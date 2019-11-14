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Все про:взятка (4777) ГПУ (9475) прокурор (932) ГБР (698)

 Прокурор Бердянска задержан на взятке в $10 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - ГПУ

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили на взятке в $10 тыс. прокурора Бердянской местной прокуратуры за непривлечение лица к уголовной ответственности и прекращение оказания давления на хозяйственную деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В среду, 13 ноября 2019 года, под процессуальным руководством Генеральной инспекции ГПУ следователи Госбюро расследований при оперативном сопровождения Службы безопасности пресекли противоправную деятельность прокурора Бердянской местной прокуратуры, который требовал и получил через посредника взятку в размере 10 тыс. долларов США за непривлечение лица к уголовной ответственности и прекращения оказания давления на хозяйственную деятельность последнего", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия по ч.3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

"ГПУ предупреждает о нулевой толерантности к использованию прокурорами своего служебного положения в целях, не предусмотренных Конституцией и Законом Украины "О прокуратуре", - сообщили в ведомстве. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3159608
 
   
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Не иначе как барыжный кадр, подписавший декларацію доброчесності у алкоголика.
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Ну и что с того, что задержан! Они там все такие. Вот, перед этим тоже задерживали. И что? Абсолютно ничего, как задержали, так и отпустили...

https://stopcor.org/na-zaporizhzhi-prokuror-vimagav-u-fermera-175-tis-grn-habara/
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отправьте его на детектор и тот определит что ничего он не брал и переживает что не вполне хороший прокурор
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Нада ему зряплату повысить на 10000$, ему ентого и не
хватало!
🤑
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Вопиющий факт ! Раньше о таком и подумать было нельзя. Распоясались прокурорские , позорят кристально честную репутацию ГПУ.
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