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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский был бы значительно слабее, если бы США отозвали военную помощь, - Тейлор

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел бы значительно слабее в переговорах с Россией и на поле боя, если бы Соединенные Штаты Америки отозвали военную помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил во время открытых слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

"Президент Зеленский был очень заинтересован в поддержке США, это правда. И в военной помощи, и в политической поддержке", - заявил дипломат.

Он также отметил, что такая ситуация могла бы спровоцировать Россию на новую агрессию в отношении Украины.

"Россия всегда ищет уязвимые места, и она прекрасно знает, что Соединенные Штаты поддерживали Украину. Едва РФ почувствует, что поддержка сократилась или исчезла, она воспользуется таким выгодным положением", - сказал Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор

Напомним, в США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.

В начале сентября 2019 года информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс, в которой говорилось, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года якобы требовал возобновить расследование по делу компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.

В Конгрессе США начали расследование в отношении возможных попыток Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани давить на украинскую власть.

24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа. Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского "сделать ему услугу" и "разобраться с делом", на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет "полностью его человеком".

13 ноября начались публичные слушания свидетелей по делу об импичменте Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3159587
 
   
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Да Вы хотя бы Беню отзовите и Украина станет сильнее. А Зеля пускай себе на рояле играет...
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Парашенко главный и бесспорный геморой страны
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А ось і Дніпро виринув. Не забув своє місце? Зеленський був би значно слабшим, якби США відкликали військову допомогу, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9646 №68
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Да Вы хотя бы Беню отзовите и Украина станет сильнее. А Зеля пускай себе на рояле играет...
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Та зеленський і так слабий став. Вчора як в тачці їхав і відео записував, то аж світло вимкнув і бубнів там щось, гляди ще, скоро почне від хліба кашляти Зеленский был бы значительно слабее, если бы США отозвали военную помощь, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7266
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Если бы Зе отправил вовремя петюшку к пашинскому,то небыло той смуты,которую творит барыга и Украина была бы сильнее это точно
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харэ играть в Украине как на рояле пусть лучше Криворожский нюхать валит с Украины !
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Вы что прям с раннего утра начинаете бухать?
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А хто кращий: зеленський чи Порошенко, по гемароїдальній шкалі?
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Парашенко главный и бесспорный геморой страны
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А ось і Дніпро виринув. Не забув своє місце? Зеленський був би значно слабшим, якби США відкликали військову допомогу, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9646 №68
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Из процедурного пишете? То-то медицинские термины в Ваших постах мелькают...
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Вляпались наші дебіли в штатівські розборки. І я зараз не стільки про Зе скільки про Луценка, який стільки наговорив/наробив.
Ця справа покаже справжню сутність наших політиків. Адже американці дають покази під присягою.
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та он бы шмарклей и был, кем он и есть, с помощью или без....
урод - ненавидящий Украину ее президент?
так тока Украина умеет...
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Мдя и какой вариант выбрать- просить США принять Украину , как штат или оставаться и дальше постсоветской республикой, с олигархами, коррупционерами и бандами во власти
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Так при Порошенко были олигархи, которые, как утверждал Герус, получали прибыль от Роттердам+, а теперь стала справедливая формула от Геруса - Бенедам+++.
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Наївні. Та він тільки і мріє про це. Цей покидьок, пахолок коломИйського. Ви, США, дивіться, щоб надана вами зброя цими коломИйськими потім не повернулася проти вас. Такі заяви вже є.
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Ніхрена ви не розумієте. Україна потрібна Штатам як кулак під носом у *******, незалежно хто сидить на табуретці.
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Скорее как фига під носом у *******. Вы же понимаете что им абсолютно на вас наплевать.
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Да и все это "Восточное партнерство" и вытекающая из него псевдоассоциация были придуманы поляками чтобы стравить бывших совков друг с другом. Неужели вы думали что поляки желают вам чего-то хорошего? Это же смешно. Все дело в кацапах.
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Москаль північний наш ворог вічний. Цій істині вже не одна сотня років.
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Вот таких как вы всегда и используют. Озлобленных, обиженных, угнетенных.
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Украина в этой ситуации выглядит как недалекий импульсивный селюк, которым все манипулируют.
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И думать нечего, конечно как штат (или хотя бы на правах Пуэрто-Рико). Хотя бы лет на 10-15, пока не пересажают наше ворьё, ну а дальше мы сможем и сами (наверное)
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Про Украину можете потихоньку забывать это богом проклятая территория населеная в основной своей массе сбродом
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С принятием на вооружение ВСУ украинских ракет средней дальности ситуация вокруг Украиньі кардинально оздоровится. Даже раньше , после первьіх испьітаний южмашевских ракет...
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О какой вообще военной помощи они все время там талдычат? Конкретно, кто пояснит? О проданных Джавелинах, которые на Востоке применять нельзя, или о чем речь?
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Яку допомогу, щось американці сильно перноцінюють 10 джавелінів раціїї і радари!?
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