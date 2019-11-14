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 Политика Украины
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Все про:арест (9889) Минобороны (6095) Бронежилет (32)

 Дело бронежилетов: суд отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Капинус и Саковца, Почтаренко арестовали с возможностью выхода под залог в 76,8 млн

Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Ольгу Капинус и Василия Саковца, которые подозреваются в закупке некачественных бронежилетов. А первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Почтаренко избрал меру пресечения в виде ареста на гауптвахте с альтернативой в 76 млн 800 тыс. грн залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новинарня".

Такое решение принял в среду, 13 ноября, судья Олег Белоцерковец.

Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения для четвертого фигуранта этого же дела рассмотрят в четверг, 14 ноября.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

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Источник: https://censor.net.ua/n3159601
 
   
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Доклад начальника Генштаба паРашки Герасимова. Основные положения.

2.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.

Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.

Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.

Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности"
Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта .
Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют"
Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.

Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".

"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"Наши краткие выводы из доклада

1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.

2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.

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И знаете - ничего не удивляет.
Усе логично.
Просто Беня бежит впереди Зебила...
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Бред зебильной шоблы для маскировки многочисленных собственных подлостей.
Вы лучше Беню закройте.
Или лучше - отдайте его для разговора с Фронтовиками.
И утилизация не потребуется.
Разделят на молекулы...
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Сподіваюсь що ЗЄшмарклю і його ЗЄплісняву в найближчому майбутньому теж судитимуть.
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Досить каламутне розслідування: невже тодішні міністр оборони та його заступники не були посвячені у злочинні оборудки в оборонці?! Де вже тут персональна відповідальність державних посадовців?
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Печерский суд стесняется предоставить результаты экспертизы бронежилетов? Кем и в соответствии с каким ТУ она проводилась?
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По такому обвинению и ТАКОЙ залог!!! За яйца таких судей надо подвешивать, гниды продажные. Земародеры решили отомстить ненавистным своим новым кремлевским хозяевам защитникам Украины...
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Беня стоял у истоков ДАУ и его пальцем никто не тронет из фронтовиков. если бы не его личный интерес опирающийся на Это государство еще две восточные области тоже были бы под оккупацией.
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