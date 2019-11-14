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 Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал завершение отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

Как передаеьт Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Я поздравил стороны с выявлением реальной приверженности проложить путь к миру. После положительных шагов в Станице Луганской и Золотом возобновление разведения сил в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате", - сказал Лайчак.

Он добавил, что эта ожидаемая встреча на высшем уровне – "важный шаг в усилиях по мирному и устойчивому разрешению конфликта на востоке Украины".

Также читайте: ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского

Источник: https://censor.net.ua/n3159582
 
 
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#Днепр В Оперном сегодня Успенская. Куча дорогих иномарок и толпа зрителей. Как быстро мы прошли путь от дежурства на блок-постах до вот этого... Это в городе, где зародились добробаты, где сильнейшее волонтерское движение. Где в руках у девочки всегда есть яблоко для воина.

Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 8409 Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 7456
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и шо? Это и будет, и хорошо! Британец, люди 5 лет в войне жить не могут, они выезжают из страны
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Яка ? Ота москалиха, що шансон по барах співала ?
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Любов Залманівна Успенська (рос. Любовь Залмановна Успенская, уроджена Сіцкер; нар. 24 лютого 1954, Київ, Українська РСР, СРСР) - радянська, російська і американська співачка українського походження, виконавиця міських романсів і російського шансону. Багаторазова володарка премії «Шансон року».[1]
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Угу. Отведение украинский войск с украинской земли приближает нас к капитуляции и окупации. И уже без разницы в какой позе Зелупу будут сношать на нормандских переговорах.
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Вот дибилоиды, хоть сами себя спросите, чего вы ожидаете от очередных переговоров с ******? Ради чего вы отводите войска? К чему привели прошлые переговоры с ****** хоть помните? А ведь тогда Украина была в разы в лучшем положении и на порядок больше поддерживалась мировой общественностью. Сейчас же просто еще с порога Зелупу поставят на колени и на его спине подпишут капитуляцию Украины.
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А х**ло чуло ?
То ви передайте, щоб воно посміялося.
Хоча воно й так щодня над потугами тлі заходиться.
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Вас ОБСЄ кудись наближують, а на цим розведенням ви затягнули у повну дупу.
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