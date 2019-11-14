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 Политика Украины
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Все про:экстрадиция (438) Онищенко Александр (565) Сытник (721)

 Беглый экс-нардеп Онищенко уже в декабре должен вернуться в Украину, - Сытник

Экс-нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться. Политика должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все суды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "24 канала" заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - сказал Сытник.

Поэтому, по словам главы НАБУ, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Вероятнее всего это произойдет еще до конца этого года.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - подчеркнул Сытник.

Также глава НАБУ прокомментировал вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование против матери нардепа-беглеца Онищенко завершено, - НАБУ

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газовое дело" беглого экс-нардепа Онищенко передано в Антикоррупционный суд

Источник: https://censor.net.ua/n3159594
 
 
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будет ещё пополнение в Зе команду..
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Опа! Вся нечисть повертається. А яник коли?
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будет ещё пополнение в Зе команду..
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ещё и бесплатно вернут на родину, в дороге три раза бесплатно покормят, вся шваль возвращается, мразота, витёк растовский вроде тоже на чемоданах сидит.
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...свій справжній Кадиров, щоправда, з гнізда Юліного.
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Motley Crue,с "Юлиного гнизда" половина барыжного шобла была.Так ты теперь будешь всегда пэдрыных собак на Юлю вешать?
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Опа! Вся нечисть повертається. А яник коли?
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пофиг, у зе-тыпилов все равно будет "виноват порох".
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Ты весь текст читал, или только заголовок?
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Ну дааа!
Фонтаны, шаурма, ПАСЕ, наркотический тремол, "феня", ... - это конечно не позор, а " гениальнейший политик мира"!!!
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Онищенко уже не интересно--ждём Бандюковича. Даёшь Бандюковича и всю его банду убийц!!!! Бан-дю-ко-вич!!! Зебил, ждём от тебя такого подарка. Беглый экс-нардеп Онищенко уже в декабре должен вернуться в Украину, - Сытник - Цензор.НЕТ 2775
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Кажеш,Янукович "закладе " свого соратника по партії Регіонів Порошенко ?)))
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Вплавь в Алжир брассом поплывет, Африка больша, легко там раствориться узбеку среди берберов.
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Громадянин Малорос‏ @nehovaysyatopol 13 ч.13 часов назад

Екснардеп-утікач Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, - Ситник - Цензор.НЕТ 4566

Сегодня окончательно сбросились маски. И окончательно даже самым тупым у@банам должно стать понятно, почему Порох выгнал из страны старую седую бабушку взашей.
Или не понятно?
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А на Новий рік приїде Йолка 😁 курасан
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Она уже не вернется, осталось только дверь закрыть (с)
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ай-я-яй а кто-же это ему протекцию гарантировал?..... неужели новые люди во власти..........
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Кругооборот(Іспанія,Україна) говна(Порошенко,Онищенко) в природе(Бєгі,Лоліта,Бєгі...). Екснардеп-утікач Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, - Ситник - Цензор.НЕТ 2598
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Янык с азировым - скоро, уже совсем скоро... И никто ничего им тут не сделает. Страну проиграли. Кремлевская тварь Украину уже не выпустит из своих клыков. Мы про.али свой шанс на свободу.
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Коновод Аноніщенко почув що його друг Каломойша Україну кацапам продає і поспішає відхватити свою частку.
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Зачем он нам?Расстреляйте его на месте, в Испании
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зеленые твари таки продадут Украину ***** за грошик маленький....
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Экс-нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться. Политика должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все судыИсточник: https://censor.net.ua/n3159594

Вот и ладненько.У него будет шанс оригиналы пленок продемонстрировать,где Пэця депутатов как мотлох скупляет,будет шанс покаяться.А за покаяние и срок скостят,и Пэтруха это "оценит".
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Змушений буде заговорити..Але вже не через пресу ,а ,нарешті ,українським слідчим,а потім,"під присягою" в СУді..
Вже не відмажетьься...
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Посадки .. посадки самолетов в Борисполе с рыгами, ворами, убийцами и коллаборантами ..
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"Шото мне не гравится здешний режим, чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера!"(с) Грициан Порошенко Таврический.
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тобто "очну ставку" Онищенко з Порошенко Труба встигає влаштувати.. Екснардеп-утікач Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, - Ситник - Цензор.НЕТ 3746

а то розминуться... один з Іспанії,інший в Іспанію...
Екснардеп-утікач Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, - Ситник - Цензор.НЕТ 2320


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