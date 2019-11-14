EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  205  9
Все про:ОБСЕ (3823) разведение сил (82) Петровское (26)

 ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила уведомление от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"12 ноября Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского. 13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, "когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения". Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте разведения сил в Петровском началось разминирование территории, - штаб ООС

"Во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, а также исходную информацию и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в СММ.

Эти сообщения были предоставлены Миссии согласно план-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажа фортификационных сооружений и разминирование на участках разведение.

"Во второй вербальной ноте и в упомянутом письме также сообщается о том, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется в соответствии с согласованным план-графиком", - добавили в Миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс разведения сил в Петровском завершен, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3159577
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ХУХ! Теперь можно и поспать... а то сидел так нервничал все ждал когда это ОБСЕРе из кацапских шпионов подтвердит отступление украинцев с Укрианы!
 показать весь комментарий
 
 
Виявляється брати Єрмака і Новікова живі здорові. Тобто вони збрехали ВО посла Тейлору який під присягою розповів цю брехню в Конгресі. Який **** пздц. І як США після цих всіх скандалів і підстав має ставитись до нас? Це свідома провокація за для знищення міжн. підтримки України!

ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского - Цензор.НЕТ 9503
 показать весь комментарий
 
 
Dana Yarovaya с Даной Яровой.
3 ч. ·
Смотрела все стримы с судебного заседания по Марченко и его пиратам. Сегодня были просто феерические выступления ребят. Как они на атомы и молекулы разложили ДБР и прокуроров, на мой взгляд хоть судье и было дано указание закрыть ребят, но и ему под конец уже стало все предельно понятно.
Дело не то что сшито белыми нитками, над делом можно ржать и показывать во всех юридических вузах как пособие « как делать не нужно».
ДБР просто, как бы так мягко сказать, очень глупы.
Дипломы явно или купили или им их подарили. Было местами даже смешно. Надеюсь ребят, которые задержаны под залог 76 миллионов в ближайшее время выпустят, дело закроют. Но вот уровень нашей следственной системы и судебной это адовый ад. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу (с)

Вот вам добавка от Гліб Бабіч
Як ??? Як тут не арать (волати)?
Слідчий (бусічка) Алєксенко, автор мема про "ушльопков", виявляється, народив документ "Постанова про ПРИЗНАЧЕННЯ потерпілих! (Аааа!)
І призначив (Аааааааа)!
Потерпілим (Ааааааааааа)!
Міністерство Оборони (Аааааааааааааацууукаааааа)!
 показать весь комментарий
 
То есть ОТСТУПИЛИ еще в одном нас.пункте...
 показать весь комментарий
 
 
У Зеленского проблемы - Тэйлор на слушаниях по импичменту не уставал повторять ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ, РОССИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО УБИВАЕТ И РАНИТ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ ,..... и много раз в различных интерпритациях. Тэйлор не побоялся обидеть Путина перед норманнским , суд ООН не побоялся его разозлить началом рассмотрения дела по России как по спонсору терроризма . И что теперь Вовке, как его теперь целоввть обнимать, как смешить???
 показать весь комментарий
 
Салют на Крещатике будет в связи с таким праздником отступления украинских войск? Притом ВСУ отступают с потерями. Хотя уже и так понятно что команда ЗЕ ведет Украину к капитуляции, возвращению в совок и разрыву отношений с Европой с железным занавесом. ***** давно мечтало закрыться за железным занавесом но ждет чтобы в него вошла Украина.
 показать весь комментарий
 
 
О начавшемся процессе в Гааге промолчал , о том , что Ермак , его главный типа дипломат считает не Пуйла зачинщиком кровавой бойни в Украине Вовка не прокомментировал... А теперь надо еще и промолчать что в США по сто раз утверждают как солдаты Пуйла убивают украинцев ... Пора Пуйлу заставить его вслух осудить слова Тейлора, как повод для встречи в норманском.
 показать весь комментарий
 
Америкосы для тебя первая инстанциЯ? Хватит им уже дупу вылизывать
 показать весь комментарий
 
Скажений день був сьогодні на новини, виявляється, що це ще не все. Кляті зелені капітулянти 🤬
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх