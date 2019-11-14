 Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире 24 канала заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"В банковском секторе есть большие проблемы... 400 миллиардов гривен – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен – это как раз "Приватбанк", - сказал он.

По словам Сытника, в НАБУ было дело по "Приватбанку", но они исследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины, потому что это их зона ответственности.

То, что происходило в "Приватбанке", когда кредиты выдавались на привязанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе, пояснил Сытник.

"Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, что и это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле относительно событий в "Приватбанке" еще до национализации, когда он был коммерческим", - добавил он.

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Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

Издание Financial Times ранее сообщило, что Алексей Гончарук заявил, что власти ищут "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по "Приватбанку" в деле на $5,5 млрд.