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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (962) Слуга народа (473) Голос партия (97) Устинова (3)

 СН в законопроекте о снятии неприкосновенности прописали процедуру задержания так, что задержать нардепа было бы невозможно, - Устинова

В законопроекте о снятии неприкосновенности, который предлагает фракция "Слуга народа", задержать нардепа сразу нельзя. Нужно просить генпрокурора, чтобы он внес сведения в ЕРДР, вручить подозрение, и только после этого можно будет задержать.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

По словам нардепа, есть два законопроекта о снятии неприкосновенности: от "Слуги народа" и от "Голоса". 

"Они (фракция СН. - Ред.) так прописали процедуру задержания, что задержать народного депутата было бы невозможно. То есть, ты приезжаешь, стоит человек в крови с ножом - задержать нельзя, потому что нужно ехать к генпрокурору, просить, чтобы он внес сведения в ЕРДР, вручить подозрение, и только после этого можно будет задержать. Мы предложили сделать так: если речь идет о насильственном преступлении, которое привело к смерти человека, то народного депутата можно задержать на месте", - рассказала Устинова.

Кроме того, в законопроекте СН прописали, что рассматривать все вопросы в отношении народного депутата будет только апелляционный суд. Устинова убедила "слуг", что нужно это передать местным судам.

"В то же время есть один момент, за который они стоят горой и за который мы тоже будем стоять горой. Мы говорили о том, что снимаем неприкосновенность, соответственно, все должны быть равны перед законом. У нас сейчас по закону открыть производство против народного депутата может любой орган и передать по подследственности. Как это было с Пашинским. Открывала уголовное производство полиция, теперь следствие ведет ГБР. Сейчас у нас единственным человеком (даже не органом!), который может открыть уголовное производство в отношении народного депутата, является генпрокурор. Ну, вы себе представляете, чтобы Луценко разрешил расследовать дело в отношении Дубневича? Нет. Это расследовало НАБУ. Когда уже дошли до подозрения, пришли к Луценко", - заявила нардеп.

Читайте полное интервью члена Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет рекомендовал Раде сформировать конкурсную комиссию при ГБР из представителей монобольшинства, что может привести к политическому назначению директора, - Устинова

Источник: https://censor.net.ua/n3159616
 
 
 Топ комментарии
 
Зняття недоторканності- без зняття, закон про імпічмент- без імпічменту. Шедевральне розведення зелених лохів. Не виконано жодної передвиборної обісцянки СН в законопроекте о снятии неприкосновенности прописали процедуру задержания так, что задержать нардепа было бы невозможно, - Устинова - Цензор.НЕТ 9592
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Серіал від студії "Бєня пролакшин" "Сцювамвочі" сезон1 серія 100500?
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Уже не просто ссут в глаза. Хер@чат с душа Шарко и с пожарных брандспойтов.
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В демократических государствах именно так - через прокурора.
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Лена, что "именно так"?
То есть если ваш Маурицио станет лепутатом и придушит вас, то даде щастав его додимающим вашу шею карабинёры попросят его подождать, пока они сгоняют за санкцией прокурора?
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Зняття недоторканності- без зняття, закон про імпічмент- без імпічменту. Шедевральне розведення зелених лохів. Не виконано жодної передвиборної обісцянки СН в законопроекте о снятии неприкосновенности прописали процедуру задержания так, что задержать нардепа было бы невозможно, - Устинова - Цензор.НЕТ 9592
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Закон про землю , яким Україну позбавлять землі . І буде вам Аргентина з Мадагаскаром . 73% дупоголових ви вже щасливі , чи ще ?
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Серіал від студії "Бєня пролакшин" "Сцювамвочі" сезон1 серія 100500?
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Уже не просто ссут в глаза. Хер@чат с душа Шарко и с пожарных брандспойтов.
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Зєббіли починайте традиційне : " А ***** соєва за 5 років .... " Погодьтесь що на тих виборах ви виставили себе ідіотами . Упоротим зєбілам прохання не турбуватися .
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а де ви бачили, щоб бджоли були проти меду, а собаки - проти ковбаси?
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Хотите что бы участковый депутата в обезьянник садил ? Нормальная процедура .
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да ви шо?! Серйозно?! А я і не знав ))) Та любій думаючій людині все було ясно з самого початку.
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