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 Политика Украины
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 Возможные даты уже обсуждаются, - Пристайко о встрече в нормандском формате (обновлено)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что даты встречи лидеров Нормандского формата по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время будет определена дата.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются", - сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..

При этом Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года такая встреча точно пройдёт.

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Министр также уточнил, что на повестке дня встречи будет стоять обмен удерживаемыми лицами. "По крайней мере такая встреча должна стать катализатором большого обмена", - рассказал Пристайко.

По его словам, в ходе такого обмена Украина рассчитывает получить людей с оккупированного Донбасса, аннексированного Крыма, а также из России.

Кроме того, Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в результате встречи в нормандском формате поднять вопрос с безопасностью на Донбассе, а также открыть путь к урегулированию конфликта.

По словам министра, команда, которая ведёт переговоры, была обеспокоена сообщениями из России о каких-то дополнительных условиях.

"Я думаю, что Россия таким образом пытается выиграть себе дополнительное время, поскольку не ожидали что Украина сможет выполнить свои обязательства... Мы не можем позволить, чтобы Россия соскочила с этой встречи", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3159622
 
 
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Теперь главная работа МИДа Украины, это гадание на гнилой зеленой плесени, как экстрасенсы на кофейной гуще. "Дух Путина, мы тебя вызываем на селфи!"
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План Зеленского работает , видно по усилиям Макрона и Меркель , которьіе "за уши" вьітягивают из Кремля президента РФ , которая еще как "сторона конфликта" !
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Ты продолжаешь ванговать? Напомнить переписку о плане штанмаера?
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