосованию за закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

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