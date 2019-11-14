 В Кабмине приветствуют решение немецкого бундестага о введении нового газового законодательства

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Европейскую правду. об этом рассказали представители украинского правительства, знакомые с ходом переговоров между Украиной и Германией по этому поводу.

Исходя из этого, чиновники заверили, что принятое законодательство не дает зеленый свет для достройки газопровода Nord Stream-2 без выполнения россиянами требований "третьего энегропакета", то есть общего законодательства ЕС.

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О том, что принятый немецким парламентом закон соответствует требованиям европейской директивы, заявил, в частности, премьер-министр Алексей Гончарук.

Он написал в твиттере: "Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС 1: 1.

Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия".

Как пояснила "Европейской правде" внешнеполитическый советник премьера Светлана Залищук, в среду, перед окончательным голосованием, в Берлине находилась с визитом делегация из представителей Минэнерго, СНБО и НАК "Нафтогаз", которые обсудили с партнерами детали имплементации директивы.

"В немецком правительстве нас заверили, что никаких отклонений от европейских правил нет. Директива ЕС внедрена без изменений. А в случае, если немецкий независимый регулятор все же предоставит исключение для нового российского газопровода, мы имеем все шансы для обжалования этого решения, в частности в суде ЕС, и мы имеем поддержку этой позиции со стороны Еврокомиссии", - заявила Залищук.