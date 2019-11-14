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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:газопровод (699) Германия (3453) Бундестаг (99) Северный поток (523) Гончарук_Алексей (271)

 В Кабмине приветствуют решение немецкого бундестага о введении нового газового законодательства

Из обновленного газового законодательства, которое было принято в Бундестаге в среду вечером, убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия Nord Stream-2.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Европейскую правду. об этом рассказали представители украинского правительства, знакомые с ходом переговоров между Украиной и Германией по этому поводу.

Исходя из этого, чиновники заверили, что принятое законодательство не дает зеленый свет для достройки газопровода Nord Stream-2 без выполнения россиянами требований "третьего энегропакета", то есть общего законодательства ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкий бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2"

О том, что принятый немецким парламентом закон соответствует требованиям европейской директивы, заявил, в частности, премьер-министр Алексей Гончарук.

Он написал в твиттере: "Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС 1: 1.

Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия".

Как пояснила "Европейской правде" внешнеполитическый советник премьера Светлана Залищук, в среду, перед окончательным голосованием, в Берлине находилась с визитом делегация из представителей Минэнерго, СНБО и НАК "Нафтогаз", которые обсудили с партнерами детали имплементации директивы.

"В немецком правительстве нас заверили, что никаких отклонений от европейских правил нет. Директива ЕС внедрена без изменений. А в случае, если немецкий независимый регулятор все же предоставит исключение для нового российского газопровода, мы имеем все шансы для обжалования этого решения, в частности в суде ЕС, и мы имеем поддержку этой позиции со стороны Еврокомиссии", - заявила Залищук.

Источник: https://censor.net.ua/n3159583
 
 
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Мені довелося трохи працювати для західних німців, яких я побачив порядними і дивними людьми. Вони чомусь вважають, що усі, особливо росіяни будуть дотримуватися законів та людської логіки. Через деякий час виявиться, що їх закони та застереження не працюють.
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Непонятно кто врет.)

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Процесс согласования решения бундестага по "Северному потоку - 2" с Еврокомиссией может быть непростым, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT.
В среду немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
"На подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение. Еще придется согласовывать с Европейской комиссией", - пояснил Митрахович.
Однако, по его мнению, несмотря на возможные трудности, в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.
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