EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  4972  117
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6095) Россия (74262) Загороднюк (77)

 Россия - враг, с этой страной невозможны финансово-экономические отношения, - Загороднюк

Глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что еще в 2014 году понял, что имя врага - Россия, что означает, что с этой страной невозможны финансово-экономические отношения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв - Россия. Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событий в Иловайске", - написал он.

Загороднюк подчеркнул, что если же враг - Россия, то:

1) с врагом говорят только либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов;
2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения;
3) нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях.

"Как Министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк

Напомним, ранее Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины в ближайшее время перейти на новый формат отношений.

Россия - враг, с этой страной невозможны финансово-экономические отношения, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159607
 
   
 Топ комментарии
 
хоть и терпеть не могу весь этот придурошный ваЗЕлиновый сброд, пришедший к власти, но в данном конкретном случае не могу не согласиться))
 показать весь комментарий
 
Да ты шо!
"Слуги" отменят свою поправку Геруса-Коломойского, разрешившую Бене покупать электроэнергию из балалайни?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Все правильно сказав, але, що по цьому поводу думають пан Беня, пан Сівохо і ті сепаратисти Єрмак та інші радники президента, родичі, яких воюють з іншої сторони. Це не моя видумка, а свідчення американців у своєму Конгресі. А їх більше.
 показать весь комментарий
 
 
Ну слава Богу, хоча би хтось з цієї шобли чітко висловив свої погляди. І тим приємніше, що вони співпадають з моїми
 показать весь комментарий
 
 
на самом деле - я бы не спешил радоваться....
зеленые легко перекрашиваются в голубых, или там в красных, шо опаснее всего....
 показать весь комментарий
 
 
неожиданно такое слышать от ЗЕленого Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 872 а Вовка и Беня с Шиферами и Сивохами знают что у них министр обороны идет в разрез с линией партии ?
 показать весь комментарий
 
 
Янукович теж обіцяв підписати асоціацію з ЄС , а потім передумав і поїхав до Ростова
 показать весь комментарий
 
 
Россия - враг, с этой страной невозможны финансово-экономические отношения, - Загороднюк

============
Всё это хорошо, только это заявление идет в разрез с действиями зебубочек
 показать весь комментарий
 
Коломойський не патріот України.
Він би всіх нас продав і навіть не моргнув.
Українці мали би краще думати, роблячи вибір на виборах.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так треба було ще в навесні 2014го обривати ВСІ відносини з Рашою, Загороднюк!!! І перекривати газову трубу. Влітку нічого з Європою без газу б не сталось, обійшлись би. І дипломатичні, і транспортні і будь які зв'язки з Рашою на замок. А всю п'яту колону - на вихід в Рашу, або по буцегарням, кому як приємніше. І військовий стан. Чому так не було зроблено?
 показать весь комментарий
 
 
Ваня а де тут вина Порошенко? Чому Ви не вказали за Порошенко? А військовий стан? Так Ваша пані була проти і там щось верещала, шо нізя. Забули пан Ваньок? І щоб не один так не вийшов із боксу, забули Ваньок? Чия це керівник казала?
 показать весь комментарий
 
 
Загороднюк, а кто завозит снаряды сепарам?
Против кого возбуждены уголовные дела по этому поводу?
- против сепаров?
- против РУЦКИХ пограничников , пропускающих орудие через границу?
-против руцкой полиции
- против хремля?
И посему интерпол их не ищет?
 показать весь комментарий
 
"Имя врага состоит из пяти букв - Россия". Имя названо верно. Но печалька -Загороднюк только до 5 умеет? - в слове Россия- 6 букв. Ждем "арифметических ошибок" в дебет-кредит Минобороны.
 показать весь комментарий
 
 
Он говорил по украински, а у нас как раз пять букв, хотя, да слово Параша - таки 6 Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4252
 показать весь комментарий
 
 
Нет, Загороднюк! В третьем пункте ты обязан был сказать - "необходимо делать все, что от нас зависит, для сокрушительного отпора врагу и скорейшего изгнания его с нашей украинской земли"! Именно так должны звучать слова настоящего Министра обороны Украины и настоящего патриота своей страны!!!
 показать весь комментарий
 
 
Та да) зешобла обосралась перед амерами, что пуйло не виновато в войне, теперь старается отмыться
 показать весь комментарий
 
 
Пункт №2 опровергается реальным положением. Это самый крупный финансово-экономический партнер Украины. Пункты №№1,3 под сомнением. Итог: "Бла-бла-бла".
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх