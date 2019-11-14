 Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак

Как передаеьт Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Я поздравил стороны с выявлением реальной приверженности проложить путь к миру. После положительных шагов в Станице Луганской и Золотом возобновление разведения сил в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате", - сказал Лайчак.

Он добавил, что эта ожидаемая встреча на высшем уровне – "важный шаг в усилиях по мирному и устойчивому разрешению конфликта на востоке Украины".

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