 Сотрудник Госдепа США Кент заявил, что вероятно Луценко сотрудничал с Джулиани с согласия Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом дипломат заявил в ходе открытых показаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа о давлении на Украину.
Кент в частности ссылается на разговоры с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя министрами, фамилий и имен которых не называет. По словам дипломата, они говорили ему, что Луценко действует с согласия Порошенко.
"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы президент Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это происходило в марте накануне выборов. Этого не произошло. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", — отметил Кент.
Кроме того, дипломат добавил, что информационную кампанию против посла США Мари Йованович и американского посольства в общем разгоняли так называемые "порохоботы".
Напомним, федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Свої "докази" по кольчугам вона так ніколи і не показала.
З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4].
У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга».
Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди.
Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин.
В подобных делах "скорее всего" не проходит.
Должно быть четко "было" или "нет". Иначе это такая же спец операция-вброс против Украины, как было недавно с ракетными двигателями, якобы проданные Украиной КНДР.
Какой Кучма ни есть, но он не идиот, чтобы за спиной США мутить торговые сделки, нарушающие санкций США.
Він охарактеризував "порохоботів" як інтернет-тролів, особливо активних у Facebook, які діяли на підтримку тодішнього президента Порошенка і проти людей, які сприймалися як противники Порошенка.https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/8/7231348/
Пусть будет клоун.
Это не они выбрали зелю,это их Порох соблазнил. Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.
Так вот, поговаривают, шо пашинский увлекательнейшие песни петь начал, на лерку с рожковой накопали не хило, а там свинорыло торчит тоже, Штаты поняли, что начинается борьба с коррупцией и незамедлительно последовало заявление Кента.
Зебилы вечно пытаються тыкнуть в кого то вытряхивая свое дерьмо из штанов.
Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.
Браво Лилек,какая потетика,кокой текст,а эмоциональный "напор",хлещущий через край.
Честно скажу "я в восхищении",это нечто,тебе в актрисы пора,на экран,ну или в телеведущие пятого или прямого.Ты будешь там "звездой".Ганапольский-Вересень тебе и "в подметки" не годится.
🤔
🤣
https://poshtivka.org/sumnivnyj-petro-incognito-nimetskyj-spiegel-opublikuvav-stattyu-pro-koruptsionera-poroshenko-shkidnyka-lutsenko/
🤑
🤑
счас налетят петушки-петюшки повтирать про супер бизнесюка пецю
гиганта мысли и отца всего сущего )))
🤑
В возрасте трёх лет переехала с семьей в США. Выросла в штате Коннектикут, в 1976 окончила школу Kent School, в которой её отец преподавал французский и русский языки, а мать - немецкий. Окончила Принстонский университет и Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (1980). Получила степень магистра в Национальном военном колледже (2001). В 2002 году подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Йованович утверждала, что кроме плёнок Мельниченко в США якобы были и другие доказательства этого соглашения. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украино-американских отношений.