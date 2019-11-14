 Два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в результате ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
По данным правоохранителей, сообщение об автопроисшествии на автодороге Мукачево-Рогатин вблизи села Медяница Иршавского района поступило на линию "102" 17:40 ч.
"Предварительно установлено, что водитель Аudi, двигаясь в направлении г. Мукачево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Fiat Scudo", - сказано в сообщении.
В результате аварии два человека погибли и еще пятеро травмированы.
"Погибшими оказались жители с. Дерцен Мукачевского района 41-летний водитель авто Audi и его 32-летний пассажир. В салоне иномарки также находился 25-летний односельчанин погибших. Он доставлен в районную больницу.
37-летнего водителя, трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых малолетний ребенок, также госпитализирован в Иршавской больнице. Все они жители Виноградовского района", - сообщили в полиции .
Обстоятельства и причины ДТП будут выяснять следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Закарпатья.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).
Авто ЕС приспособлены для езды на хай -вэях ,
а в Украине надо ездить со скоростью не более 70 км,час .
Однако
все считают себя гонщиками , равными Шумахеру .
Однако от судьбы не уйдешь!
Шумахер - Мировой рекордсмен в гонках на " Лотосах" ни разу был не тавмован ,
а упал , катаясь на лыжах с горы головой на камень .
Вот такие дела -гонщики Шунахеры .