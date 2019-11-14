EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2026  146
Материалы по теме:
Все про:Луценко (7646) Порошенко (17881) США (15759) Яценюк (7787) Кент (11) Джулиани (68)

 Сотрудник Госдепа США Кент заявил, что вероятно Луценко сотрудничал с Джулиани с согласия Порошенко

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент уверен, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сотрудничал с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с согласия пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом дипломат заявил в ходе открытых показаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа о давлении на Украину.

Кент в частности ссылается на разговоры с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя министрами, фамилий и имен которых не называет. По словам дипломата, они говорили ему, что Луценко действует с согласия Порошенко.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы президент Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это происходило в марте накануне выборов. Этого не произошло. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", — отметил Кент.

Кроме того, дипломат добавил, что информационную кампанию против посла США Мари Йованович и американского посольства в общем разгоняли так называемые "порохоботы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

Напомним, федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159590
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко без своего шефа шагу ступить не можетю потому что круглый дурак.
 показать весь комментарий
 
Больше вреда Украине чем Порошенко, никто не сдалал, даже Янукович.
 показать весь комментарий
 
Великий сивочолый дипломат так нагадил Украине, что народ кинулся избирать кого угодно, даже клоуна, потму что хуже уже не будет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Так. Працювала в Москві, Вірменії, Киргизстані. Її могли сто разів завербувати кремлівські.
Свої "докази" по кольчугам вона так ніколи і не показала.

З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4].
У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга».
Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди.
Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин.
 показать весь комментарий
 
"Пленки Мельниченко" - спецоперация ФСБ против Украиньі , бесспорно. Но обсуждение Кучмой возможной продажи "Кольчуг" Саддаму, скорее всего , имело место. Так , что не стоит обвинять США в "украинофобии" , просто интересьі нацбезопасности.
 показать весь комментарий
 
"Но обсуждение Кучмой возможной продажи "Кольчуг" Саддаму, скорее всего , имело место."

В подобных делах "скорее всего" не проходит.

Должно быть четко "было" или "нет". Иначе это такая же спец операция-вброс против Украины, как было недавно с ракетными двигателями, якобы проданные Украиной КНДР.
Какой Кучма ни есть, но он не идиот, чтобы за спиной США мутить торговые сделки, нарушающие санкций США.
 показать весь комментарий
 
За його словами, "кампанію брехні" проти Йованович в основному вели Луценко і Джуліані, однак долучилися і так звані "порохоботи".
Він охарактеризував "порохоботів" як інтернет-тролів, особливо активних у Facebook, які діяли на підтримку тодішнього президента Порошенка і проти людей, які сприймалися як противники Порошенка.https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/8/7231348/
 показать весь комментарий
 
 
леня - ты с каждым комментом все деменциеешь и деменциеешь - на на порохе повернулся, деда? Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка - Цензор.НЕТ 2863
 показать весь комментарий
 
Что-то из разговора Трампа с Зелемойским это не следует...
 показать весь комментарий
 
 
И что теперь? И пете импичмент напару с дональдом?
 показать весь комментарий
 
 
ИМХО - кто против Петра алексеича тот агент кремля, а если вы не согласны с данным утверждением то вы агент кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и сбываются предсказания , что Луценко будет"подгузником" .А главный кукловод будет наблюдать за всем этим из-за кулис и по итогу этому иуде нечего предъявить. Гены .....
 показать весь комментарий
 
 
Великий сивочолый дипломат так нагадил Украине, что народ кинулся избирать кого угодно, даже клоуна, потму что хуже уже не будет.
 показать весь комментарий
 
 
хорошая профессия, Заля сам ей гордится. Гораздо лучше чем соеавый мародер - казнокрад.
 показать весь комментарий
 
 
Закінчилась ера *мальдіви *... почалась *буратіно * ! Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка - Цензор.НЕТ 233 ?
 показать весь комментарий
 
 
Обосрался порошенко по полной и страну в болото втянул... Это жесть!
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы.У вас сегодня праздник должен быть,сотрудник Госдепа отметил вашу работу.Есть шанс премию у шехфа попросить,так сказать за перевыполненные показатели.Это же какая реклама для вас,есть шанс выйти на просторы американского рынка.Там платят намного больше.А скупердяя кучерявого послать под тры чорты.
 показать весь комментарий
 
 
Слово "вероятно", произнесенное Кентом, нужно расценивать как утверждение, т.к. это гребаный дипломатический этикет, ну и за словоблудие и подобное обвинение в Штатах карают жестко. Так что сыньоносый таки сунул свой нос в дела Штатов, теперь на пороге помойки, а скооо и политтрупом станет
 показать весь комментарий
 
 
Ненужно много ума понять, что до такой глупости, что натворил дурак Луценко он бы сам недодумлася. Поэтому его отприли в Лондон со своей шмарой, что бы опять ничего не сморозил.
 показать весь комментарий
 
 
скорее всего алкаш понес какую то отсебятину, не по петькиной методичке. Вот пурга скандальная и получилась. А, если сказал все по инструкции кудряшкипью, то пэтя дурак еще тот
 показать весь комментарий
 
 
Не для того петя его ставил на эту должность, что бы он нес остебятину. Все началось когда он увидел, что проигрывает Зеле выборы и стал шантожировать Госдеп, пытаясь лизнуть Трампу задницу, что бы тот ему помог.
 показать весь комментарий
 
 
хз, мэй би. Но в таком случае пэтя вообще идиот
 показать весь комментарий
 
 
корме тупых порохоботов, в этом никто не смоневается.
 показать весь комментарий
 
 
саме таку лінію накидає кацапія. Тому, свиняче кацапське рило, йди до дупи.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы вечно пытаються тыкнуть в кого то вытряхивая свое дерьмо из штанов.
Это не они выбрали зелю,это их Порох соблазнил. Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо сказать, судя по тому из скольких коррупционных скандалов торчат уши шоколадного зайки и его окружения, то следователи НАБУ должны об них уже просто на каждом шагу спотыкаться.
 показать весь комментарий
 
 
Я уже думаю, что пэтю посадят скорее Штаты, чем. наши.
 показать весь комментарий
 
 
ты обратил внимание, шо только набу, гбр, сбу начали с низов щипать эту шайку соевую, как понеслось со всех соевых пастей "палитические преследования, наезд на демократию и прочая хрень"?
Так вот, поговаривают, шо пашинский увлекательнейшие песни петь начал, на лерку с рожковой накопали не хило, а там свинорыло торчит тоже, Штаты поняли, что начинается борьба с коррупцией и незамедлительно последовало заявление Кента.
 показать весь комментарий
 
 
Лилия Стацкая.
Зебилы вечно пытаються тыкнуть в кого то вытряхивая свое дерьмо из штанов.

Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.



Браво Лилек,какая потетика,кокой текст,а эмоциональный "напор",хлещущий через край.
Честно скажу "я в восхищении",это нечто,тебе в актрисы пора,на экран,ну или в телеведущие пятого или прямого.Ты будешь там "звездой".Ганапольский-Вересень тебе и "в подметки" не годится.
 показать весь комментарий
 
Наконец-то оценили масштаб пэтиного барыжного тупизма и в Штатах
 показать весь комментарий
 
 
Последний козырь казнокрада рухнул, что он великий дипломат.
 показать весь комментарий
 
 
***** Прошенко желаем терпения, скоро все закончится и можно спокойно будет отдохнуть в тюрьме…
🤣
 показать весь комментарий
 
 
Нужно его просто пинками выгнать из Украины и выдать Штатам, чтоб не позорил и не ставил под удар Украину. А они уж пусть сами решают, какой срок ему дать.
 показать весь комментарий
 
 
"Сумнівний Petro Incognito". Німецький Spiegel опублікував статтю про корупціонера-Порошенко і шкідника-Луценко
https://poshtivka.org/sumnivnyj-petro-incognito-nimetskyj-spiegel-opublikuvav-stattyu-pro-koruptsionera-poroshenko-shkidnyka-lutsenko/

🤑
 показать весь комментарий
 
 
с согласия? шутники однако. юГик самостоятельно посрать не сходит, только по приказу свыше. самостоятельно это существо только бухло в аэропорту жрать может, да и не только в аэропорту.
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич - особый вид: делец, 20 лет использовавший украинскую политику и украинское государство для собственного обогащения создавая монопольные схемы и схемы освоения бюджетных финансовых потоков. Достаточно изучить его официальную электронную декларацию со 120 предприятиями ему принадлежавшими, и со всем тем, что было нажито за время его политической карьеры. Но порохоботам это даже нравится. А что правильно! Вы ему просто завидуете! Ну не нищебродам же быть нашими начальниками!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
далеко не надо ходить Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка - Цензор.НЕТ 4981 Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка - Цензор.НЕТ 4981 Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка - Цензор.НЕТ 4981
счас налетят петушки-петюшки повтирать про супер бизнесюка пецю
гиганта мысли и отца всего сущего )))
 показать весь комментарий
 
 
Прошенко - фантастический субъект. До сих пор источает запах аморальности, гниения и упорно продолжает гадить. Везде. И явно желая стране все прос…ть и провалиться на самое дно...
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Ну,це вже не новина .Тиждень тому від уже лякав Porokhobots ,що кишнули послицю,ще з більшими подробицями.У Держдепі розповіли, як "порохоботи" атакували американську дипломатію Вигороджувати діяльність послиці-благородно,тільки даремно він на Волкера наїжджає.
 показать весь комментарий
 
 
Родилась 11 ноября 1958 года в Канаде. Ее дед по отцовской линии был сербом, дед по материнской линии эмигрировал из России в Германию, где и выросла ее мать. Ее отец Михаил Йованович родился в Чите вскоре после Октябрьской революции и во время Второй мировой войны совершил побег из нацистского лагеря для военнопленных. Родители Йованович встретились уже после того, как ее мать покинула Германию.
В возрасте трёх лет переехала с семьей в США. Выросла в штате Коннектикут, в 1976 окончила школу Kent School, в которой её отец преподавал французский и русский языки, а мать - немецкий. Окончила Принстонский университет и Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (1980). Получила степень магистра в Национальном военном колледже (2001). В 2002 году подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Йованович утверждала, что кроме плёнок Мельниченко в США якобы были и другие доказательства этого соглашения. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украино-американских отношений.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх