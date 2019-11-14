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 Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов призвал генпрокурора Руслана Рябошапку начать расследование против участников Революции достоинства за якобы организацию массовых убийств сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале сам Андрей Портнов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

"Друзья, в стране уже полтора месяца как назначен главный прокурор, но до сих пор нет никаких его действий по делу Майдана. Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосется само собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокаций убийств участников Майдана, хищение оружия, захвата воинских частей и государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Портнов призвал генпрокурора публично ответить на вопрос, почему "не освобождены функционеры майданного подразделения ГПУ и на каком основании идет суд над сотрудниками "Беркута".

Он отметил, что необходимо объявить амнистию сотрудникам "Беркута", которых обвиняют в убийствах участников Революции достоинства, или начать расследование против майдановцев.

Андрея Портнова связывают с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, и он неоднократно демонстрировал значительную осведомленность в материалах расследований правоохранительных органов и публиковал непубличные данные, касающиеся следствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании

Источник: https://censor.net.ua/n3159573
 
 
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Когда его повесят уже? Полиция.. Этот персонаж провоцирует народ, или вы его закроете в обезьянник, или оно будет болтатся на киевском столбе.
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Это один из новых кумиров зебилов! Его низя трогать а то игорьвалеричь обидится!
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На самом деле, да гори оно синим пламенем, пускац все летит в задницу, благо Порох безвиз выдал.. Свалю к чертям куда-где у ледей есть мозг.. А то это ж пздц. Что не день то в очке глубже.
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ШОК!! Это реально страшно!!
Сегодня в один элитный Лондонский ресторана привезли картошку. В одном из мешков была обнаружена эта записка!

Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства - Цензор.НЕТ 7186
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Ну вот зачем зебилам надо біло притворяться всё єто время ?
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Если бы за клоуна проголосовала даунбасня я бы и внимание не обратил! Но **********... это жесть! Пусть гнию и страна эта гниет... болт на нее!!!
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Тепер заклики Портнова доводять, що відбувся регіональний реванш.
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Как там Нацкорпус? Когда под дом Портнова поедут?
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портянками могут закидать! или жым-жым? Они только против Порошенка быковать могли?
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Вот-вот. Билецкий проплаченый кусок дерьма
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Когда происходит Революция , власть в стране берут протестующие. А тут Овоща сменил лупоглазый Кровавый Обморок .
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у тебе все смердить, ольгінець, від волинської різні до лупоглазый Кровавый Обморок .

їди помийся !
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Требую вернуть януковича!!!
Зеленский нелегитимный ган...н!!
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Та страусов алкаши с майдана еще в 2014м пожрали и батоном закусили!
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Портнов успешно строит себе лестницу на эшафот
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Це якийсь жахливий сон. Міністр оборони філософствує на своїй сторінці про ринок землі в той час, як судять бойових офіцерів...
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А кто за ним стоит? Ведь сам портнов сцикливый, завистливый нарцис. Скорее всего ***** прислал смотрящего за ваЗЕлином. Тогда сходится, сцикло за сциклом будет наблюдать.
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Зебанати, до Вротердама ще далеко, яи вже приіхали?
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Зебилы, ну скажите честно. Вам хоть немного стыдно?
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Да им насрать. Они походу сами в шоке от того что навыбирали, но стыдно самим себе признатся.
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мля...а оце уже "ДНО"...накануне 7-ой годовщины Майдана этот мерзкий тип такое "вещает"...?!!! нет слов...!!! Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства - Цензор.НЕТ 1623 что происходит в стране...?!!!! Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства - Цензор.НЕТ 9918
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