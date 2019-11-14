 Сотрудник Госдепа США Кент заявил, что вероятно Луценко сотрудничал с Джулиани с согласия Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом дипломат заявил в ходе открытых показаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа о давлении на Украину.

Кент в частности ссылается на разговоры с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя министрами, фамилий и имен которых не называет. По словам дипломата, они говорили ему, что Луценко действует с согласия Порошенко.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы президент Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это происходило в марте накануне выборов. Этого не произошло. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", — отметил Кент.

Кроме того, дипломат добавил, что информационную кампанию против посла США Мари Йованович и американского посольства в общем разгоняли так называемые "порохоботы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

Напомним, федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.