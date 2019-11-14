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 Общество, За рубежом
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Все про:журналистика (2526) зарплата (1923) Дубинский (35)

 Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет

Издание Bloomberg привело данные о зарплатах западных журналистов, которыми поделились сами журналисты, заполнив одинаковую форму с указанием названия своего издания, денежного вознаграждения, опыта работа, пола, национальности и прочих параметров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий материал Bloomberg.

В числе изданий, журналисты которых поделились информацией - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast и другие.

Так, в частности, замредактора The New York Times зарабатывает $145 000 в год, штатный сотрудник Vice - $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонусы, сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове - $33 000, редактор в Vox Media - $400 000 в год за редактирование, производство, размещение подкастов и проведение конференций.

Смотрите также: Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Данная информация представляет особый интерес в свете недавнего расследования о состоянии семьи экс-журналиста, а ныне нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Согласно данным журналистов проекта Bihus.info, Дубинскому, его супруге и маме-пенсионерке принадлежат: 24 квартиры (~ 2000 м² площади), 70 соток земли, 17 автомобилей, 2 дома, а общая стоимость всего этого состояния составляет порядка 2,5 миллиона долларов.

Таким образом, можно предположить, что замредактору The New York Times с его нынешней зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского. У штатного сотрудника медиа-компании Vice на это же уйдет не менее 40 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3159619
 
   
 Топ комментарии
 
Просто у замредактора NYT мама не любит скорость.... Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет - Цензор.НЕТ 186
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Дубинский это НОВОЕ ЛИЦО украинской коррупции
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Дубинский это НОВОЕ ЛИЦО украинской коррупции
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Не лицо.
На цензоре модерация такая интересная стала.
Даже со словом задница удаляют каменты.
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Заступнику редактору Нью Йорк Таймс потім не відріжуть голову політичні опоненти, тому там немає за що сплачувати гроші - працюй собі журналістом і не парься куди потім тікати!
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І багатьом таким продажним як Дубинський відрізали голову в Україні.
Хіба що перекупали, бо це продажна мерзота.
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Відрізали непродажним - Гонгадзе наприклад! А повторити в Україні шлях Гонгадзе та сотень інших вбитих журналістів може кожен представник даної професії! Все залежить від того кому це буде вигідно і для чого!
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Этим нищебродам надо было приезжать к нам в 90-е и торговать на рынке чп-шником))) Были бы обеспечены на всю жисть... а то подкасты всякие там редактируют...
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Просто у замредактора NYT мама не любит скорость....
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и это только то что смогли найти здесь... а не здесь еще в 100 раз больше
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А петя порошенко сколько украл?
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Ты у нас такой дурак По субботам али как?
(с) Л. А. Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца.
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А сколько тебе раздали за полгода новые лица из того, что украл пэтя? Вот умнож ту полученную сумму, что тебе выдали, на количество жителей Украины и как раз узнаешь, сколько. Ты ж получил? Если нет, то срочно иди получай. Два...пожалуй даже три мешка бери. А лучше прицеп автомобильный.
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Если догнать Педро по богатству , то и жизни не хватит, но то таке
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Так Дубинский как раз 20 лет и работает.
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Ага. І з 18 років заробляє не менше 149 тисяч доларв на рік
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Думаю что акционер и продюсер 1+1 зарабатывал даже больше.
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И за первый же год работы получил 145 тыс долларов?
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Энто как же, вашу мать, Извиняюсь, понимать?
(с) Леонид Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца
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Там якийсь зе-троляка, сьогодні, закликав жити чесно, як "слуги народу" Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет - Цензор.НЕТ 5167
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Он сирота, а у нашего мама есть, которая любит скорость
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...какой русскій нє любіт бистой єздьі... (с)
(украінскій, кстаті, тоже )
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Та який там Блумбєрг ! Тут бомба ! Ярошевич відкрито дає покази на Дубінського ,його схеми,прибутки ,мету створення організації євробляхерів.
https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=youtu.be
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Та ты шо?
А говорили что кремль и порошенко создали организацию " порохоботы" и все время им платят деньги что бы они мешали честным евробляхерам и другим оппозиционерам бороться с коррупцией парашенки.
Дофига надо было ковычек поставить не хватило знаков даже...
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Походу рупоры демократической партии США объявили джихад Зеленой власти.
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Просто они не умеют так смачно сосать , как это делает дубинский . Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет - Цензор.НЕТ 9527 .
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Не исключено, что для дубинского даже табу не табу.
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И что нам это сравнение даёт? Мы и так всё понимаем, но пути выхода из жопы не нашли
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Ща кааак ломанут запоребриковыя журнашлюхи
на наши хлебныя СМИ поля...
🤗
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Бросайте свою Америку и переезжайте в Киев - хоть заработаете немного.
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тут за компіляцію "Opportunity Ukraine" можна стільки заробити, що нобеліантам навіть не снилося Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років - Цензор.НЕТ 8032
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У зебилов свои супергерои: Коломойский, Богдан, Портнов, Дубинский, Баканов, Пристайко, Ермак, Яременко, Бужанский... С ватным сердцем и скрепными душами.
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Зачем вы радуетесь тому, что Украину все время выставляют насквозь коррумпированной страной. Это же потом лет 50 не отмыться.
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Нужно вытаскивать на свет и наказывать истинных воров и коррупционеров, которые под личиной журналистов, активистов, антикоррупционеров не только грабят страну, но и захватывают власть с помощью лжи и клеветы.
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Другого народа нет. Что поделаешь. А когда откровенно издеваются, нельзя посыпать голову пеплом. Помните самобичевание и цинизм 90-х? Жуликам как раз это и нужно.
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То есть, пусть украинофоб Дубинский дальше лжет, ворует, а украинцы должны делать вид, что все Ок?
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Американское издание напечатало материал о зарплатах СВОИХ журналистов.
Бигус.инфо сравнило их с доходами Дубинского.

Это был краткий пересказ данной статьи ЦН для нечитающих.

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Дубинский рассказывает Васе что очень талантлив и просто любит работать(получая "кэш" за "правильные материалы")
Вася согласно кивает (и получает "кэш" за украденные волонтерские продукты(либо за украденный люк, если Вася не прапорщик))
И все делают вид что очень бедные, но очень добрые, поэтому: ээээ, еврогеи, дайте кредит, чтобы потом можно было сделать дефолт и дружно поржать с вас, ну тупыыые.
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ОТО НАКРАЛИ У НАРОДУ УКРАЇНИ!!!!! ВСЕ ЦЕ КРАДЕНЕ, І ЦЕ ВСЕ ЗЛОДІЇ. Всі великі ******* статки нажиті нечесним шляхом (c) К. Маркс
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А фсьо патамушта на Бєнігом "Г+Г" треба працювати журналістом, а на в вашій Америці, котра грошей Бєені не дає.
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Кто там верещал про дома Свинарчуков?
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Мне конечо крайне противен персонаж Дубинский, НО
а кто-то интересовался пруфом якобы расследования бигуса ?
или как обычно? гамномет насрал, а доказательства, а зачем они вам нужны...?
и Так, к слову, обстоит с бОльшентсвом его "расследований" этого "борца"
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"Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет "

Это та самая Нью-Йорк Таймс, которой "Беня" интервью дал, что согласен продать Украину за 100 миллиардов РФ?
А за что им больше платить то, если они интервью берут у человека, проходящему в суде США по самому крупному делу об отмывании денег?
У большего г... не додумались интервью взять, пресса "свободная"?

P.S. Дешево "Беня" Украину продает, мог бы в три раза больше запросить спокойно, и дали бы. Видать, совсем плохи дела у Квартала, ой, плохи.
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