 Бюджетный комитет Рады утвердил изменения в проект Госбюджета-2020 ко второму чтению, - Маркарова

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджетый комитет после активного обсуждения утвердил изменения в Бюджетный кодекс и проект госбюджета на 2020 год с рядом уточнений и поправок ко второму чтению", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, который базируется на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%. Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 трлн грн, расходы - 1,180 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94 млрд грн, предельный показатель госдолга - 2,364 трлн грн.

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