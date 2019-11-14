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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2956) ГПУ (9475) Сытник (721) Приватбанк (558) Рябошапка Руслан (193)

 Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

Генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело в отношении "Приватбанка" в Национальное антикоррупционное бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире 24 канала заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"В банковском секторе есть большие проблемы... 400 миллиардов гривен – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен – это как раз "Приватбанк", - сказал он.

По словам Сытника, в НАБУ было дело по "Приватбанку", но они исследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины, потому что это их зона ответственности.

То, что происходило в "Приватбанке", когда кредиты выдавались на привязанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе, пояснил Сытник.

"Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, что и это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле относительно событий в "Приватбанке" еще до национализации, когда он был коммерческим", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова 

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

Издание Financial Times ранее сообщило, что Алексей Гончарук заявил, что власти ищут "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по "Приватбанку" в деле на $5,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3159617
 
 
 Топ комментарии
 
Беня скоро к себе вызовет и ГПУ и НАБУ.
Настала эпоха быдла, у которого в том месте, где должен находиться мозг, лежит кусок засохшего Зелёного говна и отпечаток мокшанского лаптя в нем.
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Коли в справі 1800 томів (як правило по 250 арк/том) то мізерними є шанси, що її взагалі хтось у НАБУ прочитає повністю...
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Как там дела Бриллиантовых прокуроров?
Вчера о них вспоминали в США на открытых слушаниях по импичменту Трампа...
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В своем роде - блестящие специалисты!
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Потенциальный пендель до Ростова ему мешает. То Зеля Яныку прислуживал, который хотел Украину продать то ЕС предлагал, то *****, с ***** даже денег успел срубить, а теперь Зеля служит Бене и тот тоже хочет ***** за 100 млрд продать.
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Беня скоро к себе вызовет и ГПУ и НАБУ.
Настала эпоха быдла, у которого в том месте, где должен находиться мозг, лежит кусок засохшего Зелёного говна и отпечаток мокшанского лаптя в нем.
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Ну что там такого можно настрочить аж 1800 томов.
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туда наверно еще и кирпичей насовали, для "весу-солидности"
ддос атака - хард, бумажная, в натуре удуб ялб
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Если сразу сдать в макулатуру, то все обнаруженные растраты покроет... Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник - Цензор.НЕТ 4023
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шанси у НАБУ мізерні, тому що зараз керує бабушка бєня, нахабна та безпринципна
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Коли в справі 1800 томів (як правило по 250 арк/том) то мізерними є шанси, що її взагалі хтось у НАБУ прочитає повністю...
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1800*250*250 (кількість слів на сторінці) = 112500000 слів...
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Рябе удалось свалить этот гембель на Сытника?.
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Ця чехарда з передаванням справ свідчить про те, що так зване "реформування" задумане зеленою компанією з метою успішно похоронити справи, томи, матткюеріали, папки.
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Ну так зачем берешь, если не твоя юрисдикция, чтоб развалить дело в суде. Шоколадные изделия НАБУ,САП,ВАКС - результат ноль .
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Нет войны - я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно - в июле, И желательно - в Крыму.
(с) Леонид Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца
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За Скока-скока енту "макулатуру"мона прродать???
Экс плокулол в ентом дока был!
🤑
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