 СН в законопроекте о снятии неприкосновенности прописали процедуру задержания так, что задержать нардепа было бы невозможно, - Устинова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.
По словам нардепа, есть два законопроекта о снятии неприкосновенности: от "Слуги народа" и от "Голоса".
"Они (фракция СН. - Ред.) так прописали процедуру задержания, что задержать народного депутата было бы невозможно. То есть, ты приезжаешь, стоит человек в крови с ножом - задержать нельзя, потому что нужно ехать к генпрокурору, просить, чтобы он внес сведения в ЕРДР, вручить подозрение, и только после этого можно будет задержать. Мы предложили сделать так: если речь идет о насильственном преступлении, которое привело к смерти человека, то народного депутата можно задержать на месте", - рассказала Устинова.
Кроме того, в законопроекте СН прописали, что рассматривать все вопросы в отношении народного депутата будет только апелляционный суд. Устинова убедила "слуг", что нужно это передать местным судам.
"В то же время есть один момент, за который они стоят горой и за который мы тоже будем стоять горой. Мы говорили о том, что снимаем неприкосновенность, соответственно, все должны быть равны перед законом. У нас сейчас по закону открыть производство против народного депутата может любой орган и передать по подследственности. Как это было с Пашинским. Открывала уголовное производство полиция, теперь следствие ведет ГБР. Сейчас у нас единственным человеком (даже не органом!), который может открыть уголовное производство в отношении народного депутата, является генпрокурор. Ну, вы себе представляете, чтобы Луценко разрешил расследовать дело в отношении Дубневича? Нет. Это расследовало НАБУ. Когда уже дошли до подозрения, пришли к Луценко", - заявила нардеп.
Читайте полное интервью члена Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой.
То есть если ваш Маурицио станет лепутатом и придушит вас, то даде щастав его додимающим вашу шею карабинёры попросят его подождать, пока они сгоняют за санкцией прокурора?
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