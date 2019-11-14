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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3631) переговоры (3716) Трамп (2623)

 Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Президент Дональд Трамп заявил, что в четверг он исполнит свое обещание и опубликует стенограмму своего, получившего скандальную известность, телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

"Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг, стенограмму другого звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете", - сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что хотел бы узнать, кто является информатором, написавшим на него жалобу за второй - июльский - телефонный разговор с Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как президент США я должен расследовать действия Байдена в Украине и других странах, - Трамп

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму своего первого, апрельского, телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Стенограмма телефонного разговора, который состоялся между президентами США и Украины в июле этого года, стала причиной расследования Палаты представителей о возможном импичменте Трампа. Судя по свидетельствам, во время этой беседы президент США попросил своего украинского коллегу инициировать расследование в отношении Джо Байдена, своего потенциального конкурента на выборах в 2020 году, и его сына Хантера, тогда - связанного с крупным украинским бизнесом.

Оппоненты президента США обвиняют его в намеренном удержании военной помощи Украине, в размере почти 400 миллионов долларов, с целью сперва добиться от украинского руководства помощи в сборе компромата на его, Трампа, политических конкуретнтов.

Источник: https://censor.net.ua/n3159593
 
 
 Топ комментарии
 
Оба оказались агендами куйла.
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Якщо чавкання та хлюпання моніки прибрати, то видно не буде чого і слухати.
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Скорее всего в начале дебилами, а потом уже использованными презервативами...
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Кому это уже интересно, что один оказался идиотом, что другой...
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Скорее всего в начале дебилами, а потом уже использованными презервативами...
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с трампа обещалки слетают не успев на него упасть.
еще раз - вони, шороха на импичмент будет до ху... многа - сам импичмент? - не просматривается...
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Не гони - он свои главные предвыборные обещания выполняет как никто другой
Налоги на бизнес уменьшил, участие в ненужных войнах прекратил, Китай тарифами нагнул, безработицу поборол
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ты ерунду гоняешь - рыжий не стену строит, ее нет и не будет, он себе новый срок строит...
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да...
не одобрил зеленый геопалитик,
именно потому етот весь и замес и непонятка в Штатах....
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Достаточно того разговора, о котором уже знаем...
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Даже на встрече с турко ************** Трамп не забывает вспомнить Украину
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На кой черт нужны бредни двух косноязычных дурачков?
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Трамп пообіцяв сьогодні оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 1502только портрет порошенского подойдет
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Якщо чавкання та хлюпання моніки прибрати, то видно не буде чого і слухати.
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А "Моника" опубликует фотографии своего заляпаного Трампом платья или опять будет от анализов по фонтанами бегать?

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...пєрвьій сон вєри_павловньі... (с)
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to be continued Трамп пообіцяв сьогодні оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 7787
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Видно добряче взяли Трампа за дупу, коли апелює до таких малозначущих речей Трамп пообіцяв сьогодні оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 7787
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"сочинение на свободную тему" ...чи "аудіо" ?
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А вирізані частину вони не хочуть показати?
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