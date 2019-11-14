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 Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

- вблизи Невельского - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Славного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского и Новоселовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов:

- вблизи Хутора Вильный - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Луганского и дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
- неподалеку от Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Светлодарска - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Шумов - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 13 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции ВСУ: "Неподалеку от Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет".

Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159584
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі!!!
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Так а у сєпарів і справді нема.
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100%, але наші гниди з сруцкем гівном діють спільно, тому і фронт треба тримати і зе-гнид вичіщати
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Моника 🤡🤢уже и раком стоит и перестала стрелять ,а «повстанцы « все воюют и воюют
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Роди такие, что так и хочется им в них посцать
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ага, подивиться на розмір рук на малюнку, ага діти, вірю.... що малювало.... зебіли а зробіть офіс свій дебільний у Золотому4
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і не послали їх "к братьям" під кулі Ворог за добу 17 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1685
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Якщо втрат немає, то перемиріє достігнуто. Устойчівоє.
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Одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі!!!
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что-то мне с апреля давно подсказывает, что москали не такие опасные, как украинские гниды.
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100%, але наші гниди з сруцкем гівном діють спільно, тому і фронт треба тримати і зе-гнид вичіщати
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Слава богу! Только благодаря Зеленскому наступило устойчивое перемирие. Конец войне уже стучится в двери.
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ага аж 120 та 80-ки так стучаться... по бені та зелі нехай постучаться!!!!
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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17 разів обстріляли і втрат нема ?
Ну це диво....
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Та останні місяці диво на диву. Якщо втрати і визнають- то ;не бойові;.
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Дмитрий Чекалкин
22 хв.
Нарешті ми дожили до того часу, коли ворог дійсно на Банковій, а не тільки у Кремлі?

Олена Монова:
Весь тот курс, который мы взяли в 2014, курс на самостоятельное развитие и «геть від Москви», Беня намерен перечеркнуть. Он уже взул лапти и нас призывает.

И вот теперь мне интересна реакция на интервью императора Вавы, который во время предвыборной гонки очень ярился на определение «марионетка». Промолчит - значит, согласен с «курсом Коломойского» на поглощение Украины Россией. Ну а если согласен, то последствия для Вавы более чем очевидны, Янукович может его в этом проконсультировать. Что бывает, когда берешь в Кремле 3 лярда в обмен на отказ от евроинтеграции.

У Вавы только один выход: немедленное, публичное, громкое и полное дистанцирование от Бени и его делирия.

Потому что ничто не вечно, кроме дороги на Ростов.

Oleg Helgiv:
Беня, сколько вам нужно для счастья? - 100 миллиардов, и чтобы русские танки под Варшавой, и чтобы ненавистные американцы в памперсы писали, и чтобы ядерный удар по суду штата Дэлавер.

Как по мне у Коломойского цугцванг полный и истерика. Он пытается напугать Штаты, где его крепко взяли за лохматую бабушку, продажей России того - что ему не принадлежит. Зеленский может качать курс страны, идти на уступки, но продать не получится. Даже для Бени.

Закончится это все, как в старом анекдоте, времён Горбачева. Очередь за водкой, толпа рвется к окошку. Тут один страждущий, всех растолкал, деньги на прилавок хлоп. А продавщица раз и окно перед ним закрыла. Обед. Он разворачивается и соседу по морде бац. Тот - Вася за что? А шо делать, шо делать!?

Так и это интервью, как по морде Зеленскому от Коломойского сейчас. Тот такой офигевший. Игорь Валерьевич за что? Я ж для вас и суды, и электроэнергию, и льготы. А тот. Вова, а шо делать? Шо делать? Хотят посадить су,и меня!
Ворог за добу 17 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5303
Ворог за добу 17 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5289
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Если идёт война, то любое разведение является лишь временным маневром. 😡
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Втрат немає? Я вже не вірю повідомленням. Потім через день, чи два повідомлять, що в лікарні від поранень помер один-два-три. На кого ця інформація? Краще її не пишіть. Пишіть, що обстріляли і все. Не пишіть речення, що втрат немає.
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