 Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру.

Стрельба произошла в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска в четверг, 14 ноября.

По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников, а затем покончил с собой. Сообщается, что стрелок - 19-летний Данил Засорин.

Всех троих студентов доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14-летний подросток открыл стрельбу по посетителям супермаркета на Харьковщине

"Один - в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. - сказали в пресс-службе российского Минздрава. - Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений" (п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас в городе созвана оперативная комиссия, губернатор пообещал помочь семьям погибшего и пострадавших.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.