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 Раненый комбриг 128-й ОГПБ Коростелев доставлен в госпиталь Харькова

Трое раненых украинских военнослужащих, среди которых командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростылев, 13 ноября были доставлены в Военно-медицинский клинического центра Северного региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армияinform.

По словам военных медиков, состояние здоровья командира бригады стабильно тяжелое. Офицер получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него травматический шок.

"Сейчас продолжается медицинское обследование всех бойцов. После чего им будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице. ФОТО (обновлено)

Напомним, 12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. Сообщалось, что, кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

В штабе ООС уточнили, что во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159581
 
 
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Ціла країна опинилася в заручниках однієї людини і наразі він володіє нею безроздільно, керує як зовнішньою так і внутрішньою політикою...

Порох зробив одну фатальну помилку - він настільки обмежив простий народ від війни, що цей народ - *****.
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А наші вогонь у відповідь відкривали ?
Чи наказ зе-виродків =нє стрєлять= діє до цих пір ?

Так важко від безсилля ... Нічого не можеш зробити !!! Душа болить !
Ці скоти знищують країну. Я вже не можу читати новини. Але не читати теж не вихід ...
Просто жах, в усьому ... все летить у якусь прірву ...

Хлопці, воїни, офіцери, тримайтеся !!! З усіх сил ! Ви скалічені, але, будь ласка, живіть.
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Давайте вова продасть пам'ять про загиблих,про війну, про окупацію росіянам за 100млрд? І ми будемо знову дружити з братушками, цьомки бомки і всі діла?
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