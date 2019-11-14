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Все про:Герман (1794) покушение (795) прокуратура (3742) суд (22713) Бабченко Аркадий (185) Гайовская (1)

 Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи организатора "убийства" Бабченко Германа

Киевский апелляционный суд в среду, 13 ноября, освободил из тюрьмы Бориса Германа, подозреваемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Германа.

По ее словам, ранее Герман обращался в суд Ирпеня с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако суд оказал ему, после этого он подал апелляцию, которую апелляционный суд удовлетворил.

При этом пресс-секретарь отметила, что пока не понятно, будет ли прокуратура подавать кассацию на это решение, так как суд огласил в среду только резолютивную часть решения.

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Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

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31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3159598
 
 
 Топ комментарии
 
с каждым днём новости всё ахуительнее и ахуительнее...
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Выход все-таки СБУшный фейк.
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А не нападет ли он на остальных 47 человек?
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Ему надо найти своего киллера-попа.)

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи организатора "убийства" Бабченко Германа - Цензор.НЕТ 6682
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Кто мог доверить этому чудику убить 47 человек?
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с каждым днём новости всё *********** и ***********...
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Хорошо что Бабченко уже сбежал в Израиль.
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он как чувствовал, а может и предепредили
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Да ладно - Цемоха освободили ...А этому чего сидеть?Был бы патриот-орденоносец - другое дело...
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Цирк Порошенко-Грицака-Бабченко выглядел смешным с самого начала.
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Это поэтому нарид решил растянуть его купол на всю страну.
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Сейчас зебильное шапито : коломойский торгуется с плешивым за цену , портнов предлагает амнистию беркутовцам и судить майдановцев
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Оце я розумію амністія для патріотів по-зебільному.
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Да здравствует Йолка пушистая,
Да здравствует Йолка душистая!
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Ещё одна иллюстрация того, насколько честной, прозрачной и справедливой может быть распродажа украинской земли. А вот разрешение на оружие - не на часі.
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Тепер в Україні замовлення вбивства не є злочином. О як !!!
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так, вальцмановські фейки поки не злочин, і даремно
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Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки потрібно продавати за паспортом, що полегшить роботу із пошуку людей, які повідомляють про замінування об'єктів інфраструктури. Про це він сказав в інтервʼю Главкому. Це полегшить також роботу по виявленню і ліквідації порохоботів, яким повилазило і вони не бачать реформ, стрімкого росту ВВП і неймовірного підвищення зарплат і пенсій.
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Портнов же обещал,что некоторые активисты уедут,некоторые исчезнут,а сам Баканов рассказал главкому что он ходит в провославную русскую цепкву московского патриархаиа и делить людей не стоит,на Федину открыто и могут посадить а на Портнова и Мертвечука нет,во главе 5 колонна на ключевых должностях страны этих врагов Украины нужно гнать до Ростова оптом всех сразу,или очень скоро будет поздно
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Теперь загранпаспорт ему верните срочно! - поедет за Бабченко в Израиль доделывать то что недоделал!!!
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Походу все дела, состряпанные СБУ при соевом мародере (дело Савченко, дело Бабченко и т.д.), оказались тотальным пшиком.
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Бабченко , при поддержке ФСБ естественно, провел мастерскую спецоперацию. Представим, что он просто пишет в мордокниге , что все это пшик был а СБУ повелось. Такой угрозой он держит на крючке массу людей в органах. Это козырь которым и ходить не надо а профит колосальный. Начиная от агентурной работы до бесконечности.
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это известный ментовской фейк - а сколько неизвестных
почему не освободили добровольцев? гуменюка? торнадо?
бедный аркадик - потому видимо и уехал
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