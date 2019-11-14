 Возможные даты уже обсуждаются, - Пристайко о встрече в нормандском формате (обновлено)

"Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются", - сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..
При этом Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года такая встреча точно пройдёт.
Министр также уточнил, что на повестке дня встречи будет стоять обмен удерживаемыми лицами. "По крайней мере такая встреча должна стать катализатором большого обмена", - рассказал Пристайко.
По его словам, в ходе такого обмена Украина рассчитывает получить людей с оккупированного Донбасса, аннексированного Крыма, а также из России.
Кроме того, Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в результате встречи в нормандском формате поднять вопрос с безопасностью на Донбассе, а также открыть путь к урегулированию конфликта.
По словам министра, команда, которая ведёт переговоры, была обеспокоена сообщениями из России о каких-то дополнительных условиях.
"Я думаю, что Россия таким образом пытается выиграть себе дополнительное время, поскольку не ожидали что Украина сможет выполнить свои обязательства... Мы не можем позволить, чтобы Россия соскочила с этой встречи", - отметил он.