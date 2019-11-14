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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3631) Крым (22072) политзаключенные (1362) Приходько Олег (9)

 Арестованный в оккупированном Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому: "Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом!"

Арестованный в Крыму по обвинению в подготовке теракта украинский активист Олег Приходько обратился из СИЗО к украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому.

"Я уже вижу, что нас, политзаключенных, поддерживает наша родная страна. За это я еще больше горжусь нашей нацией. С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом! Не должно быть чтобы наша нация превратилась в продажных манкуртов", - говорится в заявлении, текстом которого располагает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

В своем письме Приходько отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он защищал честь и достоинство украинского флага.

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"Братья и сестры! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинский знамени! Мы не первые и не последние, кто продолжают борьбу за существование нашей идентичности, нашей нации. От Запорожской Сечи до Карпаты, наши родители воевали за свое существование. Дух Степана Бандеры в наших сердцах!" - говорится в обращении.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3159599
 
   
 Топ комментарии
 
Для Моніки взагалі природньо стояти на колінах.
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моніка не знає, що таке опір.
віно задля грошей не тільки на коліна стане
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мужик кремень, а шут врятли оценит, так как привык к двуликости......
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За адресою звернувся, правда зехло може ставати на коліна тільки перед хлом
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Для Моніки взагалі природньо стояти на колінах.
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моніка не знає, що таке опір.
віно задля грошей не тільки на коліна стане
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Кто-нибудь уже им объяснит, что Зеля и зебобики на подобные заявления реагируют только словами: "Ужосстокапафоса!!!"
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мужик кремень, а шут врятли оценит, так как привык к двуликости......
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Передусім, це звернення до народу, до тієї частини в якій теплится опір ганебній капітуляції перед мордором, "Борітеся, поборите!". Скоморох з зьо/****** таких речей зрозуміти нездатні.
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"на колени только перед Богом!"
Обережніше з такими заявами, шановний, ви ж не знаєте хто у блазєні бог. Раптом виявиться, що )(уйло. Арестованный в оккупированном Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому: "Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом!" - Цензор.НЕТ 433
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Не к тому обратился это предатель грсударства,он не уважаемый,это зелёное малороское чмо
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Зеленский приказал озаботится о Беркуте, Портнов выполнил...
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вже всім зрозуміло, що в лютому 14 року треба було нищити усіх цих портнових?
бо ворог, якому пробачили, стає ще підступнішим та нахабніє, доки його не задвухсотять
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Уважаемый человек не должен себя унижать и обращаться к зелёному говну ! Я правильно излагаю свою мысль, зебилы
. ?
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Ну да, на колени только перед теМ перед кем не то что Путин - Сралин - как мопс перед "кавказской овчаркой".
Нахрен эти пещерные рудименты то? На колени встать можно перед помидорами, например, если так удобней работать в Польше на своей ферме Заарештований в окупованому Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського: "Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом!" - Цензор.НЕТ 7191
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Перед Медведевым нельзя , холоп ты путинский
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А че наши не завалят ЕСПЧ исками? Сто-двести тысяч дел, думаю, хватит шоб иметь какой-то "зазор", ведя переговоры? А, это же прошлая власть не сделала то...
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Зенелейсский , - или
.

ЛОХ..
.
Или .
.
ВРАГ ,, ??
,
Кто дастответ .
???.
.
??
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Пізно.

блаЗЄнський уже на колінах і смокче.
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Наивный активист, к кому он обращается...
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"...на колени только перед Богом!"
Ну так для блазня ***** і є богом.
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