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 Два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в результате ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТО

В результате столкновения двух автомобилей, Audi и Fiat Scudo, два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в районную больницу, среди них малолетний ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, сообщение об автопроисшествии на автодороге Мукачево-Рогатин вблизи села Медяница Иршавского района поступило на линию "102" 17:40 ч.

"Предварительно установлено, что водитель Аudi, двигаясь в направлении г. Мукачево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Fiat Scudo", - сказано в сообщении.

В результате аварии два человека погибли и еще пятеро травмированы.

Два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в результате ДТП на Закарпатье, - полиция 01

"Погибшими оказались жители с. Дерцен Мукачевского района 41-летний водитель авто Audi и его 32-летний пассажир. В салоне иномарки также находился 25-летний односельчанин погибших. Он доставлен в районную больницу.

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37-летнего водителя, трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых малолетний ребенок, также госпитализирован в Иршавской больнице. Все они жители Виноградовского района", - сообщили в полиции .

Два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в результате ДТП на Закарпатье, - полиция 02

Обстоятельства и причины ДТП будут выяснять следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Закарпатья.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

Источник: https://censor.net.ua/n3159585
 
 
 Топ комментарии
 
Та ты шо, выключатель?! Больше всего истерию с ДТП раздували перед потужным снижением скорости до 50-ти, но тогда ты вместе со своими колорадскими жуками только одобрительно кивали мордами ришучим инициативам верного свыносоратника Авакова. А тут ты посмотри, запел
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Скажите у вас нет ДТП? Почему открываешь Цензор и здесь всегда вы? Вы что не спите, не едите, не работаете, а живете жизнью Украины? Точно как кацап тв- сплошная Украина. Вам что больше нечем заняться? Ваш Лукашенко уже перестал быть жлобом колхозным и тираном?
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Вообще ничего непонятно, вы что уже выпили?
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Война на Украинских дорогах продолжается .
Авто ЕС приспособлены для езды на хай -вэях ,
а в Украине надо ездить со скоростью не более 70 км,час .
Однако

все считают себя гонщиками , равными Шумахеру .
Однако от судьбы не уйдешь!
Шумахер - Мировой рекордсмен в гонках на " Лотосах" ни разу был не тавмован ,

а упал , катаясь на лыжах с горы головой на камень .
Вот такие дела -гонщики Шунахеры .
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Та не в гонщиках справи, а в дурості, дорваної до хорошого авто. Жигулятори ж так не вміють, бо там автівка навпіл розломиться ще до натискання акселератора в пол; особливо коли нафаршированого циганського обвісу більше ніж заліза.
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В ДТП погибает народу больше чем на передовой....
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Для этого сейчас и стараются побольше статей размещать, чтобы замаскировать гибель на передовой...
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Та ты шо, выключатель?! Больше всего истерию с ДТП раздували перед потужным снижением скорости до 50-ти, но тогда ты вместе со своими колорадскими жуками только одобрительно кивали мордами ришучим инициативам верного свыносоратника Авакова. А тут ты посмотри, запел
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Скажите у вас нет ДТП? Почему открываешь Цензор и здесь всегда вы? Вы что не спите, не едите, не работаете, а живете жизнью Украины? Точно как кацап тв- сплошная Украина. Вам что больше нечем заняться? Ваш Лукашенко уже перестал быть жлобом колхозным и тираном?
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Зебка, у нас давно есть то, что у вас сейчас началось - как только власть облажается, то мы знаем - что где-то и в чём-то ещё хуже и забываем, что власть облажалась и этим хуже заполнено всё информпространство...
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Вообще ничего непонятно, вы что уже выпили?
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Зебка, у тебя клавишу заела на фразу - "уже выпили", а то она у тебя под всеми статьями в качестве главного "аргумента"?
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