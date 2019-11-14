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 Политика Украины
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 Трампу было недостаточно личного обещания, он хотел публичного заявления Зеленского о начале расследований по Burisma, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенту США Дональду Трампу недостаточно было личного обещания президента Украины Владимира Зеленского провести расследования дела в отношении компании "Burisma Holdings", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе публичных слушаний по импичменту в отношении президента Дональда Трампа в среду в Палате представителей Конгресса США.

"Я понял, что президент Трамп через посла Сондленда (посла США в ЕС Гордона Сондланда. – Ред.) просил президента Зеленского публично распорядиться провести эти расследования, недостаточно было лишь пообещать это лично, ему нужно было публичное заявление", - сказал Тейлор.

Посол назвал тревожным использование необходимость расследований взамен на военную помощь.

"Одно дело - это использовать рычаг давления для встречи в Белом доме. Другое дело, думаю, это использовать рычаг для предоставления помощи в сфере безопасности - стране, находящейся в состоянии войны, зависящей от помощи и демонстрации поддержки. Это гораздо более тревожно", - отметил Тейлор.

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Также дипломат рассказал, что не так давно узнал, что 26 июля, на следующий день после звонка Трампа и Зеленского, посол Сондленд присутствовал на встрече с "высшим украинским чиновником в Киеве".

Так, в частности, сотрудник посольства сопровождал Сондленда в ресторан после этой встречи, где последний созвонился с президентом США.

"Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед", - рассказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине также узнал от своего сотрудника, что тот спросил Сондленда о разговоре.

"Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, на котором настаивал Джулиани", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли по словам Сондленда Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, чем об Украине, Тейлор добавил: "Да, и относительно Бурисмы".

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

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В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159595
 
   
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Зебилы, помнится, верещали о большом друге Украины Трампе
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Откуда Тейлору знать чего Трампу достаточно а чего нет. Это не показания а его личное мнение.
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Бедный "Доня"... Думал, что ступил на "красную дорожку", а оказалось, что в "зелёное дерьмо" вляпался... "Палят" его, "во весь рост"...
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Так вот почему Зелемойский наезжал на Йованович в разговоре!
Или это Луценко, по приказу Порошенко? Или Зелемойский, по приказу Порошенко?
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Она не восприняла Бубочку как крупного политического лидера планетарного масштаба, чем обидела его на всю жизнь. Но самое страшное - это то, что она привнесла негатива, который утомил гаранта, от чего у него начали дёргаться ручки и ножки, а глазки кататься по орбитам в непроизвольном порядке.
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