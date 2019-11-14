 Иностранные инструкторы уже подготовили более 350 военнослужащих Службы правопорядка, - подполковник Потапов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в пресс-центре АрмияInform заявил начальник группы по связям с общественностью Главного управления ВСП в ВСУ подполковник Владимир Потапов.

"Благодаря продуктивному сотрудничеству с международными партнерами учебный центр ВСП создает новые программы подготовки с использованием лучших практик Военной полиции стран НАТО. В течение 2015-2017 лет до открытия учебного центра международные инструкторы провели более 40 недель учебных занятий и подготовили более 350 специалистов Службы правопорядка на территории Украины", - отметил подполковник Потапов.

Он поблагодарил партнеров из Канады, Литвы, Великобритании, Дании, Италии, Центра совершенствования Военной полиции НАТО. И добавил, что наши военные бесплатно учатся на курсах за рубежом: в Дании, США, Канаде, Польше, Италии, ФРГ, Швеции.

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"Ценную поддержку Служба правопорядка получает от партнеров в рамках работы подкомитета Военной полиции многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования. Количество международных партнеров Службы правопорядка в рамках указанного подкомитета удалось увеличить с одного партнера в 2015 году - военной полиции Канады - до восьми в 2018-м. Членами Подкомитета теперь являются военные полиции Канады, Чехии, Дании, Литвы, Польши, Великобритании, Национальная гвардия Калифорнии, Центр совершенствования Военной полиции НАТО", - сообщил офицер.