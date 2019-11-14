 ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
"12 ноября Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского. 13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, "когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения". Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни.
"Во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, а также исходную информацию и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в СММ.
Эти сообщения были предоставлены Миссии согласно план-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажа фортификационных сооружений и разминирование на участках разведение.
"Во второй вербальной ноте и в упомянутом письме также сообщается о том, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется в соответствии с согласованным план-графиком", - добавили в Миссии.
3 ч. ·
Смотрела все стримы с судебного заседания по Марченко и его пиратам. Сегодня были просто феерические выступления ребят. Как они на атомы и молекулы разложили ДБР и прокуроров, на мой взгляд хоть судье и было дано указание закрыть ребят, но и ему под конец уже стало все предельно понятно.
Дело не то что сшито белыми нитками, над делом можно ржать и показывать во всех юридических вузах как пособие « как делать не нужно».
ДБР просто, как бы так мягко сказать, очень глупы.
Дипломы явно или купили или им их подарили. Было местами даже смешно. Надеюсь ребят, которые задержаны под залог 76 миллионов в ближайшее время выпустят, дело закроют. Но вот уровень нашей следственной системы и судебной это адовый ад. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу (с)
Вот вам добавка от Гліб Бабіч
Як ??? Як тут не арать (волати)?
Слідчий (бусічка) Алєксенко, автор мема про "ушльопков", виявляється, народив документ "Постанова про ПРИЗНАЧЕННЯ потерпілих! (Аааа!)
І призначив (Аааааааа)!
Потерпілим (Ааааааааааа)!
Міністерство Оборони (Аааааааааааааацууукаааааа)!