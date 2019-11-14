 Раненый комбриг 128-й ОГПБ Коростелев доставлен в госпиталь Харькова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армияinform.
По словам военных медиков, состояние здоровья командира бригады стабильно тяжелое. Офицер получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него травматический шок.
"Сейчас продолжается медицинское обследование всех бойцов. После чего им будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице. ФОТО (обновлено)
Напомним, 12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. Сообщалось, что, кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.
В штабе ООС уточнили, что во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады.
Порох зробив одну фатальну помилку - він настільки обмежив простий народ від війни, що цей народ - *****.
Чи наказ зе-виродків =нє стрєлять= діє до цих пір ?
Так важко від безсилля ... Нічого не можеш зробити !!! Душа болить !
Ці скоти знищують країну. Я вже не можу читати новини. Але не читати теж не вихід ...
Просто жах, в усьому ... все летить у якусь прірву ...
Хлопці, воїни, офіцери, тримайтеся !!! З усіх сил ! Ви скалічені, але, будь ласка, живіть.
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