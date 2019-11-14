EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1547  18
Материалы по теме:
Все про:ВР (23989) госбюджет (699)

 Рада рассматривает проект Госбюджета-2020. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассматривает во втором чтении законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"

Также Рада рассматривает законопроект 2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджетный комитет Рады утвердил изменения в проект Госбюджета-2020 ко второму чтению, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/n3159609
 
 
 Топ комментарии
 
Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 3920
Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет...
 показать весь комментарий
 
Політика нового уряду та Президента перетворюється на дешевий популізм та загравання з олігархами - немає головної лінії партії та уряду! Для чого продається земля, для чого скорочується фінансування медицини, освіти, науки? Де ми використовуємо ті гроші які зекономили на всій країні? На відбудову Донбасу, на 100 стадіонів? Нам накуй не потрібен відбудований Донбас і 100 нових стадіонів! Нам потрібна сильна та потужна армія України, яка буде стирати той Донбас та Крим з лиця землі разом з терористами та колаборантами! Жага високих результатів від реформ кидає нову владу в страшні афери, які вийдуть боком всім українцям! Виходить так нова влада зі всіх сил намагається знайти та зекономити гроші щоб їх бездарно просрати на ідіотських проектах, в той момент як головне завдання українського народу - оборона від ядерної терористичної росії, досі не вирішене!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Генштаб просив виділити на оборону в бюджет міноборони 250 млрд грн, дають тільки 136 млрд грн! Це мало! Потрібно заміщати строковиків контрактниками, підвищувати рівень матеріального забезпечення військових, щоб усунути некомплект в армії! А де брати гроші?
 показать весь комментарий
 
продать что-нибудь ненужное, классика же.
 показать весь комментарий
 
Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 3920
Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет...
 показать весь комментарий
 
 
Політика нового уряду та Президента перетворюється на дешевий популізм та загравання з олігархами - немає головної лінії партії та уряду! Для чого продається земля, для чого скорочується фінансування медицини, освіти, науки? Де ми використовуємо ті гроші які зекономили на всій країні? На відбудову Донбасу, на 100 стадіонів? Нам накуй не потрібен відбудований Донбас і 100 нових стадіонів! Нам потрібна сильна та потужна армія України, яка буде стирати той Донбас та Крим з лиця землі разом з терористами та колаборантами! Жага високих результатів від реформ кидає нову владу в страшні афери, які вийдуть боком всім українцям! Виходить так нова влада зі всіх сил намагається знайти та зекономити гроші щоб їх бездарно просрати на ідіотських проектах, в той момент як головне завдання українського народу - оборона від ядерної терористичної росії, досі не вирішене!
 показать весь комментарий
 
 
А сколько на выплаты бенциону заложено? За приват, на компенсацию МАУ, компенсацию за тарифы на электрику, на уголек Ротердам++++++++?
 показать весь комментарий
 
зробити 100500 "Оплотів" за 150 років і продати, а бабло - на церкву, бо без молитвочок попів - нікуди Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 6359
 показать весь комментарий
 
Igor L А это что, проблема? Если не давят олигархов, не выводят экономику из тени, нет изменений на таможне - значит, как всегда, возьмут через коммуналку, повышения налогов для малого и среднего бизнеса.
 показать весь комментарий
 
Цікаво хоч щось зі 100 лярдів баксів від продажу України включать до бюджету чи сивочолий ЗЄлєБЄня собі все загребе?
 показать весь комментарий
 
 
Студента бы вышвырнули если бы он занимался тем же на занятиях, чем депутаты в Раде.
Так "радятся" что аж смартфоны дымятся. А у Кивы - не только смартфон дымится то Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9882
 показать весь комментарий
 
Ну шо, мудрый нарид!? Готовьте хлеб, там мазать не перемазать...
 показать весь комментарий
 
 
Наріду подавай зрєліщ, а хліб то таке.
 показать весь комментарий
 
Бюджет на 2020 год можно назвать просто - Прощай децентрализация !!!
 показать весь комментарий
 
Итак, берем кусок хлеба. ФОПы мажут кассовыми аппаратами. Фермеры мажут землей. Учителя мажут надбавками. Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами. И поливаем струей конца эпохи бідності .... ЗеСэндвич готов !!! Смачного....
 показать весь комментарий
 
бугага : Нетфликс хотять нагнуть , а может Коламбию Пиктчерс нагнете -раклы
 показать весь комментарий
 
А що ніхто не закидає Раду фаєрами і не кричать, що зрада? А де нацсуки і Свобода? Їх все задовольніє? Десь УНСОвців немає з гранатотемами, якими вони колись лякали весь світ, коли направляли на будівлі для кацапських ТВ? А куди всі подівалися? Страшно? То виходить при Порошенко вони колотили стадо баранів і показували картинку на ТВ, які вони борцуюн?. Колотили, колотили і наколотили і в стійло. Де ви, Ага??? Накінець добилися свого, що все в бюджеті і кожному є. Ото молодці!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх