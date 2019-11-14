"Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет "

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий материал Bloomberg.
В числе изданий, журналисты которых поделились информацией - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast и другие.
Так, в частности, замредактора The New York Times зарабатывает $145 000 в год, штатный сотрудник Vice - $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонусы, сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове - $33 000, редактор в Vox Media - $400 000 в год за редактирование, производство, размещение подкастов и проведение конференций.
Данная информация представляет особый интерес в свете недавнего расследования о состоянии семьи экс-журналиста, а ныне нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Согласно данным журналистов проекта Bihus.info, Дубинскому, его супруге и маме-пенсионерке принадлежат: 24 квартиры (~ 2000 м² площади), 70 соток земли, 17 автомобилей, 2 дома, а общая стоимость всего этого состояния составляет порядка 2,5 миллиона долларов.
Таким образом, можно предположить, что замредактору The New York Times с его нынешней зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского. У штатного сотрудника медиа-компании Vice на это же уйдет не менее 40 лет.
На цензоре модерация такая интересная стала.
Даже со словом задница удаляют каменты.
Хіба що перекупали, бо це продажна мерзота.
(с) Л. А. Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца.
Не завидуйте.
(с) Леонид Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца
(украінскій, кстаті, тоже )
https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=youtu.be
А говорили что кремль и порошенко создали организацию " порохоботы" и все время им платят деньги что бы они мешали честным евробляхерам и другим оппозиционерам бороться с коррупцией парашенки.
Дофига надо было ковычек поставить не хватило знаков даже...
на наши хлебныя СМИ поля...
🤗
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Бигус.инфо сравнило их с доходами Дубинского.
Это был краткий пересказ данной статьи ЦН для нечитающих.
Вася согласно кивает (и получает "кэш" за украденные волонтерские продукты(либо за украденный люк, если Вася не прапорщик))
И все делают вид что очень бедные, но очень добрые, поэтому: ээээ, еврогеи, дайте кредит, чтобы потом можно было сделать дефолт и дружно поржать с вас, ну тупыыые.
ОТО НАКРАЛИ У НАРОДУ УКРАЇНИ!!!!! ВСЕ ЦЕ КРАДЕНЕ, І ЦЕ ВСЕ ЗЛОДІЇ. Всі великі ******* статки нажиті нечесним шляхом (c) К. Маркс
а кто-то интересовался пруфом якобы расследования бигуса ?
или как обычно? гамномет насрал, а доказательства, а зачем они вам нужны...?
и Так, к слову, обстоит с бОльшентсвом его "расследований" этого "борца"
Это та самая Нью-Йорк Таймс, которой "Беня" интервью дал, что согласен продать Украину за 100 миллиардов РФ?
А за что им больше платить то, если они интервью берут у человека, проходящему в суде США по самому крупному делу об отмывании денег?
У большего г... не додумались интервью взять, пресса "свободная"?
P.S. Дешево "Беня" Украину продает, мог бы в три раза больше запросить спокойно, и дали бы. Видать, совсем плохи дела у Квартала, ой, плохи.
"Дубинский организовал схему евроблях!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=Idqx4e268b4&fbclid=IwAR1_CNJ502oWMgl9al-kKpUvRksvz4GHOemkUCG6wukRJycmz76igf7MLdE