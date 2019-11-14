 В Кабмине приветствуют решение немецкого бундестага о введении нового газового законодательства

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Европейскую правду. об этом рассказали представители украинского правительства, знакомые с ходом переговоров между Украиной и Германией по этому поводу.
Исходя из этого, чиновники заверили, что принятое законодательство не дает зеленый свет для достройки газопровода Nord Stream-2 без выполнения россиянами требований "третьего энегропакета", то есть общего законодательства ЕС.
О том, что принятый немецким парламентом закон соответствует требованиям европейской директивы, заявил, в частности, премьер-министр Алексей Гончарук.
Он написал в твиттере: "Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС 1: 1.
Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия".
Как пояснила "Европейской правде" внешнеполитическый советник премьера Светлана Залищук, в среду, перед окончательным голосованием, в Берлине находилась с визитом делегация из представителей Минэнерго, СНБО и НАК "Нафтогаз", которые обсудили с партнерами детали имплементации директивы.
"В немецком правительстве нас заверили, что никаких отклонений от европейских правил нет. Директива ЕС внедрена без изменений. А в случае, если немецкий независимый регулятор все же предоставит исключение для нового российского газопровода, мы имеем все шансы для обжалования этого решения, в частности в суде ЕС, и мы имеем поддержку этой позиции со стороны Еврокомиссии", - заявила Залищук.
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Процесс согласования решения бундестага по "Северному потоку - 2" с Еврокомиссией может быть непростым, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT.
В среду немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
"На подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение. Еще придется согласовывать с Европейской комиссией", - пояснил Митрахович.
Однако, по его мнению, несмотря на возможные трудности, в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.