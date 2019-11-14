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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (74262) стрельба (2550)

 Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру.

Стрельба произошла в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска в четверг, 14 ноября.

По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников, а затем покончил с собой. Сообщается, что стрелок - 19-летний Данил Засорин.

Всех троих студентов доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14-летний подросток открыл стрельбу по посетителям супермаркета на Харьковщине

"Один - в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. - сказали в пресс-службе российского Минздрава. - Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений" (п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас в городе созвана оперативная комиссия, губернатор пообещал помочь семьям погибшего и пострадавших.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3159586
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы не он, то это сделали бы солдаты НАТО Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 3654
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Красавчик этот студент. Чем больше свинособак сдохнет - тем меньше их припрется в Украину
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Слабак потому, что так мало положил и не отстреливался до последнего как Владислав Росляков в Керчи? Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 2581
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Если бы не он, то это сделали бы солдаты НАТО Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 3654
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Шкода, що не так. Оце я вважаю діяння справжнього мужчини!!!

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Убери это. Дурака подставили ФСБ-шные крысы и устроили там бойню, поубивав ни в чем не повинных ребят так и не понятно зачем. Думаю этим крысам и самим сейчас это непонятно.
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Засорял Засорин мир... Больше не будет.
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Якось спілкувався з директором моєї школи. Так каже зараз, на дітей і крикнути не можна. Не те, що раніше.
Але, "Это Раисся, детка". Тут зовсім все по іншому.
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та бо бувають такі шо їх бабки ведуть до попів, бо "сотона гадить"
правильно, кричати не треба, а відразу в диню
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Перезрелый путинизм... Глубинный народ пробивает дно.
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Красавчик этот студент. Чем больше свинособак сдохнет - тем меньше их припрется в Украину
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Слабак потому, что так мало положил и не отстреливался до последнего как Владислав Росляков в Керчи? Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 2581
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На россии слабаков множество,только когда бухнут то могут с под стола немного потявкать на хозяина,а потом все венить на Боярку, а у этого пацана видать нервы сдали терпеть унижения и он решил ещё обидчиков с собой забрать,чтобы в другом мире разобраться с ними
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Та там таке... Коротше, після бухалова просто в ПТУ його шмару відкохали по колу просто на парті. Дівчині сподобалося і заяву вона писати не стала. От він і вирішив розібратися сам.
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Блин...Да шо ж им так мало патронов выдают??????
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Сапоги не комильфо, вот когда двууголку Наполеона будут продавать, то Зе! должен подсуетиться Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 5143
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Но по рос тв это не покажут, соловьино скабеевский помет будет в уши лить как пиндосы загнивают
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то ж сливной бачок - что путятишна залила - то и фонтанирует
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Ответ рос. источников заранее очевиден: виноваты одно из трёх: США, Украина, Интернет... или все вместе. 🤪🤯🙉
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То белая смерть. Негоже народу-бедоносцу мало мучиться.
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СкрЭпно. Православненько так. Чи, не доведи путлєр, це - диверсія укропів у синіх шльопанцях?
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Единственное что поддерживает патриотов в этот трудный час новости из России.
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И взорваные пуканы у экземпляров вроде тебя.
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У члена "юнармии" практические занятия по стрельбе прошли на удовлетворительно.
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Слабак! Вот Брейвик, например, уложил 77 человек.
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Брейвик детей расстрелял Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 7727 , а этот кацапов...
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Вангую вонь ********** и ко о том, что он был из ПС и часто ночами бегал в Харьков...
У него найдут визитку Яроша, символику АЗОВа, и схрон....
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Видите, к чему приводит легализация оружия в США!!! Wait, o shi...
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Действительно, устроили расстрел в стране, где у всех легальный короткоствол...
Удачный пример, ничего не скажешь... Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 6882
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Такие случаи бывают во всем мире , и рашка здесь как раз не показатель. Нам нужно делать выводы и анализировать,чтобы у нас такого не было, а не радоваться тому, что погибли или ранены дети. Мы не можем уподобляться рассеянам, мы христиане , мы другие. Прочла комментарии, это чистый позор.
Одно дело, когда на форуме приветствуется гибель расейский военных. Но в данном конкретном случае лучше вообще помолчать , чем радоваться гибели нескольких подростков
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прочла комментарии,
но так ни хрена и не поняла... - перечитывай стока раз,
шо бы уже до твоей ватной башки дошло...)))
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некоторый опыт подсказывает что эти подростки свою пулю ( точнее дробь ) получили не просто так . вряд ли у них возник спор во время решения дифференциального уравнения . скорее всего пострадавшие безбожно тиранили этого стрелка за что и поплатились . пострадавшими их не считаю Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 5369
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Это не выход , согласитесь. Буллинг и в Украине есть, при чем и преподаватели в нем принимают участие
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соглашусь . и буллинг и боулинг в Украине есть . у нас все заканчивается разборками с родителями учащихся . а в России в следствии их естественной дикости выливается в такие дикие эксцесы . и дедовщина в армии у нас раньше была . про нынешнюю ситуацию сказать не могу ( не владею информацией ) но о таком что творится в российской армии у нас не слыхал . страна варваров . повторюсь . дикие москали сперва нарываются а потом огребают . не жалко ни капельки
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Жаль

\\\\\\\\\\\\\Всех троих студентов доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Источник: https://censor.net.ua/n3159586\\\\\\\\\\\\\\

Дурак стрелял дробью..... мдааа, лучше бы затаил обиду и годик потренировался с нормальным оружием, либо патроны нормальные купил бы.
Эти уроды же гыгыкали когда их твари тут убивали, и продолжают? минус два потенциальных ихтамнета или "вагнеровца"
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"По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников"
Тяга к знаниям в параше впечатляет. Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 871
Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 8016
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на раше становиться уже скрепной традицией, так, по доброму, отстреливать в колледжах минимум парочку "бабаминарожавших" )
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Завтра может такое быть и у нас.
Люди с "мутными" мозгами, особенно в межсезонье, на полную Луну идут на повторение действий получивших максимальную огласку и обсуждение. Психиатры против огласки, но разве журналюг это останавливает, им важны "жареные" факты.
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а если бы пошел служить в армию РФ то смог бы расстреливать земляков из автомата . удобно . качественно и результативно
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"Нізабудєм, ніпрастім" в дії? Якщо так, то рекомендую кацам продовжити за формулою "Можєм павтаріть!"
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нада шамсудиновым спецом пулеметов намутить - шоб полчасти ложили разом ))
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Это все от того, что на раисси скрепы и экономический рывок, а не такая бездуховность как на загнивающем Западе с его постоянным кризисом.
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да рывок с батутным за скрепами - на новую вновьоткрытую помойку ))
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Хорошая, позитивная утренняя новость. Самооптимизация населения Орды.
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"Хороший мальчик" (с), ДАЙТЕ ему мороженку. Погибших конечно жаль, но не сильно. Они официально грязными соплями плюются в сторону Украины, и им это вбито в "башню" (голова идиотов на сленге).
Цапики, пипец не за горами. Фокус с "клоуном" и его расстановками в правительстве Украины, до конца не прошел. Сожрете сами себя (что героически и началось раньше прогнозируемого срока).
Аминь.
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Когда-то психологи- учёные проводили паскудный по своей сути эксперимент.... Нехороший такой..... в одном из детских образцовых домов отключили по очереди свет, через пару недель воду горячую, потом холодную, потом канализацию, потом возможность вольно выходить, очередность не помню.... Детский дом , приют, превратился в зверинец... В худшем из значений. Нечто схожее в РФ сейчас. Радоваться мне не можется. Сочувствовать, после тысяч похороненных в этой гибридной, тоже не смогу, и деткам своим не дам.... Простите, но я хочу "стену Яценюка" , только лет на пару тысяч..... Ордынцы, идите отсюда, пока ещё можете....
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Я никогда не говорю, и тем более не пишу плохого про погибших или пострадавших людей. Потому что верю в карму, и в отрицательную энергию разрушающую жизнь после таких поступков.
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Знову агенти СБУ, або Правого Сектора!!!
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Все написанное, вся ненависть, остается как клеймо на ауре, и разъедает жизненные силы.
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Подскажи, как ты сможешь простить первого ихздесьнета убийцу твоей семьи.... и Расскажи об этом родным Небесной Сотни и родным погибших в АТО.... не сможешь- не пиши.
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Я не запрещал вам ничего писать. Пишите. Я только про себя писал.
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