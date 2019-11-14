 Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру.
Стрельба произошла в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска в четверг, 14 ноября.
По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников, а затем покончил с собой. Сообщается, что стрелок - 19-летний Данил Засорин.
Всех троих студентов доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями.
"Один - в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. - сказали в пресс-службе российского Минздрава. - Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений" (п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас в городе созвана оперативная комиссия, губернатор пообещал помочь семьям погибшего и пострадавших.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
Але, "Это Раисся, детка". Тут зовсім все по іншому.
правильно, кричати не треба, а відразу в диню
У него найдут визитку Яроша, символику АЗОВа, и схрон....
Удачный пример, ничего не скажешь...
Одно дело, когда на форуме приветствуется гибель расейский военных. Но в данном конкретном случае лучше вообще помолчать , чем радоваться гибели нескольких подростков
но так ни хрена и не поняла... - перечитывай стока раз,
шо бы уже до твоей ватной башки дошло...)))
\\\\\\\\\\\\\Всех троих студентов доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Источник: https://censor.net.ua/n3159586\\\\\\\\\\\\\\
Дурак стрелял дробью..... мдааа, лучше бы затаил обиду и годик потренировался с нормальным оружием, либо патроны нормальные купил бы.
Эти уроды же гыгыкали когда их твари тут убивали, и продолжают? минус два потенциальных ихтамнета или "вагнеровца"
Тяга к знаниям в параше впечатляет.
Люди с "мутными" мозгами, особенно в межсезонье, на полную Луну идут на повторение действий получивших максимальную огласку и обсуждение. Психиатры против огласки, но разве журналюг это останавливает, им важны "жареные" факты.
Цапики, пипец не за горами. Фокус с "клоуном" и его расстановками в правительстве Украины, до конца не прошел. Сожрете сами себя (что героически и началось раньше прогнозируемого срока).
Аминь.