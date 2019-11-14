 Рада рассматривает проект Госбюджета-2020. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Также Рада рассматривает законопроект 2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", передает Цензор.НЕТ.
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Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет...
Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет...
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Політика нового уряду та Президента перетворюється на дешевий популізм та загравання з олігархами - немає головної лінії партії та уряду! Для чого продається земля, для чого скорочується фінансування медицини, освіти, науки? Де ми використовуємо ті гроші які зекономили на всій країні? На відбудову Донбасу, на 100 стадіонів? Нам накуй не потрібен відбудований Донбас і 100 нових стадіонів! Нам потрібна сильна та потужна армія України, яка буде стирати той Донбас та Крим з лиця землі разом з терористами та колаборантами! Жага високих результатів від реформ кидає нову владу в страшні афери, які вийдуть боком всім українцям! Виходить так нова влада зі всіх сил намагається знайти та зекономити гроші щоб їх бездарно просрати на ідіотських проектах, в той момент як головне завдання українського народу - оборона від ядерної терористичної росії, досі не вирішене!
Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет...
Так "радятся" что аж смартфоны дымятся. А у Кивы - не только смартфон дымится то