 Гончарук прибыл на Львовщину из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Чем занималась управляющая частная-компания все это время - с этим должны разобраться соответствующие правоохранительные органы. Я не оставлю эту ситуацию без контроля и хочу напомнить, что у каждой несостоятельности в решении проблемы - есть имя и должность. Все это будет выявлено и получит надлежащую оценку и должное наказание. Представители полиции этим занимаются", - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас первоочередная задача - срочно обеспечить людей теплом и решить вопрос с выплатой задолженности работникам предприятий.

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"Для этого мы инициируем передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Это будет происходить в течение двух-трех дней", - отметил Гончарук. Параллельно специалисты будут проверять оборудование и устранять технические неполадки.

В Новояворовске люди будут с теплом в домах через несколько дней. Ситуация в Новом Роздоле сложнее, там теплосеть не готова к старту. Глава правительства дал поручение в течение максимум пяти дней подготовить сеть к старту. В ГСЧС готовы в случае снижения температуры обеспечить граждан всем необходимым.

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"Это недопустимо, когда десятки тысяч людей оказались один на один с проблемой отопления накануне заморозков, - отметил Гончарук. - Я не хочу слышать объяснения, почему что-то невозможно сделать. Хочу видеть результат! Каждый день жду от всех участников процесса письменный ответ - что, как и кем сделано по поставкам тепла в эти города".

По данным Укринформа, проблемы с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле начались после того, как НАБУ обвинило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 млрд гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ООО "Гарант Энерго М" - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования ТЭЦ демонтировали старые владельцы.