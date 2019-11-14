EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  4679  34
Все про:Россия (74262) Туск (506) Макрон (340)

 Туск напомнил Макрону, что РФ не "партнер", а "стратегическая проблема", а без независимой Украины не будет суверенной Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает Россию не "стратегическим партнером" Европы, а, напротив, - ее "стратегической проблемой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге. Выдержки из его речи приводит в среду, 13 ноября, британская газета The Guardian.

С наступлением декабря Туск покинет свой пост, поэтому сейчас он подводит своеобразные итоги своему пятилетнему пребыванию в этой должности. Поляка Туска во главе Евросовета сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Теперь о президенте Франции, который является одним из безоговорочных лидеров Европейского Союза, нашей надеждой на будущее, и моим добрым другом. Я хотел сказать ему, что разделяю его мечту о действительно суверенной Европе. Убежден, что мы способны сделать это, но лишь при условии, что мы будем действовать, как суверенные. Не так, как это было недавно в случае с расширением ЕС. Не будет никакой суверенной Европы, без стабильных Балкан, интегрированных с остальной частью континента. Вы не должны быть историком, чтобы понять это. И не будет суверенной Европы без независимой Украины. Наша жесткая и содержательная позиция по России была первым выражением, - так четко и единодушно, - нашего суверенитета. Мы должны продолжать этот путь", - подчеркнул Дональд Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон находится в другом положении, потому что не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, - Моравецкий ответил на слова президента Франции о "коме НАТО"

Как пишет DW, Туск также подверг острой критике Макрона, который недавно в интервью изданию The Economist предложил переосмыслить отношения с РФ.

"Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия - не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема", - отметил Туск.

"Меня даже назвали "фанатиком одной идеи" за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя", - считает он.

"Когда я слышу слова Макрона, что "мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения", я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечт о независимой Европе", - подчеркнул Туск.

"В том же интервью для The Economist президент Макрон говорит, что разделяет взгляды (премьера Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана на эту проблему, и надеется, что Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию в отношении России", - напомнил Туск. "Но не меня, Эмманюэль", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Президент Франции сделал публичные заявления о "европейской идентичности" России и высказался за возобновление стратегических отношений с этой страной. Также Франция была среди трех стран, которые во время недавнего саммита ЕС в Брюсселе заблокировали принятие решения о начале переговоров о вступлении в ЕС двух стран Западных Балкан, Северной Македонии и Албании, которые исполнили все необходимые для этого условия.

Источник: https://censor.net.ua/n3159589
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро вместо Туска придет Шарль Мишель и они вместе с Эманюэлью будут напару дуть в путлеровскую кожаную флейту.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Пустые слова
 показать весь комментарий
 
Скоро вместо Туска придет Шарль Мишель и они вместе с Эманюэлью будут напару дуть в путлеровскую кожаную флейту.
 показать весь комментарий
 
 
Люди, треба визнати, що Франція після наполеонівських часів перетворилася на кацапську хвойду та лицемірну потвору. Не вимагайте від них иншого. Просто сприймайте це як факт і дійте відповідно.
 показать весь комментарий
 
 
Схоже що Макрон і сам - стратегічна проблема.
 показать весь комментарий
 
 
Мы имеем два разных макрона. Макрона в начале его президентства и теперешнее чмо. Плюс Трамп , явный ставленник путена, как бы мне не говорили обратное- одно его непризнание захвата рашкой наших кораблей чего стоит. И вот эти два жлоба якобы ещё и нас поддерживают. Очень сложно Украине быть среди этого лживого болота. Единственное, что радует, так это то, что Трамп единолично ничего решить не может, а микрона этого вряд ли опять изберут вновь.
 показать весь комментарий
 
 
С Туском не все просто , учитьівая "крючок" с катастрофой президентского самолета под Смоленском , на которьій его подвесил Кремль. Я имею в виду тогдашнюю позицию Туска , позволившего россиянам взять расследование катастрофьі (теракта?) в свои руки , отодвинув западньіх єкспертов . В Польше Туск может бьіть привлечен к ответственности за тот прокол. Имхо
 показать весь комментарий
 
Та да, будапештские "гаранты", они такие.
 показать весь комментарий
 
 
Макрон - малоросское чмо как и главзебил. Только торгует свободой чужой страны в угоду )(уйлу в отличие от держзрадника Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо б усі на заході були такоі думки як пане Туск то все було б зовсім по іншому....
 показать весь комментарий
 
 
Якби в Україні при владі були особистості хоч трохи подібні до пана Туска, то все було б зовсім інакше.
 показать весь комментарий
 
 
Да тут не Макрону, тут нашему, типа преЗеденту, напомнить надо.
 показать весь комментарий
 
 
Вспомните свою школу!
Там были: 1) "Отличники". 2) "Хулиганы". 3) "Изгои".
4) Не могли или не хотели быть "отличниками", но хотели быть в их компании. Их шпыняли и отличники и хулиганы. Хулиганы, что бы присоединялись к ним, отличники - что бы не подпускать.
Сейчас Украина - №4.
 показать весь комментарий
 
После того как Макрон не стал Наполеоном и не достиг соглашения с Трампом он кинулся в объятия рашки. Следите внимательно за развитием событтий. И да даже приличный человек не назовет Украину занозой Европы а Макрон не стесняясь заявляет
 показать весь комментарий
 
Предводитель евроарабов совсем историю не изучал. В Мюнхене Деладье с Чемберленом тоже думали, что "принесли мир целому поколению", пойдя на уступки идейному вдохновителю лапотных недофашиков - Адольфу Гитлеру. Меньше чем через два года немцы маршировали по Парижу.
 показать весь комментарий
 
 
политики европы всегда были такими. уповать на какую-то мифическую справедливую добропорядочную европу, могут только идиоты в своих влажных мечтах.
 показать весь комментарий
 
головне, щоб Дональд Туск частіше нагадував мІкрону, що пуцин - *****!
 показать весь комментарий
 
В Макарона проблеми з психікою, це видно по його дружині!!!
 показать весь комментарий
 
Пора этому герантофилу на покой. В "деревню к бабушке".
 показать весь комментарий
 
Украине от Макрона нужна поддержка в организации и проведении саммита в Париже. Пока данная инициатива Зеленского продвигается именно благодаря позиции Макрона , в первую очередь , Меркель- во вторую. По итогам Нормандских переговоров и будем судить , кто есть ху в Европе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх