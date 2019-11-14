 Зеленский был бы значительно слабее, если бы США отозвали военную помощь, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил во время открытых слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.
"Президент Зеленский был очень заинтересован в поддержке США, это правда. И в военной помощи, и в политической поддержке", - заявил дипломат.
Он также отметил, что такая ситуация могла бы спровоцировать Россию на новую агрессию в отношении Украины.
"Россия всегда ищет уязвимые места, и она прекрасно знает, что Соединенные Штаты поддерживали Украину. Едва РФ почувствует, что поддержка сократилась или исчезла, она воспользуется таким выгодным положением", - сказал Тейлор.
Напомним, в США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.
В начале сентября 2019 года информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс, в которой говорилось, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года якобы требовал возобновить расследование по делу компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.
В Конгрессе США начали расследование в отношении возможных попыток Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани давить на украинскую власть.
24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа. Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского "сделать ему услугу" и "разобраться с делом", на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет "полностью его человеком".
13 ноября начались публичные слушания свидетелей по делу об импичменте Трампа.
Ця справа покаже справжню сутність наших політиків. Адже американці дають покази під присягою.
урод - ненавидящий Украину ее президент?
так тока Украина умеет...