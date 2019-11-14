 Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак

Как передаеьт Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.
"Я поздравил стороны с выявлением реальной приверженности проложить путь к миру. После положительных шагов в Станице Луганской и Золотом возобновление разведения сил в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате", - сказал Лайчак.
Он добавил, что эта ожидаемая встреча на высшем уровне – "важный шаг в усилиях по мирному и устойчивому разрешению конфликта на востоке Украины".
То ви передайте, щоб воно посміялося.
Хоча воно й так щодня над потугами тлі заходиться.