 Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
- вблизи Невельского - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Славного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского и Новоселовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов:
- вблизи Хутора Вильный - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Луганского и дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
- неподалеку от Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Светлодарска - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Шумов - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Вчера, 13 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции ВСУ: "Неподалеку от Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет".
Горить у пеклі москалі!!!
Ну це диво....
22 хв.
Нарешті ми дожили до того часу, коли ворог дійсно на Банковій, а не тільки у Кремлі?
Олена Монова:
Весь тот курс, который мы взяли в 2014, курс на самостоятельное развитие и «геть від Москви», Беня намерен перечеркнуть. Он уже взул лапти и нас призывает.
И вот теперь мне интересна реакция на интервью императора Вавы, который во время предвыборной гонки очень ярился на определение «марионетка». Промолчит - значит, согласен с «курсом Коломойского» на поглощение Украины Россией. Ну а если согласен, то последствия для Вавы более чем очевидны, Янукович может его в этом проконсультировать. Что бывает, когда берешь в Кремле 3 лярда в обмен на отказ от евроинтеграции.
У Вавы только один выход: немедленное, публичное, громкое и полное дистанцирование от Бени и его делирия.
Потому что ничто не вечно, кроме дороги на Ростов.
Oleg Helgiv:
Беня, сколько вам нужно для счастья? - 100 миллиардов, и чтобы русские танки под Варшавой, и чтобы ненавистные американцы в памперсы писали, и чтобы ядерный удар по суду штата Дэлавер.
Как по мне у Коломойского цугцванг полный и истерика. Он пытается напугать Штаты, где его крепко взяли за лохматую бабушку, продажей России того - что ему не принадлежит. Зеленский может качать курс страны, идти на уступки, но продать не получится. Даже для Бени.
Закончится это все, как в старом анекдоте, времён Горбачева. Очередь за водкой, толпа рвется к окошку. Тут один страждущий, всех растолкал, деньги на прилавок хлоп. А продавщица раз и окно перед ним закрыла. Обед. Он разворачивается и соседу по морде бац. Тот - Вася за что? А шо делать, шо делать!?
Так и это интервью, как по морде Зеленскому от Коломойского сейчас. Тот такой офигевший. Игорь Валерьевич за что? Я ж для вас и суды, и электроэнергию, и льготы. А тот. Вова, а шо делать? Шо делать? Хотят посадить су,и меня!
Ура зєпупсікі!!!